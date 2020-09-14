https://ria.ru/20200914/nikolaev-1577082395.html

Биография Олега Николаева

Олег Алексеевич Николаев родился 10 декабря 1969 года в деревне Чербай Красночетайского района Чувашской АССР (ныне Республика Чувашия). РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T15:52

2020-09-14T15:52

2020-09-14T15:52

чувашская республика (чувашия)

олег николаев (политик)

справки

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Олег Алексеевич Николаев <a href="http://glava.cap.ru/administration/administration/structure/974089d7-7771-45b4-882b-a111dda56cf0" target="_blank">родился 10 декабря 1969 года</a> в деревне Чербай Красночетайского района Чувашской АССР (ныне Республика Чувашия). В 1989 году <a href="http://old-gs.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1149330" target="_blank">окончил</a> Чебоксарский строительный техникум Минстроя СССР. В 1998 году – экономический факультет Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, в 1999 году <a href="https://spravedlivo.ru/4534715-1" target="_blank">прошел профессиональную переподготовку</a> в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова по президентской программе подготовки управленческих кадров для предприятий народного хозяйства Российской Федерации, а также зарубежную стажировку в Германии в рамках президентской программы "Реструктуризация деятельности промышленных предприятий", также участвовал во временной типовой программе обучения специалистов по антикризисному управлению. Трудовую деятельность начал в 1989 году монтажником железобетонных конструкций ПСО "Монолитстрой". С 1989 по 1991 год проходил службу в армии.С августа 1991 года по июль 1995 года работал монтажником по монтажу стальных и железобетонных конструкций ПСО "Монолитстрой", водителем-телохранителем ТОО "Центр охраны и безопасности "Бодигард ЛТД", охранником службы безопасности АООТ "Текстильмаш", техником-строителем ТОО "Восход-1".С июля 1995 года по январь 1997 года – главный бухгалтер ТОО "Восход-1", ООО ПСФ "Спецсвязьстрой", ЗАО "Производственно-строительная фирма "Телефонстрой".С января 1997 года по январь 2002 года – заместитель директора ЗАО "Производственно-строительная фирма "Телефонстрой", директор ООО "Лизинговая компания малого бизнеса".С января 2002 года по январь 2003 года – руководитель департамента развития предпринимательской деятельности, торговли и внешних связей Министерства экономического развития и торговли Чувашской Республики. С января 2003 года по октябрь 2004 года – заместитель министра экономического развития и торговли Чувашской Республики – руководитель департамента развития предпринимательской деятельности, торговли и внешних связей; заместитель министра экономического развития и торговли Чувашской Республики.С октября 2004 года по январь 2008 года – заместитель генерального директора по стратегическому развитию ОАО "Контур", заместитель генерального директора ЗАО "Производственно-строительная фирма "Телефонстрой", заместитель директора по экономике и финансам ООО "АЛЗА".С февраля 2008 года по декабрь 2009 года – директор Центра международных связей, вице-президент, директор Центра международного сотрудничества НКО "Ассоциация региональных банков России".С декабря 2009 года по февраль 2013 года – управляющий операционным офисом "Чебоксары" филиала № 6 Мособлбанка (ООО), директор филиала № 19 АКБ Мособлбанка (ОАО) в Чебоксарах. С февраля 2013 года по сентябрь 2015 года – руководитель проекта Управления оптимизации операционно-технологических процессов операционно-технологического блока ОАО Банк "Открытие" (Москва); руководитель проекта Управления оптимизации операционно-технологических процессов ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие" (Москва). С июля по сентябрь 2016 года – советник генерального директора АО "Российский аукционный дом". С декабря 2011 года по сентябрь 2016 года – депутат Государственного Совета Чувашской Республики V созыва от регионального отделения партии "Справедливая Россия".В 2015 году <a href="https://ria.ru/20150914/1250143803.html" target="_blank">баллотировался</a> на пост Главы Чувашской Республики, по результатам голосования занял второе место. 18 сентября 2016 года <a href="http://duma.gov.ru/duma/persons/99112818/" target="_blank">избран</a> депутатом Госдумы РФ VII созыва по федеральному списку кандидатов от партии "Справедливая Россия". <a href="https://spravedlivo.ru/10071210" target="_blank">Возглавлял комитет</a> по делам национальностей. Был <a href="http://duma.gov.ru/news/28180/" target="_blank">заместителем</a> председателя комиссии Государственной Думы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной Думы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики. 29 января 2020 года <a href="https://ria.ru/person_oleg-nikolaev-politik" target="_blank">Олег Николаев</a> был <a href="https://ria.ru/20200129/1564024052.html" target="_blank">назначен</a> временно исполняющим обязанности главы Чувашской Республики. Имеет множество наград, среди которых: благодарность Минэкономразвития Чувашии (2002, 2004), благодарность председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ (2018), почетная грамота Государственной Думы Федерального Собрания РФ (2019) и др.Женат, есть пятеро детей.Декларированный <a href="http://www.cap.ru/action/activity/g-s/q47/svedeniya-o-dohodah-rashodah-ob-imuschestve-i-obya/2019-god" target="_blank">доход</a> за 2019 год – 5,4 миллиона рублей.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик), справки