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Онлайн-конференция о научной школе В.В. Давыдова
21 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Научная школа В.В. Давыдова: традиции и инновации".
2020-09-14T17:21
2020-09-14T17:22
анонсы
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о научной школе В.В. Давыдова

17:21 14.09.2020 (обновлено: 17:22 14.09.2020)
17
21 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Научная школа В.В. Давыдова: традиции и инновации".
Задать вопрос

Участники:
- президент Московского государственного психолого-педагогического университета Виталий РУБЦОВ;
- президент Ассоциации исследователей образования Виктор БОЛОТОВ;
- ректор Московского государственного психолого-педагогического университета Аркадий МАРГОЛИС;
- ректор Московского городского педагогического университета Игорь РЕМОРЕНКО;
- профессор кафедры ЮНЕСКО "Культурно-историческая психология детства" МГППУ Владимир КУДРЯВЦЕВ;
- директор Института опережающих исследований и управления человеческими ресурсами Юрий ГРОМЫКО;
- профессор I-го Римского университета "La Sapienza" (факультет психологии) Серена ВЕДЖЕТТИ (Рим, Италия).

Ведущие эксперты в области образования расскажут о вкладе выдающегося отечественного ученого, основателя системы развивающего обучения В.В. Давыдова в отечественную и мировую науку. Будут освещены пути решения проблем образования и развития в условиях современного общества, представлен опыт применения развивающего обучения, который может стать серьезным заделом для построения эффективных моделей новой школы.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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