Онлайн-конференция о научной школе В.В. Давыдова
17:21 14.09.2020 (обновлено: 17:22 14.09.2020)
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21 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Научная школа В.В. Давыдова: традиции и инновации".
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Участники:
- президент Московского государственного психолого-педагогического университета Виталий РУБЦОВ;
- президент Ассоциации исследователей образования Виктор БОЛОТОВ;
- ректор Московского государственного психолого-педагогического университета Аркадий МАРГОЛИС;
- ректор Московского городского педагогического университета Игорь РЕМОРЕНКО;
- профессор кафедры ЮНЕСКО "Культурно-историческая психология детства" МГППУ Владимир КУДРЯВЦЕВ;
- директор Института опережающих исследований и управления человеческими ресурсами Юрий ГРОМЫКО;
- профессор I-го Римского университета "La Sapienza" (факультет психологии) Серена ВЕДЖЕТТИ (Рим, Италия).
Ведущие эксперты в области образования расскажут о вкладе выдающегося отечественного ученого, основателя системы развивающего обучения В.В. Давыдова в отечественную и мировую науку. Будут освещены пути решения проблем образования и развития в условиях современного общества, представлен опыт применения развивающего обучения, который может стать серьезным заделом для построения эффективных моделей новой школы.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- президент Московского государственного психолого-педагогического университета Виталий РУБЦОВ;
- президент Ассоциации исследователей образования Виктор БОЛОТОВ;
- ректор Московского государственного психолого-педагогического университета Аркадий МАРГОЛИС;
- ректор Московского городского педагогического университета Игорь РЕМОРЕНКО;
- профессор кафедры ЮНЕСКО "Культурно-историческая психология детства" МГППУ Владимир КУДРЯВЦЕВ;
- директор Института опережающих исследований и управления человеческими ресурсами Юрий ГРОМЫКО;
- профессор I-го Римского университета "La Sapienza" (факультет психологии) Серена ВЕДЖЕТТИ (Рим, Италия).
Ведущие эксперты в области образования расскажут о вкладе выдающегося отечественного ученого, основателя системы развивающего обучения В.В. Давыдова в отечественную и мировую науку. Будут освещены пути решения проблем образования и развития в условиях современного общества, представлен опыт применения развивающего обучения, который может стать серьезным заделом для построения эффективных моделей новой школы.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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