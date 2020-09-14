В Белоруссии задержали еще одного члена Координационного совета оппозиции
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 14 сен - РИА Новости. Еще один член Координационного совета белорусской оппозиции задержан, сообщил пресс-секретарь штаба экс-претендента на пост главы республики Виктора Бабарико Глеб Герман.
"Наталья Кисель, адвокат члена КС Константина Титова, подтвердила пресс-службе его задержание. Обстоятельства пока неизвестны", - сообщил Герман журналистам.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. К настоящему времени все члены президиума КС оппозиции, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек.
Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Подозреваемыми по этому делу проходят два члена президиума КС – Мария Колесникова и Максим Знак, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Между тем, в оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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