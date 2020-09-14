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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/moskva-1577193442.html
Муниципальными депутатами в Москве избрали самовыдвиженцев
Самовыдвиженцы избраны муниципальными депутатами в двух округах Москвы – Бабушкинском и Марьино, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T09:08
2020-09-14T09:27
дмитрий реут
единый день голосования — 2020
мосгоризбирком
москва
политика
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Самовыдвиженцы избраны муниципальными депутатами в двух округах <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> – Бабушкинском и Марьино, сообщил РИА Новости заместитель председателя <a href="http://ria.ru/organization_Mosgorizbirkom/" target="_blank" data-auto="true">Мосгоризбиркома</a> <a href="http://ria.ru/person_dmitriy-reut-/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Реут</a>."Выборы признали состоявшимися. В Совет депутатов муниципального округа Марьино были избраны два депутата, Галина Андреева и Антон Архицкий. В Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский по многомандатному избирательному округу №1 избраны Лидия Киселева и Илья Лифанцев", - сказал Реут.Он отметил, что все они самовыдвиженцы.По его словам, "явка в среднем" составила 22%.Довыборы муниципальных депутатов проходили по двум округам столицы.
https://ria.ru/20200911/vybory-1577097973.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200914/edg-1577191171.html
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дмитрий реут , мосгоризбирком, москва, политика

Муниципальными депутатами в Москве избрали самовыдвиженцев

09:08 14.09.2020 (обновлено: 09:27 14.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМужчина голосует в единый день голосования на избирательном участке №524 в Москве
Мужчина голосует в единый день голосования на избирательном участке №524 в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Мужчина голосует в единый день голосования на избирательном участке №524 в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Самовыдвиженцы избраны муниципальными депутатами в двух округах Москвы – Бабушкинском и Марьино, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"Выборы признали состоявшимися. В Совет депутатов муниципального округа Марьино были избраны два депутата, Галина Андреева и Антон Архицкий. В Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский по многомандатному избирательному округу №1 избраны Лидия Киселева и Илья Лифанцев", - сказал Реут.
Цифровой избирательный участок для электронного голосования - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 15:13Единый день голосования — 2020
В Москве установлен рекорд на онлайн-голосовании на муниципальных выборах
Он отметил, что все они самовыдвиженцы.
По его словам, "явка в среднем" составила 22%.
Довыборы муниципальных депутатов проходили по двум округам столицы.
Мужчина опускает бюллетень в урну на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 07:51
В России подводят итоги единого дня голосования
431012
Обсудить 1
Единый день голосования — 2020Дмитрий РеутМосгоризбиркомМоскваПолитика
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