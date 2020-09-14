https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577228873.html

Генпрокуратура направила Германии новый запрос по делу Навального

Генеральная прокуратура направила органам юстиции ФРГ дополнительный запрос о правовой помощи по ситуации с Алексеем Навальным, сообщил официальный... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T18:09

2020-09-14T18:09

2020-09-14T18:42

госпитализация алексея навального

россия

андрей иванов

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

москва

германия

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генеральная прокуратура</a> направила органам юстиции ФРГ дополнительный запрос о правовой помощи по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, сообщил официальный представитель надзорного ведомства <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Ivanov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Иванов</a>.Он отметил, что запрос направили на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи 1959 года и дополнительных протоколов к ней."Российский следственный орган в новом запросе высказал просьбу о предоставлении дополнительных объяснений лечащих врачей, информации и копий документов, касающихся лечения и обследования Навального. Генеральная прокуратура Российской Федерации продолжает взаимодействовать с германскими партнерами и надеется на оперативное и полное исполнение запросов о правовой помощи", — добавил Иванов.Он уточнил также, что Берлин до сих пор не ответил на запрос о правовой помощи, направленный 27 августа."Вместе с тем, согласно опубликованным в средствах массовой информации заявлениям представителей германских компетентных органов, по инициативе клиники Charite проведено токсикологическое исследование, результаты которого имеют значение для полного, объективного и всестороннего установления обстоятельств, повлекших госпитализацию Навального", — заключил Иванов.Госпитализация НавальногоНавального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a>, местные врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче пациента не нашли.Два дня спустя его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>. Там официально объявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.Сегодня немецкое правительство сообщило, что запросило поддержку Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу Навального, а лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/">Франции</a> подтвердили данные германских коллег.Известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около двух десятков западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия.Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.

https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577224995.html

https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577219924.html

https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577224359.html

Сергей Веселов фсб хочет получить немецкую методику поиска и определения "новичка" ха ха Ни кто им ни чего не даст. Неделю назад все анализы и прочее отправили в ОЗХО. Туда надо обращаться 26

Андроид Воробей Да это пустая трата времени, Германия не заинтересована в расследовании по делу Навального. Им (западу) нужна сакральная жертва для продвижения своих политических интересов. 12

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россия

москва

германия

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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