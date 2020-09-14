https://ria.ru/20200914/neft-1577109482.html

Тяжелый случай: США хотят запретить покупать нефть из России

Американцы готовятся объявить новые санкции по "Северному потоку — 2", а сами при этом стали крупнейшим импортером российской нефти. Как отметило одно из... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T08:00

2020-09-14T08:00

2020-09-14T08:00

сланцевая нефть

санкции

северный поток — 2

мексиканский залив

urals

луизиана

венесуэла

нефть

экономика

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. </strong>Американцы готовятся объявить новые санкции по "Северному потоку — 2", а сами при этом стали крупнейшим импортером российской нефти. Как отметило одно из ведущих аналитических изданий, такая позиция лицемерна и надо бы запретить поставки из России. Вот только подобное вряд ли возможно: в этом случае встанут НПЗ, ориентированные на тяжелую нефть. Крупнейший потребительКонгресс собирается наложить ограничения на европейские компании, связанные с проектом "Северный поток — 2". Это уже вызвало шквал критики в Германии, Берлин даже пригрозил контрсанкциями. По данным Управления энергетической информации США (EIA), за первые полгода в Штаты из России доставили более девяти миллионов тонн нефтепродуктов (68 миллионов баррелей) — это рекорд за 16 лет.Лицемерный подходВ ведомстве уточняют: формально Соединенные Штаты — на втором месте, потому что Нидерланды купили 12,19 миллиона тонн. Но эта страна — транзитный хаб, оттуда нефтепродукты отправляют в другие государства. Америка же приобретает нефть для собственной переработки, и тут Вашингтон вне конкуренции. Однако как это реализовать на практике, совершенно непонятно, ведь благодаря собственным санкциям против третьих стран американцы впали в прямую зависимость от российского сырья. И официально это признали еще в прошлом году. Нет альтернативыРоссия была лишь шестым поставщиком сырой нефти в США. А к февралю 2020-го вышла на второе место, уступив лишь Канаде. Американцам, лишившимся тяжелой нефти из Венесуэлы и столкнувшимся с резким падением импорта из Ирана, пришлось срочно искать альтернативных поставщиков. Проблема в том, что технология ряда нефтеперерабатывающих предприятий не позволяет использовать легкую нефть из Пермского бассейна и Западного Техаса. В наиболее сложном положении оказались НПЗ Мексиканского залива и Восточного побережья.Перед американскими НПЗ замаячила перспектива остановки из-за нехватки сырья. Чтобы избежать катастрофы, американцы переключились на нашу Urals и принялись активно закупать российский мазут. В прошлому году Штаты импортировали из России 11 миллионов тонн мазута — вдвое больше, чем в 2018-м. "Это помогло компенсировать коллапс поставок высокосернистого топлива из Венесуэлы", — констатировали аналитики американской компании Vortexa.Альтернативой могла бы стать нефть из Саудовской Аравии, близкая по химическому составу, но саудиты не пожелали увеличивать добычу. В результате экономика потеснила политику — американцы обратились к русским. К тому же стоимость фрахта значительно снизилась. А с выходом из карантина спрос на топливо вырос — люди опять ездят на автомобилях и летают на самолетах.В общем, американским НПЗ ничего не оставалось, кроме как покупать российскую тяжелую нефть. Этому не помешало ни ухудшение межгосударственных отношений, ни многочисленные санкции, введенные Вашингтоном против Москвы. На этом фоне попытки всеми силами задушить "Северный поток — 2" выглядят все более парадоксально.

https://ria.ru/20200910/germaniya-1577004754.html

https://ria.ru/20200814/1575732659.html

https://ria.ru/20200618/1573088126.html

Cherry Nck Как отметило одно из ведущих аналитических изданий, такая позиция лицемерна и надо бы запретить поставки из России. =====И только в этом лицемерие? А разрушать страны ради своей сомнительной демократии,а по сути тоже ради их ресурсов - это что? Вся суть США- лицемерие. 221

comissarkattani Ну в США посмотрели какими честными методами в России шла приватизация и подумали а почему бы не перенести такие решения на глобальную экономику. Так что в России должны гордиться что с них берут пример. 165

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мексиканский залив

луизиана

венесуэла

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сланцевая нефть, санкции, северный поток — 2, мексиканский залив, urals, луизиана, венесуэла, нефть, экономика