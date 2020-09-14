https://ria.ru/20200914/moskva-1577198530.html
Венедиктов объяснил низкую явку на выборах в Москве
Низкая явка на муниципальных выборах в Москве отмечена из-за малого количества ярких персон и небольших полномочий, заявил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T10:49
2020-09-14T10:49
2020-09-14T10:50
единый день голосования — 2020
московская городская дума
алексей венедиктов (журналист)
москва
политика
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Низкая явка на муниципальных выборах в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> отмечена из-за малого количества ярких персон и небольших полномочий, заявил РИА Новости руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Venediktov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Венедиктов</a>."Людям муниципальные выборы не очень интересны: мало ярких персон, мало полномочий, много непонимания, в чем их компетенция. Администрация вкладывает в них мало админресурса", - прокомментировал явку Венедиктов.Однако он подчеркнул, что для муниципальных выборов нынешняя явка в 22,6% - гигантская. "Напомню, что год назад на выборах в <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_gorodskaja_duma/" target="_blank" data-auto="true">Мосгордуму</a> явка была меньше - 21,7%, а на прошлых муниципальных выборах - 12,83%, то есть рост на 9,8%", - отметил Венедиктов.Довыборы муниципальных депутатов проходили по двум округам столицы. С большим отрывом победили самовыдвиженцы.
https://ria.ru/20200914/moskva-1577193442.html
https://ria.ru/20200913/moskva-1577182387.html
3
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская городская дума, алексей венедиктов (журналист), москва, политика