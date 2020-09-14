https://ria.ru/20200914/moskva-1577222121.html

В Москве число туристов выросло до миллиона человек в месяц

Количество туристов в Москве, несмотря на пандемию, выросло до одного миллиона человек в месяц, но это пока меньше, чем в прошлом году, сообщил мэр столицы... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T16:45

2020-09-14T16:45

2020-09-14T16:45

туризм

туризм

новости - туризм

сергей собянин

москва

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Количество туристов в Москве, несмотря на пандемию, выросло до одного миллиона человек в месяц, но это пока меньше, чем в прошлом году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Он подчеркнул, что это даже не деловые поездки, а именно туризм.

https://ria.ru/20200724/1574792193.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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