Путин встретился с врио главы Чувашии Николаевым

Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики Олег Николаев во время встречи

Согласно данным на сайте Госдумы, Олег Николаев был избран в нынешний состав нижней палаты парламента по списку партии "Справедливая Россия".

"Владимир Путин провёл рабочую встречу с Олегом Николаевым, назначенным указом президента временно исполняющим обязанности главы Чувашской Республики", - говорится в сообщении.

Путин ранее отрешил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.

Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии, который является членом "Единой России", подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Вручение техники состоялось в Чебоксарах на площади Республики в четверг. В МЧС Чувашии назвали эпизод "дружеской шуткой", при этом глава МЧС Евгений Зиничев счел недопустимым поведение Игнатьева.