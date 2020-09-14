https://ria.ru/20200914/nyusha-1577086746.html

Певица Нюша представила новый альбом впервые за шесть лет

Певица Нюша (Анна Шурочкина) представила в Сети новый альбом "Solaris Es" — первый за последние шесть лет. До этого релиза в дискографии исполнительницы было... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T00:35

2020-09-14T00:35

2020-09-14T00:35

культура

музыка

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знаменитости

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нюша шурочкина (анна шурочкина)

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. </strong>Певица Нюша (Анна Шурочкина) представила в Сети новый альбом "Solaris Es" — первый за последние шесть лет. До этого релиза в дискографии исполнительницы было две пластинки: "Выбирать чудо" (2010 год) и "Объединение" (2014 год).В трек-листе 16 композиций, но послушать можно пока только четыре из них. "Я ищу его", "Между нами" (в записи принял участие Артем Качер), "Пьяные мысли" и ремикс танцевального трека 2018-го года "Таю". Полная версия "Solaris Es" станет доступна 16 октября.

https://ria.ru/20200910/aguzarova-1577059606.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, знаменитости, звезды, нюша шурочкина (анна шурочкина)