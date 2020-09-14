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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200914/oon-1577203239.html
СПЧ ООН проведет срочные дебаты по ситуации в Белоруссии
Совет ООН по правам человека проголосовал за проведение 18 сентября срочных дебатов по ситуации в Белоруссии по требованию Германии, председательствующей в ЕС. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T12:08
2020-09-14T12:08
протесты в белоруссии
совет по правам человека оон (спч оон)
евросоюз
германия
в мире
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<strong>ЖЕНЕВА, 14 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_po_pravam_cheloveka_OON" target="_blank">Совет ООН по правам человека</a> проголосовал за проведение 18 сентября срочных дебатов по ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> по требованию <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, председательствующей в ЕС.Решение было принято 25 голосами за, включая поддержку Украины, Бразилии и Мексики. Воздержалось 20 стран. Против выступили Венесуэла и Филиппины. Постпред Белоруссии при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич в качестве страны-ответчика подчеркнул, что "текущая ситуация в стране не дает поводов ни для срочных, ни для обычных дебатов". А требование провести подобные дискуссии - это "попытка оказать политическое давление" на Минск, что "является прямым вмешательством во внутренние дела страны".Требование о проведении срочных дебатов по ситуации в Белоруссии Германия передала председателю 45-й сессии СПЧ ООН 11 сентября. Офис СПЧ ООН принял решение о том, что подобные дебаты могут быть проведены в пятницу, 18 сентября, в 10:00 (11:00 мск).Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200914/minsk-1577189554.html
Во Франции и в Германии людей в СИЗО в мясо не избивали. Там нет узурпатора который сажает в тюрьму все подряд. Лукашенку после 9 августа позравили только три страны Россия Куба и Венесуэла.
24
А 19ого следует провести дебаты по ситуации в Германии. 17 числа по ситуации во Франции. И 20 по ситуации в США. Ни чего не забыл?
22
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германия
РИА Новости
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совет по правам человека оон (спч оон), евросоюз, германия, в мире

СПЧ ООН проведет срочные дебаты по ситуации в Белоруссии

12:08 14.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаг у Штаб-квартиры ООН
Флаг у Штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ЖЕНЕВА, 14 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Совет ООН по правам человека проголосовал за проведение 18 сентября срочных дебатов по ситуации в Белоруссии по требованию Германии, председательствующей в ЕС.
Решение было принято 25 голосами за, включая поддержку Украины, Бразилии и Мексики. Воздержалось 20 стран. Против выступили Венесуэла и Филиппины. Постпред Белоруссии при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич в качестве страны-ответчика подчеркнул, что "текущая ситуация в стране не дает поводов ни для срочных, ни для обычных дебатов". А требование провести подобные дискуссии - это "попытка оказать политическое давление" на Минск, что "является прямым вмешательством во внутренние дела страны".
Требование о проведении срочных дебатов по ситуации в Белоруссии Германия передала председателю 45-й сессии СПЧ ООН 11 сентября. Офис СПЧ ООН принял решение о том, что подобные дебаты могут быть проведены в пятницу, 18 сентября, в 10:00 (11:00 мск).
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииСовет по правам человека ООН (СПЧ ООН)ЕвросоюзГерманияВ мире
Популярные комментарии
Во Франции и в Германии людей в СИЗО в мясо не избивали. Там нет узурпатора который сажает в тюрьму все подряд. Лукашенку после 9 августа позравили только три страны Россия Куба и Венесуэла.
14 сентября, 12:21
Aleksandr.thebest AleksandrAleksandr.thebest Aleksandr
2000121
А 19ого следует провести дебаты по ситуации в Германии. 17 числа по ситуации во Франции. И 20 по ситуации в США. Ни чего не забыл?
14 сентября, 12:17
Igor KuznetcovIgor Kuznetcov
2000011
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