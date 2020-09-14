Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200914/nyusha-1577086746.html
Певица Нюша представила новый альбом впервые за шесть лет
Певица Нюша (Анна Шурочкина) представила в Сети новый альбом "Solaris Es" — первый за последние шесть лет. До этого релиза в дискографии исполнительницы было... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T00:35
2020-09-14T00:35
культура
музыка
новости культуры
знаменитости
звезды
нюша шурочкина (анна шурочкина)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577094234_0:24:2874:1641_1400x0_80_0_0_fff268adff1ad30369cf48ef0db01225.jpg
<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. </strong>Певица Нюша (Анна Шурочкина) представила в Сети новый альбом "Solaris Es" — первый за последние шесть лет. До этого релиза в дискографии исполнительницы было две пластинки: "Выбирать чудо" (2010 год) и "Объединение" (2014 год).В трек-листе 16 композиций, но послушать можно пока только четыре из них. "Я ищу его", "Между нами" (в записи принял участие Артем Качер), "Пьяные мысли" и ремикс танцевального трека 2018-го года "Таю". Полная версия "Solaris Es" станет доступна 16 октября.
https://ria.ru/20200910/aguzarova-1577059606.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577094234_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_a4e3a1640c3d0d86fca745ed2f1b51a5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, новости культуры, знаменитости, звезды, нюша шурочкина (анна шурочкина)

Певица Нюша представила новый альбом впервые за шесть лет

00:35 14.09.2020
37
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПевица Нюша во время выступления
Певица Нюша во время выступления - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Певица Нюша (Анна Шурочкина) представила в Сети новый альбом "Solaris Es" — первый за последние шесть лет. До этого релиза в дискографии исполнительницы было две пластинки: "Выбирать чудо" (2010 год) и "Объединение" (2014 год).

"Мое детище. Мое солнечное искусство. Наконец будет открыт для предзаказа. Я буду подробнее рассказывать вам об этом путешествии длиною в десять лет", — написала Нюша в инстаграме.

В трек-листе 16 композиций, но послушать можно пока только четыре из них. "Я ищу его", "Между нами" (в записи принял участие Артем Качер), "Пьяные мысли" и ремикс танцевального трека 2018-го года "Таю".
Полная версия "Solaris Es" станет доступна 16 октября.
Певица Жанна Агузарова на музыкальном фестивале Пикник Афиши - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 23:21Культура
Жанна Агузарова выпустила альбом впервые почти за 30 лет
000000
КультураМузыкаНовости культурыЗнаменитостизвездыНюша Шурочкина (Анна Шурочкина)
Рекомендуем
Драка кенгуру
В Австралии сняли на видео драку самцов кенгуру
Александр Дрозденко
Дрозденко лидирует на выборах в Ленобласти
Девушка голосует на избирательном участке во время выборов губернатора Ленинградской области
В России завершился единый день голосования
Печальная девушка
Назван нестандартный способ борьбы с осенней депрессией
Капли воды под увеличением стереомикроскопа
Необычное поведение воды поможет изучить механизм распространения вирусов
Члены участковой комиссии во время подсчета голосов
Коваленко лидирует на довыборах в Ярославской области
Оплата коммунальных услуг
Названы регионы с самой высокой долей расходов на услуги ЖКХ
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
ВОЗ зарегистрировала рекордную заболеваемость COVID-19 за сутки
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Экс-супруг Заворотнюк раскрыл причину их разрыва
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ
У Минтруда нашли нарушения более чем на 800 миллионов рублей
Олег Николаев
Николаев лидирует на выборах главы Чувашии
Александр Богомаз
Богомаз лидирует на выборах главы Брянской области
Урожай арбузов и дынь
Названа безопасная порция арбуза
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко объяснил рост заболеваемости COVID-19
Михаил Развожаев
Развожаев лидирует на выборах в Севастополе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08МВД предложило выдавать иностранцам ID-карты для идентификации личности
03:04Ракету "Брамос" для уничтожения самолетов AWACS создадут в 2024 году
03:00Необычное поведение воды поможет изучить механизм распространения вирусов
02:51Вильфанд рассказал об одном теплом дне в Центральной России
02:49Названы способы обезопасить свой багаж во время перелетов
02:44Гольдштейн победил на губернаторских выборах в ЕАО
02:40Островский лидирует на выборах в Смоленской области
02:38Действующий глава Кубани лидирует на губернаторских выборах
02:27Богомаз лидирует на выборах главы Брянской области
02:26Николаев лидирует на выборах главы Чувашии
02:24Развожаев лидирует на выборах в Севастополе
02:22Солодов победил на выборах в Камчатке
02:20Эксперт рассказал об СМС-сообщениях, которые никогда нельзя открывать
02:04Назван нестандартный способ борьбы с осенней депрессией
01:20Коваленко лидирует на довыборах в Ярославской области
01:17Дрозденко лидирует на выборах в Ленобласти
00:18Мурашко объяснил рост заболеваемости COVID-19
00:11У Минтруда нашли нарушения более чем на 800 миллионов рублей
00:08Названы регионы с самой высокой долей расходов на услуги ЖКХ
23:58ВОЗ зарегистрировала рекордную заболеваемость COVID-19 за сутки
Лента новостейМолния