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Туризм
https://ria.ru/20200914/moskva-1577222121.html
В Москве число туристов выросло до миллиона человек в месяц
Количество туристов в Москве, несмотря на пандемию, выросло до одного миллиона человек в месяц, но это пока меньше, чем в прошлом году, сообщил мэр столицы... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T16:45
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туризм
туризм
новости - туризм
сергей собянин
москва
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Количество туристов в Москве, несмотря на пандемию, выросло до одного миллиона человек в месяц, но это пока меньше, чем в прошлом году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Он подчеркнул, что это даже не деловые поездки, а именно туризм.
https://ria.ru/20200724/1574792193.html
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туризм, новости - туризм, сергей собянин, москва

В Москве число туристов выросло до миллиона человек в месяц

16:45 14.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтдых горожан в Москве
Отдых горожан в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Количество туристов в Москве, несмотря на пандемию, выросло до одного миллиона человек в месяц, но это пока меньше, чем в прошлом году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Несмотря на известные ограничения, психологический взгляд на то, что ситуация сложная, неустойчивая, количество туристов выросло до миллиона человек в месяц. Этот показатель раза в два меньше, чем в прошлом году", — сказал Собянин.
Он подчеркнул, что это даже не деловые поездки, а именно туризм.
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24 июля, 08:00Туризм
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