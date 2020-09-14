https://ria.ru/20200914/moskva-1577229179.html

В центре Москвы из-за ветра обрушились строительные леса

Обрушение строительных лесов в центре Москвы произошло из-за сильного ветра, обошлось без жертв, сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры Центрального... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T18:15

2020-09-14T18:15

2020-09-14T18:28

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Обрушение строительных лесов в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> произошло из-за сильного ветра, обошлось без жертв, сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры Центрального административного округа в понедельник.Ранее в сети появилось видео, на котором видно, как строительные леса обрушиваются на припаркованные автомобили. Также конструкция задевает двух пешеходов: девушка падает, а мужчина держится за плечо, но оба выбираются из-под лесов и уходят самостоятельно."Сегодня днём произошло обрушение строительных лесов из-за сильных порывов ветра по адресу Тверская-Ямская, дом 16, подрядная организация проводила ремонтные работы фасада здания. Жертв нет. Вопрос возмещения ущерба с владельцами пострадавших авто будут решать в рамках правового поля", - отметили в пресс-службе.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия