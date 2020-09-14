https://ria.ru/20200914/moshennichestvo-1577193839.html

В Выборге задержали подозреваемого в мошенничестве чиновника

Председатель комитета финансов администрации Выборгского района Ленинградской области задержан по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге на сумму более... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T09:20

2020-09-14T09:20

2020-09-14T09:20

следственный комитет россии (ск рф)

выборгский район

ленинградская область

выборг

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – РИА Новости. </strong>Председатель комитета финансов администрации <a href="http://ria.ru/location_Vyborgskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Выборгского района</a> <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> задержан по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге на сумму более 700 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ."В <a href="http://ria.ru/location_Vyborg/" target="_blank" data-auto="true">Выборге</a> задержан председатель комитета финансов администрации МО "Выборгский район" Ленинградской области по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге, повлекшем ущерб на сумму свыше 700 миллионов рублей", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, подозреваемый организовал оплату за счет средств местного бюджета невыполненных работ по капитальному ремонту зданий в Выборге в 2019 году.Возбуждено уголовное по части 4 статьи 159, части 2 статьи 292 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог". Решается вопрос об аресте подозреваемого.

https://ria.ru/20200913/kriminal-1577162438.html

https://realty.ria.ru/20200821/1576094985.html

выборгский район

ленинградская область

выборг

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), выборгский район, ленинградская область, выборг, происшествия