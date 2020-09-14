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В Москве после сообщения о "минировании" проверяют все станции метро
Неизвестный сообщил о "минировании" всех станций московского метрополитена, на время проверок метро функционирует в штатном режиме, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T14:51
2020-09-14T14:51
москва
московский метрополитен
происшествия
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Неизвестный сообщил о "минировании" всех станций московского метрополитена, на время проверок метро функционирует в штатном режиме, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Проводятся проверки на всех станциях метро <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> после получения анонимной угрозы о "минировании", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что на время проверок все станции метрополитена работают в обычном режиме.Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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москва, московский метрополитен, происшествия

В Москве после сообщения о "минировании" проверяют все станции метро

14:51 14.09.2020
710
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Неизвестный сообщил о "минировании" всех станций московского метрополитена, на время проверок метро функционирует в штатном режиме, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Проводятся проверки на всех станциях метро Москвы после получения анонимной угрозы о "минировании", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что на время проверок все станции метрополитена работают в обычном режиме.
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Кинолог с собакой в торгово-развлекательном комплексе - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 13:00
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