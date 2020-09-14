https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577228873.html
Генпрокуратура направила Германии новый запрос по делу Навального
Генеральная прокуратура направила органам юстиции ФРГ дополнительный запрос о правовой помощи по ситуации с Алексеем Навальным, сообщил официальный... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T18:09
2020-09-14T18:09
2020-09-14T18:42
госпитализация алексея навального
россия
андрей иванов
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
германия
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генеральная прокуратура</a> направила органам юстиции ФРГ дополнительный запрос о правовой помощи по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, сообщил официальный представитель надзорного ведомства <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Ivanov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Иванов</a>.Он отметил, что запрос направили на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи 1959 года и дополнительных протоколов к ней."Российский следственный орган в новом запросе высказал просьбу о предоставлении дополнительных объяснений лечащих врачей, информации и копий документов, касающихся лечения и обследования Навального. Генеральная прокуратура Российской Федерации продолжает взаимодействовать с германскими партнерами и надеется на оперативное и полное исполнение запросов о правовой помощи", — добавил Иванов.Он уточнил также, что Берлин до сих пор не ответил на запрос о правовой помощи, направленный 27 августа."Вместе с тем, согласно опубликованным в средствах массовой информации заявлениям представителей германских компетентных органов, по инициативе клиники Charite проведено токсикологическое исследование, результаты которого имеют значение для полного, объективного и всестороннего установления обстоятельств, повлекших госпитализацию Навального", — заключил Иванов.Госпитализация НавальногоНавального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a>, местные врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче пациента не нашли.Два дня спустя его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>. Там официально объявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.Сегодня немецкое правительство сообщило, что запросило поддержку Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу Навального, а лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/">Франции</a> подтвердили данные германских коллег.Известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около двух десятков западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия.Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577224995.html
https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577219924.html
https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577224359.html
Сергей Веселов
фсб хочет получить немецкую методику поиска и определения "новичка" ха ха Ни кто им ни чего не даст. Неделю назад все анализы и прочее отправили в ОЗХО. Туда надо обращаться
26
Андроид Воробей
Да это пустая трата времени, Германия не заинтересована в расследовании по делу Навального. Им (западу) нужна сакральная жертва для продвижения своих политических интересов.
12
42
россия
москва
германия
берлин (город)
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, россия, андрей иванов, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, германия, берлин (город), в мире
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Генеральная прокуратура
направила органам юстиции ФРГ дополнительный запрос о правовой помощи по ситуации с Алексеем Навальным
, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов
.
Он отметил, что запрос направили на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи 1959 года и дополнительных протоколов к ней.
"Российский следственный орган в новом запросе высказал просьбу о предоставлении дополнительных объяснений лечащих врачей, информации и копий документов, касающихся лечения и обследования Навального. Генеральная прокуратура Российской Федерации продолжает взаимодействовать с германскими партнерами и надеется на оперативное и полное исполнение запросов о правовой помощи", — добавил Иванов.
Он уточнил также, что Берлин до сих пор не ответил на запрос о правовой помощи, направленный 27 августа.
"Вместе с тем, согласно опубликованным в средствах массовой информации заявлениям представителей германских компетентных органов, по инициативе клиники Charite проведено токсикологическое исследование, результаты которого имеют значение для полного, объективного и всестороннего установления обстоятельств, повлекших госпитализацию Навального", — заключил Иванов.
Госпитализация Навального
Навального госпитализировали 20 августа в Омске
, местные врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче пациента не нашли.
Два дня спустя его перевезли в Германию
. Там официально объявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
Сегодня немецкое правительство сообщило, что запросило поддержку Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу Навального, а лаборатории Швеции
и Франции
подтвердили данные германских коллег.
Известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около двух десятков западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия.
Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.