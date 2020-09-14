https://ria.ru/20200914/nomofobiya-1577197844.html

Номофобия — страх остаться без смартфона

Не выпускаете телефон из рук? Берёте его везде с собой (даже в туалет)? Постоянно проверяете, не написал ли кто? Скроллите ленту от скуки на совещаниях, в очередях и в метро? Патологически боитесь потерять смартфон, потому что “там вся жизнь”? Если на все или почти все вопросы ответ утвердительный, эпизод обязателен к прослушиванию.

2020-09-14T12:00

2020-09-14T12:00

2020-09-14T12:01

подкаст

страхи/ошибки

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Номофобия — страх остаться без смартфона Не выпускаете телефон из рук? Берёте его везде с собой (даже в туалет)? Постоянно проверяете, не написал ли кто? Скроллите ленту от скуки на совещаниях, в очередях и в метро? Патологически боитесь потерять смартфон, потому что “там вся жизнь”? Если на все или почти все вопросы ответ утвердительный, эпизод обязателен к прослушиванию.

Номофобия (от англ. "no mobile-phone phobia") — страх (даже не надолго) остаться без мобильного телефона.Что на самом деле стоит за этим страхом? Почему и откуда возникают сильная тревога и даже ужас, если смартфона не оказалось рядом? Когда начинается зависимость?Вместе с психологом, гештальт-терапевтом, известным инстаграм-блогером <a href="https://www.instagram.com/marybrazgovska/?hl=ru" target="_blank">Марией Бразговской</a> и психотерапевтом, автором и ведущим медиажурнала "<a href="https://www.youtube.com/user/PsychotherapyRussia/featured" target="_blank">Психотерапия в России</a>" Кириллом Шарковым разбираемся, какие ограничения помогут выстроить здоровые отношения с собственным смартфоном.Мы хотим больше знать о наших слушателях. Пройдите <u><a href="https://forms.gle/JfmB6wBsDZmqEfE7A">опрос</a></u>, это займёт всего пять минут и поможет сделать подкасты лучше и интереснее.<strong>2:00</strong> Почему в какой-то момент появляются тревога и страх, когда смартфон не рядом<strong>4:00</strong> Что стоит за страхом остаться без телефона<strong>7:50</strong> Как выбирать и регулировать потребляемый контент<strong>9:20</strong> Почему время со смартфоном летит незаметно<strong>13:30</strong> Как определить, вы уже зависимы или ещё нет<strong>17:00</strong> С чего начать борьбу с экранной зависимостью<strong>19:00 </strong>Как помочь близкому человеку осознать, что у него проблемы<strong>23:45 </strong>Как организовать цифровой детокс<strong>27:45 </strong>Станет ли когда-нибудь залипание в телефон социально неприемлемым поведением, как и другие вредные привычкиЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://itunes.apple.com/ru/podcast/%25252525D1%2525252581%25252525D1%2525252582%25252525D1%2525252580%25252525D0%25252525B0%25252525D1%2525252585%25252525D0%25252525B8/id1438773021?mt=2">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL3N0cmFoaS54bWw">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/6411676">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/channel/id1475619?country=ru">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/strakhi">SoundStream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong>Как и где бесплатно <a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a>________Монтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a">Яндекс.Дзене</a></strong>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подкаст, аудио