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https://ria.ru/20200914/oculus-quest-2-1577225953.html
Facebook случайно рассекретил шлем виртуальной реальности Oculus Quest 2
Дизайн и характеристики нового VR-шлема Oculus Quest 2 "утекли" в Сеть благодаря обучающим роликам от Facebook. Сама презентация гарнитуры запланирована на эту... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T17:16
2020-09-14T17:18
риа наука
facebook
qualcomm
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. </strong>Дизайн и характеристики нового VR-шлема Oculus Quest 2 "утекли" в Сеть благодаря обучающим роликам от Facebook. Сама презентация гарнитуры запланирована на эту неделю, напоминает <u><a href="https://www.theverge.com/2020/9/14/21435891/oculus-quest-2-leaked-promotional-video-specs-features-qualcomm-xr-2-platform-6gb-ram-4k-display" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Verge</a></u>.Шлем станет заменой популярной модели Oculus Quest. Аппаратной платформой стал чипсет <a href="http://ria.ru/organization_Qualcomm/" target="_blank" data-auto="true">Qualcomm</a> Snapdragon XR2, который специально создан для устройств дополненной и виртуальной реальности. Совокупное разрешение двух экранов (по одному на глаз) составит 4K при частоте обновления в 120 Гц. Гарнитура получит накопитель на 256 ГБ и оперативную память 6 ГБ.Кроме того, здесь будет реализована 3D-звук для полного погружения в виртуальную реальность. Изменят и контроллеры, которые смогут еще точнее позиционироваться в пространстве, оказавшись в руках пользователя, а в некоторых сценариях управлять VR можно будет и без них.Компания Facebook, который и владеет компанией Oculus, собирается представить шлем на мероприятии Facebook Connect уже 16 сентября. Цена устройства может достигнуть отметки в 400 долларов.
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facebook, qualcomm, гаджеты, технологии

Facebook случайно рассекретил шлем виртуальной реальности Oculus Quest 2

17:16 14.09.2020 (обновлено: 17:18 14.09.2020)
1061
Шлем виртуальной реальности Oculus Quest 2
Шлем виртуальной реальности Oculus Quest 2 - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Дизайн и характеристики нового VR-шлема Oculus Quest 2 "утекли" в Сеть благодаря обучающим роликам от Facebook. Сама презентация гарнитуры запланирована на эту неделю, напоминает The Verge.
Шлем станет заменой популярной модели Oculus Quest. Аппаратной платформой стал чипсет Qualcomm Snapdragon XR2, который специально создан для устройств дополненной и виртуальной реальности. Совокупное разрешение двух экранов (по одному на глаз) составит 4K при частоте обновления в 120 Гц. Гарнитура получит накопитель на 256 ГБ и оперативную память 6 ГБ.
Кроме того, здесь будет реализована 3D-звук для полного погружения в виртуальную реальность. Изменят и контроллеры, которые смогут еще точнее позиционироваться в пространстве, оказавшись в руках пользователя, а в некоторых сценариях управлять VR можно будет и без них.
Компания Facebook, который и владеет компанией Oculus, собирается представить шлем на мероприятии Facebook Connect уже 16 сентября. Цена устройства может достигнуть отметки в 400 долларов.
Институт сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева АМН СССР в Москве. Академик Владимир Бураковский - кардиохирург, специалист по лечению врождённых пороков сердца у детей раннего возраста, проводит операцию на сердце 6-летней Т. Гиримхановой. - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
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РИА НаукаFacebookQualcommгаджетыТехнологии
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