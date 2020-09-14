https://ria.ru/20200914/mordoviya-1577224268.html

Глава Мордовии вручил госнаграды медработникам за борьбу с коронавирусом

Глава Мордовии Владимир Волков вручил государственные награды медработникам, сотрудникам служб санитарно-эпидемической безопасности и волонтерам за активное... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T16:59

2020-09-14T16:59

2020-09-14T16:59

республика мордовия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир волков

республика мордовия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости.</strong> Глава Мордовии <a href="https://ria.ru/person_VladimirVolkov" target="_blank">Владимир Волков</a> вручил государственные награды медработникам, сотрудникам служб санитарно-эпидемической безопасности и волонтерам за активное участие в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба главы региона.Руководитель региона отметил, что уже почти полгода <a href="https://ria.ru/mordovia" target="_blank">Мордовия</a> живет в режиме повышенной готовности и предельной нагрузки на систему здравоохранения. Было развернуто почти две тысячи инфекционных коек, что в пять раз больше, чем планировалось изначально, проведена огромная работа по оснащению их кислородом, аппаратами ИВЛ.За время пандемии "коронавирусным" пациентам были сделаны десятки экстренных операций. Волков отметил профессиональную работу врачей-хирургов, а также сотрудников Рузаевской районной больницы, которые принимали роды женщин с выявленным коронавирусом. "В период эпидемии плечом к плечу со старшими коллегами в "ковидных" госпиталях работали 118 студентов и ординаторов. Сегодня мы наградим некоторых из этих ребят. И я благодарю их за смелость и верность будущей профессии", - сказал глава Мордовии.Он также отметил вклад в борьбу с коронавирусом специалистов <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзора</a>, которые создавали базу для ПЦР-тестирования и разрабатывали рекомендации для работы разных сфер экономики. Сейчас тестами на коронавирус охвачен уже каждый пятый житель Мордовии, проведено около 185 тысяч исследований. "В числе лучших специалистов страны - 7 сотрудниц республиканского Центра гигиены и эпидемиологии представлены к новой государственной награде - ордену Пирогова", - подчеркивается в сообщении.Глава Мордовии напомнил, что на заводе "Биохимик" в Саранске при поддержке медучреждений и Мордовского университета был разработан новый препарат для лечения коронавируса "Арепливир", а также дал высокую оценку эффективному взаимодействию медицинского сообщества и органов власти.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200811/1575628800.html

https://ria.ru/20200729/1575106699.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир волков, республика мордовия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество