https://ria.ru/20200914/nikolaev-1577082395.html
Биография Олега Николаева
Олег Алексеевич Николаев родился 10 декабря 1969 года в деревне Чербай Красночетайского района Чувашской АССР (ныне Республика Чувашия). РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:52
2020-09-14T15:52
2020-09-14T15:52
чувашская республика (чувашия)
олег николаев (политик)
справки
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Олег Алексеевич Николаев <a href="http://glava.cap.ru/administration/administration/structure/974089d7-7771-45b4-882b-a111dda56cf0" target="_blank">родился 10 декабря 1969 года</a> в деревне Чербай Красночетайского района Чувашской АССР (ныне Республика Чувашия). В 1989 году <a href="http://old-gs.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1149330" target="_blank">окончил</a> Чебоксарский строительный техникум Минстроя СССР. В 1998 году – экономический факультет Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, в 1999 году <a href="https://spravedlivo.ru/4534715-1" target="_blank">прошел профессиональную переподготовку</a> в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова по президентской программе подготовки управленческих кадров для предприятий народного хозяйства Российской Федерации, а также зарубежную стажировку в Германии в рамках президентской программы "Реструктуризация деятельности промышленных предприятий", также участвовал во временной типовой программе обучения специалистов по антикризисному управлению. Трудовую деятельность начал в 1989 году монтажником железобетонных конструкций ПСО "Монолитстрой". С 1989 по 1991 год проходил службу в армии.С августа 1991 года по июль 1995 года работал монтажником по монтажу стальных и железобетонных конструкций ПСО "Монолитстрой", водителем-телохранителем ТОО "Центр охраны и безопасности "Бодигард ЛТД", охранником службы безопасности АООТ "Текстильмаш", техником-строителем ТОО "Восход-1".С июля 1995 года по январь 1997 года – главный бухгалтер ТОО "Восход-1", ООО ПСФ "Спецсвязьстрой", ЗАО "Производственно-строительная фирма "Телефонстрой".С января 1997 года по январь 2002 года – заместитель директора ЗАО "Производственно-строительная фирма "Телефонстрой", директор ООО "Лизинговая компания малого бизнеса".С января 2002 года по январь 2003 года – руководитель департамента развития предпринимательской деятельности, торговли и внешних связей Министерства экономического развития и торговли Чувашской Республики. С января 2003 года по октябрь 2004 года – заместитель министра экономического развития и торговли Чувашской Республики – руководитель департамента развития предпринимательской деятельности, торговли и внешних связей; заместитель министра экономического развития и торговли Чувашской Республики.С октября 2004 года по январь 2008 года – заместитель генерального директора по стратегическому развитию ОАО "Контур", заместитель генерального директора ЗАО "Производственно-строительная фирма "Телефонстрой", заместитель директора по экономике и финансам ООО "АЛЗА".С февраля 2008 года по декабрь 2009 года – директор Центра международных связей, вице-президент, директор Центра международного сотрудничества НКО "Ассоциация региональных банков России".С декабря 2009 года по февраль 2013 года – управляющий операционным офисом "Чебоксары" филиала № 6 Мособлбанка (ООО), директор филиала № 19 АКБ Мособлбанка (ОАО) в Чебоксарах. С февраля 2013 года по сентябрь 2015 года – руководитель проекта Управления оптимизации операционно-технологических процессов операционно-технологического блока ОАО Банк "Открытие" (Москва); руководитель проекта Управления оптимизации операционно-технологических процессов ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие" (Москва). С июля по сентябрь 2016 года – советник генерального директора АО "Российский аукционный дом". С декабря 2011 года по сентябрь 2016 года – депутат Государственного Совета Чувашской Республики V созыва от регионального отделения партии "Справедливая Россия".В 2015 году <a href="https://ria.ru/20150914/1250143803.html" target="_blank">баллотировался</a> на пост Главы Чувашской Республики, по результатам голосования занял второе место. 18 сентября 2016 года <a href="http://duma.gov.ru/duma/persons/99112818/" target="_blank">избран</a> депутатом Госдумы РФ VII созыва по федеральному списку кандидатов от партии "Справедливая Россия". <a href="https://spravedlivo.ru/10071210" target="_blank">Возглавлял комитет</a> по делам национальностей. Был <a href="http://duma.gov.ru/news/28180/" target="_blank">заместителем</a> председателя комиссии Государственной Думы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной Думы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики. 29 января 2020 года <a href="https://ria.ru/person_oleg-nikolaev-politik" target="_blank">Олег Николаев</a> был <a href="https://ria.ru/20200129/1564024052.html" target="_blank">назначен</a> временно исполняющим обязанности главы Чувашской Республики. Имеет множество наград, среди которых: благодарность Минэкономразвития Чувашии (2002, 2004), благодарность председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ (2018), почетная грамота Государственной Думы Федерального Собрания РФ (2019) и др.Женат, есть пятеро детей.Декларированный <a href="http://www.cap.ru/action/activity/g-s/q47/svedeniya-o-dohodah-rashodah-ob-imuschestve-i-obya/2019-god" target="_blank">доход</a> за 2019 год – 5,4 миллиона рублей.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик), справки
Олег Алексеевич Николаев родился 10 декабря 1969 года
в деревне Чербай Красночетайского района Чувашской АССР (ныне Республика Чувашия).
