Путин встретился с врио главы Чувашии Николаевым

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с Олегом Николаевым, назначенным временно исполняющим обязанности главы Чувашской Республики, сообщается на сайте Кремля.
Согласно данным на сайте Госдумы, Олег Николаев был избран в нынешний состав нижней палаты парламента по списку партии "Справедливая Россия".
"Владимир Путин провёл рабочую встречу с Олегом Николаевым, назначенным указом президента временно исполняющим обязанности главы Чувашской Республики", - говорится в сообщении.
Путин ранее отрешил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.
Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии, который является членом "Единой России", подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Вручение техники состоялось в Чебоксарах на площади Республики в четверг. В МЧС Чувашии назвали эпизод "дружеской шуткой", при этом глава МЧС Евгений Зиничев счел недопустимым поведение Игнатьева.
В понедельник комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генерального совета партии исключить Игнатьева из ЕР за нарушение этических норм. Сам Игнатьев на еженедельном совещании в Доме правительства республики в понедельник заявил, что уважительно относится к сотрудникам МЧС. Также он назвал скандал с ключами "происками конкурентов".