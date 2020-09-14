https://ria.ru/20200914/mosprom-1577231252.html

Мероприятия "Открой#Моспром" в сентябре посетили более 3 тысяч человек

Экскурсии на предприятия Москвы в рамках шестого этапа проекта "Открой#Моспром" 10-12 сентября посетили более 3 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T18:51

2020-09-14T18:51

2020-09-14T18:52

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

елена летучая

александр прохоров

екатерина климова

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. </strong>Экскурсии на предприятия <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в рамках шестого этапа проекта "Открой#Моспром" 10-12 сентября посетили более 3 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Гости мероприятий проекта побывали на экскурсиях на 16 московских заводах и фабриках и в четырех профильных музеях, а также приняли участие в мастер-классах и интеллектуальной игре, отмечается в сообщении.Первые четыре этапа экскурсий на московские заводы проекта "Открой#Моспром" состоялись в прошлом году, пятый и шестой этапы прошли в феврале и сентябре текущего года."Москва — один из производственных лидеров страны, в городе работают 720 крупных и средних промышленных компаний, на которых трудятся около 700 тысяч человек. Московские заводы производят практически все виды товаров: от шоколада до самолетов и ракет, и экскурсии проекта "Открой#Моспром" пользуются популярностью у жителей и гостей города. В прошлом году предприятия столицы посетили 8 тысяч горожан, в этом году уже более 6 тысяч, а общая онлайн аудитория проекта превысила 2 миллиона человек", – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.В сентябре для экскурсантов свои двери открыли музей одного из крупнейших предприятий авиакосмической отрасли "<a href="http://ria.ru/organization_NPO_Molnija/" target="_blank" data-auto="true">НПО "Молния"</a>, музей авиастроителей "Ил" и "Туполев", а также кондитерского концерна "Бабаевский". Экскурсии также прошли на косметической фабрике "Свобода", машиностроительном предприятии АО МТЗ Трансмаш, на оборонном производстве НПП "Темп" им. Ф. Короткова, на заводе производителя и экспортера интегральных микросхем ПАО "Микрон" и многих других. Также для всех участников проекта прошли мастер-классы и познавательная командная игра "Квиз. Промышленный мегаполис", в которой приняли участие 185 команд.Как рассказал руководитель ДИПП <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Прохоров</a>, в августе и сентябре на столичных промышленных предприятиях побывали знаменитые актрисы и телеведущие, которые делились своими впечатлениями и полученными знаниями в прямых эфирах в социальных сетях.Первый эфир "звездного" цикла проекта прошел 16 августа. Актриса театра и кино <a href="http://ria.ru/person_Ekaterina_Klimova/" target="_blank" data-auto="true">Екатерина Климова</a> рассказала о производстве мороженого после посещения завода "Баскин Роббинс". Второй выпуск посвятили косметической промышленности: гостей завода <a href="http://ria.ru/organization_faberlic-/" target="_blank" data-auto="true">Faberlic</a> стала актриса Анна Хилькевич. В третьем приняла участие актриса Любовь Толкалина, она посетила производство интерактивных образовательных комплексов NexTouch. Последний эфир состоялся 12 сентября: об экологичной утилизации электронного мусора и переработке пластиков на заводе "Экопласт" рассказала журналист и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_elena-letuchaya/" target="_blank" data-auto="true">Елена Летучая</a>.Всего четыре "звездных" выпуска посмотрели свыше одного миллиона человек. Все мероприятия были организованы в соответствии с требованиями безопасности: число экскурсантов ограничили, все участники были обязаны использовать средства индивидуальной защиты. С 2020 года попасть на заводы можно онлайн, на сайте проекта уже доступны десять выпусков.Следующие этапы проекта пройдут в октябре и ноябре 2020 года.

https://ria.ru/20191107/1560664784.html

https://ria.ru/20191129/1561738606.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена летучая, александр прохоров, екатерина климова