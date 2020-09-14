https://ria.ru/20200914/oculus-quest-2-1577225953.html

Facebook случайно рассекретил шлем виртуальной реальности Oculus Quest 2

Дизайн и характеристики нового VR-шлема Oculus Quest 2 "утекли" в Сеть благодаря обучающим роликам от Facebook. Сама презентация гарнитуры запланирована на эту... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T17:16

2020-09-14T17:16

2020-09-14T17:18

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. </strong>Дизайн и характеристики нового VR-шлема Oculus Quest 2 "утекли" в Сеть благодаря обучающим роликам от Facebook. Сама презентация гарнитуры запланирована на эту неделю, напоминает <u><a href="https://www.theverge.com/2020/9/14/21435891/oculus-quest-2-leaked-promotional-video-specs-features-qualcomm-xr-2-platform-6gb-ram-4k-display" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Verge</a></u>.Шлем станет заменой популярной модели Oculus Quest. Аппаратной платформой стал чипсет <a href="http://ria.ru/organization_Qualcomm/" target="_blank" data-auto="true">Qualcomm</a> Snapdragon XR2, который специально создан для устройств дополненной и виртуальной реальности. Совокупное разрешение двух экранов (по одному на глаз) составит 4K при частоте обновления в 120 Гц. Гарнитура получит накопитель на 256 ГБ и оперативную память 6 ГБ.Кроме того, здесь будет реализована 3D-звук для полного погружения в виртуальную реальность. Изменят и контроллеры, которые смогут еще точнее позиционироваться в пространстве, оказавшись в руках пользователя, а в некоторых сценариях управлять VR можно будет и без них.Компания Facebook, который и владеет компанией Oculus, собирается представить шлем на мероприятии Facebook Connect уже 16 сентября. Цена устройства может достигнуть отметки в 400 долларов.

https://radiosputnik.ria.ru/20200828/khirurg-1576452530.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, qualcomm, гаджеты, технологии