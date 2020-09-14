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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/moskva-1577198530.html
Венедиктов объяснил низкую явку на выборах в Москве
Низкая явка на муниципальных выборах в Москве отмечена из-за малого количества ярких персон и небольших полномочий, заявил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T10:49
2020-09-14T10:50
единый день голосования — 2020
московская городская дума
алексей венедиктов (журналист)
москва
политика
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Низкая явка на муниципальных выборах в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> отмечена из-за малого количества ярких персон и небольших полномочий, заявил РИА Новости руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Venediktov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Венедиктов</a>."Людям муниципальные выборы не очень интересны: мало ярких персон, мало полномочий, много непонимания, в чем их компетенция. Администрация вкладывает в них мало админресурса", - прокомментировал явку Венедиктов.Однако он подчеркнул, что для муниципальных выборов нынешняя явка в 22,6% - гигантская. "Напомню, что год назад на выборах в <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_gorodskaja_duma/" target="_blank" data-auto="true">Мосгордуму</a> явка была меньше - 21,7%, а на прошлых муниципальных выборах - 12,83%, то есть рост на 9,8%", - отметил Венедиктов.Довыборы муниципальных депутатов проходили по двум округам столицы. С большим отрывом победили самовыдвиженцы.
https://ria.ru/20200914/moskva-1577193442.html
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московская городская дума, алексей венедиктов (журналист), москва, политика

Венедиктов объяснил низкую явку на выборах в Москве

10:49 14.09.2020 (обновлено: 10:50 14.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИзбиратели голосуют в единый день голосования на избирательном участке №524 в Москве
Избиратели голосуют в единый день голосования на избирательном участке №524 в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Избиратели голосуют в единый день голосования на избирательном участке №524 в Москве
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Низкая явка на муниципальных выборах в Москве отмечена из-за малого количества ярких персон и небольших полномочий, заявил РИА Новости руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами Алексей Венедиктов.
"Людям муниципальные выборы не очень интересны: мало ярких персон, мало полномочий, много непонимания, в чем их компетенция. Администрация вкладывает в них мало админресурса", - прокомментировал явку Венедиктов.
Мужчина голосует в единый день голосования на избирательном участке №524 в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 09:08Единый день голосования — 2020
Муниципальными депутатами в Москве избрали самовыдвиженцев
Однако он подчеркнул, что для муниципальных выборов нынешняя явка в 22,6% - гигантская. "Напомню, что год назад на выборах в Мосгордуму явка была меньше - 21,7%, а на прошлых муниципальных выборах - 12,83%, то есть рост на 9,8%", - отметил Венедиктов.
Довыборы муниципальных депутатов проходили по двум округам столицы. С большим отрывом победили самовыдвиженцы.
Женщина голосует на дополнительных выборах в Совет депутатов муниципального округа Бабушкинского района Москвы - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
13 сентября, 20:48Единый день голосования — 2020
Явка на электронном голосовании на довыборах в Москве составила 94,6%
6130104
Обсудить 3
Единый день голосования — 2020Московская городская думаАлексей Венедиктов (журналист)МоскваПолитика
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