https://ria.ru/20200914/moskva-1577193442.html

Муниципальными депутатами в Москве избрали самовыдвиженцев

Самовыдвиженцы избраны муниципальными депутатами в двух округах Москвы – Бабушкинском и Марьино, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T09:08

2020-09-14T09:08

2020-09-14T09:27

дмитрий реут

единый день голосования — 2020

мосгоризбирком

москва

политика

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Самовыдвиженцы избраны муниципальными депутатами в двух округах <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> – Бабушкинском и Марьино, сообщил РИА Новости заместитель председателя <a href="http://ria.ru/organization_Mosgorizbirkom/" target="_blank" data-auto="true">Мосгоризбиркома</a> <a href="http://ria.ru/person_dmitriy-reut-/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Реут</a>."Выборы признали состоявшимися. В Совет депутатов муниципального округа Марьино были избраны два депутата, Галина Андреева и Антон Архицкий. В Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский по многомандатному избирательному округу №1 избраны Лидия Киселева и Илья Лифанцев", - сказал Реут.Он отметил, что все они самовыдвиженцы.По его словам, "явка в среднем" составила 22%.Довыборы муниципальных депутатов проходили по двум округам столицы.

https://ria.ru/20200911/vybory-1577097973.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200914/edg-1577191171.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий реут , мосгоризбирком, москва, политика