В 1989 году окончил
Чебоксарский строительный техникум Минстроя СССР. В 1998 году – экономический факультет Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, в 1999 году прошел профессиональную переподготовку
в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова по президентской программе подготовки управленческих кадров для предприятий народного хозяйства Российской Федерации, а также зарубежную стажировку в Германии в рамках президентской программы "Реструктуризация деятельности промышленных предприятий", также участвовал во временной типовой программе обучения специалистов по антикризисному управлению.
Трудовую деятельность начал в 1989 году монтажником железобетонных конструкций ПСО "Монолитстрой".
С 1989 по 1991 год проходил службу в армии.
С августа 1991 года по июль 1995 года работал монтажником по монтажу стальных и железобетонных конструкций ПСО "Монолитстрой", водителем-телохранителем ТОО "Центр охраны и безопасности "Бодигард ЛТД", охранником службы безопасности АООТ "Текстильмаш", техником-строителем ТОО "Восход-1".
С июля 1995 года по январь 1997 года – главный бухгалтер ТОО "Восход-1", ООО ПСФ "Спецсвязьстрой", ЗАО "Производственно-строительная фирма "Телефонстрой".
С января 1997 года по январь 2002 года – заместитель директора ЗАО "Производственно-строительная фирма "Телефонстрой", директор ООО "Лизинговая компания малого бизнеса".
С января 2002 года по январь 2003 года – руководитель департамента развития предпринимательской деятельности, торговли и внешних связей Министерства экономического развития и торговли Чувашской Республики.
С января 2003 года по октябрь 2004 года – заместитель министра экономического развития и торговли Чувашской Республики – руководитель департамента развития предпринимательской деятельности, торговли и внешних связей; заместитель министра экономического развития и торговли Чувашской Республики.
С октября 2004 года по январь 2008 года – заместитель генерального директора по стратегическому развитию ОАО "Контур", заместитель генерального директора ЗАО "Производственно-строительная фирма "Телефонстрой", заместитель директора по экономике и финансам ООО "АЛЗА".
С февраля 2008 года по декабрь 2009 года – директор Центра международных связей, вице-президент, директор Центра международного сотрудничества НКО "Ассоциация региональных банков России".
С декабря 2009 года по февраль 2013 года – управляющий операционным офисом "Чебоксары" филиала № 6 Мособлбанка (ООО), директор филиала № 19 АКБ Мособлбанка (ОАО) в Чебоксарах.
С февраля 2013 года по сентябрь 2015 года – руководитель проекта Управления оптимизации операционно-технологических процессов операционно-технологического блока ОАО Банк "Открытие" (Москва); руководитель проекта Управления оптимизации операционно-технологических процессов ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие" (Москва).
С июля по сентябрь 2016 года – советник генерального директора АО "Российский аукционный дом".
С декабря 2011 года по сентябрь 2016 года – депутат Государственного Совета Чувашской Республики V созыва от регионального отделения партии "Справедливая Россия".
В 2015 году баллотировался
на пост Главы Чувашской Республики, по результатам голосования занял второе место.
18 сентября 2016 года избран
депутатом Госдумы РФ VII созыва по федеральному списку кандидатов от партии "Справедливая Россия".
Возглавлял комитет
по делам национальностей. Был заместителем
председателя комиссии Государственной Думы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной Думы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.
29 января 2020 года Олег Николаев
был назначен
временно исполняющим обязанности главы Чувашской Республики.
Имеет множество наград, среди которых: благодарность Минэкономразвития Чувашии (2002, 2004), благодарность председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ (2018), почетная грамота Государственной Думы Федерального Собрания РФ (2019) и др.
Женат, есть пятеро детей.
Декларированный доход
за 2019 год – 5,4 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников