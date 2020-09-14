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В центре Москвы из-за ветра обрушились строительные леса
Обрушение строительных лесов в центре Москвы произошло из-за сильного ветра, обошлось без жертв, сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры Центрального... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T18:15
2020-09-14T18:28
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Обрушение строительных лесов в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> произошло из-за сильного ветра, обошлось без жертв, сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры Центрального административного округа в понедельник.Ранее в сети появилось видео, на котором видно, как строительные леса обрушиваются на припаркованные автомобили. Также конструкция задевает двух пешеходов: девушка падает, а мужчина держится за плечо, но оба выбираются из-под лесов и уходят самостоятельно."Сегодня днём произошло обрушение строительных лесов из-за сильных порывов ветра по адресу Тверская-Ямская, дом 16, подрядная организация проводила ремонтные работы фасада здания. Жертв нет. Вопрос возмещения ущерба с владельцами пострадавших авто будут решать в рамках правового поля", - отметили в пресс-службе.
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москва, происшествия

В центре Москвы из-за ветра обрушились строительные леса

18:15 14.09.2020 (обновлено: 18:28 14.09.2020)
3009
© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия падения строительных лесов на припаркованные автомобили в 1-м Тверском-Ямском переулке в Москве
Последствия падения строительных лесов на припаркованные автомобили в 1-м Тверском-Ямском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Обрушение строительных лесов в центре Москвы произошло из-за сильного ветра, обошлось без жертв, сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры Центрального административного округа в понедельник.
Ранее в сети появилось видео, на котором видно, как строительные леса обрушиваются на припаркованные автомобили. Также конструкция задевает двух пешеходов: девушка падает, а мужчина держится за плечо, но оба выбираются из-под лесов и уходят самостоятельно.
"Сегодня днём произошло обрушение строительных лесов из-за сильных порывов ветра по адресу Тверская-Ямская, дом 16, подрядная организация проводила ремонтные работы фасада здания. Жертв нет. Вопрос возмещения ущерба с владельцами пострадавших авто будут решать в рамках правового поля", - отметили в пресс-службе.
© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия падения строительных лесов на припаркованные автомобили в 1-м Тверском-Ямском переулке в Москве
Последствия падения строительных лесов на припаркованные автомобили в 1-м Тверском-Ямском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Последствия падения строительных лесов на припаркованные автомобили в 1-м Тверском-Ямском переулке в Москве
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МоскваПроисшествия
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