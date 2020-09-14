https://ria.ru/20200914/oneplus-buds-1577208430.html

Пользователи Сети высмеяли таможню США, задержавшую "подделку" от Apple

Погранично-таможенная служба США отчиталась о задержании крупной партии поддельных наушников Apple AirPods, а это оказались новые OnePlus Buds в фирменной... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T13:23

2020-09-14T13:23

2020-09-14T16:42

риа наука

apple

гаджеты

технологии

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. </strong>Погранично-таможенная служба США отчиталась о задержании крупной партии поддельных наушников Apple AirPods, а это оказались новые OnePlus Buds в фирменной упаковке. О конфузе стало известно из официального <a href="https://twitter.com/CBP/status/1305300486090825731">твиттера</a> ведомства.Сначала таможенники заявили, что пресекли фальсификат AirPods из Гонконга на 398 тысяч долларов в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. При этом на фотографиях видно, что это фирменные TWS-наушники китайской OnePlus.Твит таможенников оказался популярным, и многие пользователи посмеялись над их невнимательностью.К обсуждению даже подключилась официальная страница OnePlus USA, с которой попросили вернуть наушники обратно.

Stas Dremov В РФ это не преступление )) Вот и РЖУТ)) 13

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple, гаджеты, технологии