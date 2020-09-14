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https://ria.ru/20200914/oneplus-buds-1577208430.html
Пользователи Сети высмеяли таможню США, задержавшую "подделку" от Apple
Погранично-таможенная служба США отчиталась о задержании крупной партии поддельных наушников Apple AirPods, а это оказались новые OnePlus Buds в фирменной... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T13:23
2020-09-14T16:42
риа наука
apple
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. </strong>Погранично-таможенная служба США отчиталась о задержании крупной партии поддельных наушников Apple AirPods, а это оказались новые OnePlus Buds в фирменной упаковке. О конфузе стало известно из официального <a href="https://twitter.com/CBP/status/1305300486090825731">твиттера</a> ведомства.Сначала таможенники заявили, что пресекли фальсификат AirPods из Гонконга на 398 тысяч долларов в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. При этом на фотографиях видно, что это фирменные TWS-наушники китайской OnePlus.Твит таможенников оказался популярным, и многие пользователи посмеялись над их невнимательностью.К обсуждению даже подключилась официальная страница OnePlus USA, с которой попросили вернуть наушники обратно.
В РФ это не преступление )) Вот и РЖУТ))
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apple, гаджеты, технологии

Пользователи Сети высмеяли таможню США, задержавшую "подделку" от Apple

13:23 14.09.2020 (обновлено: 16:42 14.09.2020)
9619
© Фото : AppleНовая модель беспроводных наушников AirPods
Новая модель беспроводных наушников AirPods - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Фото : Apple
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Погранично-таможенная служба США отчиталась о задержании крупной партии поддельных наушников Apple AirPods, а это оказались новые OnePlus Buds в фирменной упаковке. О конфузе стало известно из официального твиттера ведомства.
Сначала таможенники заявили, что пресекли фальсификат AirPods из Гонконга на 398 тысяч долларов в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. При этом на фотографиях видно, что это фирменные TWS-наушники китайской OnePlus.
Твит таможенников оказался популярным, и многие пользователи посмеялись над их невнимательностью.
К обсуждению даже подключилась официальная страница OnePlus USA, с которой попросили вернуть наушники обратно.
273053217
Обсудить 3
РИА НаукаAppleгаджетыТехнологии
Популярные комментарии
В РФ это не преступление )) Вот и РЖУТ))
14 сентября, 15:09
Stas DremovStas Dremov
0000013
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