Глава Мордовии вручил госнаграды медработникам за борьбу с коронавирусом
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в городской поликлинике, где начали брать анализы на наличие антител к COVID-19 Москвы
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков вручил государственные награды медработникам, сотрудникам служб санитарно-эпидемической безопасности и волонтерам за активное участие в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба главы региона.
Руководитель региона отметил, что уже почти полгода Мордовия живет в режиме повышенной готовности и предельной нагрузки на систему здравоохранения. Было развернуто почти две тысячи инфекционных коек, что в пять раз больше, чем планировалось изначально, проведена огромная работа по оснащению их кислородом, аппаратами ИВЛ.
"Во время пика заболеваемости каждая третья больница Мордовии была частично перепрофилирована под "ковидный" госпиталь. Это 18 лечебных учреждений в половине районов республики - от республиканского наркологического диспансера до детской республиканской больницы. Огромная нагрузка легла на врачей-реаниматологов и бригады станции скорой помощи. Практически в круглосуточном режиме трудились специалисты, проводившие КТ-исследования", - говорится в сообщении.
За время пандемии "коронавирусным" пациентам были сделаны десятки экстренных операций. Волков отметил профессиональную работу врачей-хирургов, а также сотрудников Рузаевской районной больницы, которые принимали роды женщин с выявленным коронавирусом. "В период эпидемии плечом к плечу со старшими коллегами в "ковидных" госпиталях работали 118 студентов и ординаторов. Сегодня мы наградим некоторых из этих ребят. И я благодарю их за смелость и верность будущей профессии", - сказал глава Мордовии.
Он также отметил вклад в борьбу с коронавирусом специалистов Роспотребнадзора, которые создавали базу для ПЦР-тестирования и разрабатывали рекомендации для работы разных сфер экономики. Сейчас тестами на коронавирус охвачен уже каждый пятый житель Мордовии, проведено около 185 тысяч исследований. "В числе лучших специалистов страны - 7 сотрудниц республиканского Центра гигиены и эпидемиологии представлены к новой государственной награде - ордену Пирогова", - подчеркивается в сообщении.
Глава Мордовии напомнил, что на заводе "Биохимик" в Саранске при поддержке медучреждений и Мордовского университета был разработан новый препарат для лечения коронавируса "Арепливир", а также дал высокую оценку эффективному взаимодействию медицинского сообщества и органов власти.
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