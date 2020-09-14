Пользователи Сети высмеяли таможню США, задержавшую "подделку" от Apple
13:23 14.09.2020 (обновлено: 16:42 14.09.2020)
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Погранично-таможенная служба США отчиталась о задержании крупной партии поддельных наушников Apple AirPods, а это оказались новые OnePlus Buds в фирменной упаковке. О конфузе стало известно из официального твиттера ведомства.
Сначала таможенники заявили, что пресекли фальсификат AirPods из Гонконга на 398 тысяч долларов в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. При этом на фотографиях видно, что это фирменные TWS-наушники китайской OnePlus.
Твит таможенников оказался популярным, и многие пользователи посмеялись над их невнимательностью.
К обсуждению даже подключилась официальная страница OnePlus USA, с которой попросили вернуть наушники обратно.
THAT'S NOT AN 🍎 —— CBP (@CBP) September 14, 2020
CBP officers at JFK Airport recently seized 2,000 counterfeit Apple AirPods from Hong Kong, valued at $398K had they been genuine.
Details via @CBPNewYorkCity: https://t.co/XMgjkfT56i pic.twitter.com/Ofn9REJ9ZB
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Stas Dremov
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