https://ria.ru/20200914/moskva-1577213678.html

В Москве после сообщения о "минировании" проверяют все станции метро

Неизвестный сообщил о "минировании" всех станций московского метрополитена, на время проверок метро функционирует в штатном режиме, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T14:51

2020-09-14T14:51

2020-09-14T14:51

москва

московский метрополитен

происшествия

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Неизвестный сообщил о "минировании" всех станций московского метрополитена, на время проверок метро функционирует в штатном режиме, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Проводятся проверки на всех станциях метро <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> после получения анонимной угрозы о "минировании", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что на время проверок все станции метрополитена работают в обычном режиме.Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://realty.ria.ru/20200911/mega-1577087293.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московский метрополитен, происшествия