https://ria.ru/20200914/moskva-1577222121.html
В Москве число туристов выросло до миллиона человек в месяц
Количество туристов в Москве, несмотря на пандемию, выросло до одного миллиона человек в месяц, но это пока меньше, чем в прошлом году, сообщил мэр столицы... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T16:45
2020-09-14T16:45
2020-09-14T16:45
туризм
туризм
новости - туризм
сергей собянин
москва
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Количество туристов в Москве, несмотря на пандемию, выросло до одного миллиона человек в месяц, но это пока меньше, чем в прошлом году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Он подчеркнул, что это даже не деловые поездки, а именно туризм.
https://ria.ru/20200724/1574792193.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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