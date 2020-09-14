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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200914/oppozitsiya-1577221908.html
В Белоруссии задержали еще одного члена Координационного совета оппозиции
Еще один член Координационного совета белорусской оппозиции задержан, сообщил пресс-секретарь штаба экс-претендента на пост главы республики Виктора Бабарико... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T16:30
2020-09-14T16:30
протесты в белоруссии
мария колесникова
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 14 сен - РИА Новости.</strong> Еще один член Координационного совета белорусской оппозиции задержан, сообщил пресс-секретарь штаба экс-претендента на пост главы республики <a href="https://ria.ru/person_viktor-babariko" target="_blank">Виктора Бабарико</a> Глеб Герман.Ранее представители оппозиции <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. К настоящему времени все члены президиума КС оппозиции, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек.Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Подозреваемыми по этому делу проходят два члена президиума КС – Мария Колесникова и Максим Знак, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Между тем, в оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200913/protesty-1577185910.html
Надеюсь, руководства России и Белоруссии сделают выводы - с либерализмом пора заканчивать, иностранных агентов нужно зачищать!
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Не успел съесть паспорт...
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
мария колесникова, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Белоруссии задержали еще одного члена Координационного совета оппозиции

16:30 14.09.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" в Минске
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 14 сен - РИА Новости. Еще один член Координационного совета белорусской оппозиции задержан, сообщил пресс-секретарь штаба экс-претендента на пост главы республики Виктора Бабарико Глеб Герман.

"Наталья Кисель, адвокат члена КС Константина Титова, подтвердила пресс-службе его задержание. Обстоятельства пока неизвестны", - сообщил Герман журналистам.

Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. К настоящему времени все члены президиума КС оппозиции, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек.
Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Подозреваемыми по этому делу проходят два члена президиума КС – Мария Колесникова и Максим Знак, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Между тем, в оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участников воскресной несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
13 сентября, 22:33Протесты в Белоруссии
Совет белорусской оппозиции призвал силовиков снять маски
147211212
Обсудить 7
Протесты в БелоруссииМария КолесниковаАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Надеюсь, руководства России и Белоруссии сделают выводы - с либерализмом пора заканчивать, иностранных агентов нужно зачищать!
14 сентября, 16:43
Max GizMax Giz
1000003
Не успел съесть паспорт...
14 сентября, 16:31
ppivlad2000
1100000
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