https://ria.ru/20200914/moskva-1577198530.html

Венедиктов объяснил низкую явку на выборах в Москве

Низкая явка на муниципальных выборах в Москве отмечена из-за малого количества ярких персон и небольших полномочий, заявил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T10:49

2020-09-14T10:49

2020-09-14T10:50

единый день голосования — 2020

московская городская дума

алексей венедиктов (журналист)

москва

политика

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Низкая явка на муниципальных выборах в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> отмечена из-за малого количества ярких персон и небольших полномочий, заявил РИА Новости руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Venediktov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Венедиктов</a>."Людям муниципальные выборы не очень интересны: мало ярких персон, мало полномочий, много непонимания, в чем их компетенция. Администрация вкладывает в них мало админресурса", - прокомментировал явку Венедиктов.Однако он подчеркнул, что для муниципальных выборов нынешняя явка в 22,6% - гигантская. "Напомню, что год назад на выборах в <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_gorodskaja_duma/" target="_blank" data-auto="true">Мосгордуму</a> явка была меньше - 21,7%, а на прошлых муниципальных выборах - 12,83%, то есть рост на 9,8%", - отметил Венедиктов.Довыборы муниципальных депутатов проходили по двум округам столицы. С большим отрывом победили самовыдвиженцы.

https://ria.ru/20200914/moskva-1577193442.html

https://ria.ru/20200913/moskva-1577182387.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская городская дума, алексей венедиктов (журналист), москва, политика