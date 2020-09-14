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https://ria.ru/20200914/moshennichestvo-1577193839.html
В Выборге задержали подозреваемого в мошенничестве чиновника
Председатель комитета финансов администрации Выборгского района Ленинградской области задержан по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге на сумму более... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T09:20
2020-09-14T09:20
следственный комитет россии (ск рф)
выборгский район
ленинградская область
выборг
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – РИА Новости. </strong>Председатель комитета финансов администрации <a href="http://ria.ru/location_Vyborgskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Выборгского района</a> <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> задержан по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге на сумму более 700 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ."В <a href="http://ria.ru/location_Vyborg/" target="_blank" data-auto="true">Выборге</a> задержан председатель комитета финансов администрации МО "Выборгский район" Ленинградской области по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге, повлекшем ущерб на сумму свыше 700 миллионов рублей", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, подозреваемый организовал оплату за счет средств местного бюджета невыполненных работ по капитальному ремонту зданий в Выборге в 2019 году.Возбуждено уголовное по части 4 статьи 159, части 2 статьи 292 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог". Решается вопрос об аресте подозреваемого.
https://ria.ru/20200913/kriminal-1577162438.html
https://realty.ria.ru/20200821/1576094985.html
выборгский район
ленинградская область
выборг
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следственный комитет россии (ск рф), выборгский район, ленинградская область, выборг, происшествия

В Выборге задержали подозреваемого в мошенничестве чиновника

09:20 14.09.2020
1402
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Председатель комитета финансов администрации Выборгского района Ленинградской области задержан по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге на сумму более 700 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного управления СК РФ.
Выборге задержан председатель комитета финансов администрации МО "Выборгский район" Ленинградской области по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге, повлекшем ущерб на сумму свыше 700 миллионов рублей", - сказано в сообщении.
Депутат городской думы Новороссийска Краснодарского края 6-го созыва, председатель совета местного отделения партии Справедливая Россия Михаил Ерохин - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
13 сентября, 11:59
На депутата городской думы Новороссийска завели уголовное дело
По данным пресс-службы, подозреваемый организовал оплату за счет средств местного бюджета невыполненных работ по капитальному ремонту зданий в Выборге в 2019 году.
Возбуждено уголовное по части 4 статьи 159, части 2 статьи 292 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог". Решается вопрос об аресте подозреваемого.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 14:23
Чиновник Кубани подозревается в приготовлении к мошенничеству с землей
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Следственный комитет России (СК РФ)Выборгский районЛенинградская областьВыборгПроисшествия
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