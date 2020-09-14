https://ria.ru/20200914/obrazovanie-1577226246.html

Онлайн-конференция о научной школе В.В. Давыдова

21 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Научная школа В.В. Давыдова: традиции и инновации".

2020-09-14T17:21

2020-09-14T17:21

2020-09-14T17:22

анонсы

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<strong><a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=NHnq4ajPLIZ-qiR-uz3phHmBwqERiTmpC65CHz4C0Q_wfKBKuVjYCA..&URL=http%3a%2f%2fpressmia.ru%2fpressclub%2f20200921%2f952900651.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- президент Московского государственного психолого-педагогического университета Виталий РУБЦОВ;<br>- президент Ассоциации исследователей образования Виктор БОЛОТОВ;<br>- ректор Московского государственного психолого-педагогического университета Аркадий МАРГОЛИС;<br>- ректор Московского городского педагогического университета Игорь РЕМОРЕНКО;<br>- профессор кафедры ЮНЕСКО "Культурно-историческая психология детства" МГППУ Владимир КУДРЯВЦЕВ; <br>- директор Института опережающих исследований и управления человеческими ресурсами Юрий ГРОМЫКО;<br>- профессор I-го Римского университета "La Sapienza" (факультет психологии) Серена ВЕДЖЕТТИ (Рим, Италия). <br><br>Ведущие эксперты в области образования расскажут о вкладе выдающегося отечественного ученого, основателя системы развивающего обучения В.В. Давыдова в отечественную и мировую науку. Будут освещены пути решения проблем образования и развития в условиях современного общества, представлен опыт применения развивающего обучения, который может стать серьезным заделом для построения эффективных моделей новой школы.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы