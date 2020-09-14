https://ria.ru/20200914/oppozitsiya-1577221908.html

В Белоруссии задержали еще одного члена Координационного совета оппозиции

Еще один член Координационного совета белорусской оппозиции задержан, сообщил пресс-секретарь штаба экс-претендента на пост главы республики Виктора Бабарико... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T16:30

2020-09-14T16:30

2020-09-14T16:30

протесты в белоруссии

мария колесникова

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 14 сен - РИА Новости.</strong> Еще один член Координационного совета белорусской оппозиции задержан, сообщил пресс-секретарь штаба экс-претендента на пост главы республики <a href="https://ria.ru/person_viktor-babariko" target="_blank">Виктора Бабарико</a> Глеб Герман.Ранее представители оппозиции <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. К настоящему времени все члены президиума КС оппозиции, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек.Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Подозреваемыми по этому делу проходят два члена президиума КС – Мария Колесникова и Максим Знак, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Между тем, в оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200913/protesty-1577185910.html

Max Giz Надеюсь, руководства России и Белоруссии сделают выводы - с либерализмом пора заканчивать, иностранных агентов нужно зачищать! 13

pivlad2000 Не успел съесть паспорт... 11

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, александр лукашенко, белоруссия, в мире