https://ria.ru/20200914/mordoviya-1577224199.html

Мордовия планирует сотрудничать с Российской академией наук

Глава Мордовии Владимир Волков обсудил перспективы сотрудничества с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T16:58

2020-09-14T16:58

2020-09-14T16:58

республика мордовия

александр сергеев (ран)

владимир волков (политик)

российская академия наук

образование - общество

общество

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости.</strong> Глава Мордовии <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Volkov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Волков</a> обсудил перспективы сотрудничества с президентом <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">Российской академии наук</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Sergeev/" target="_blank" data-auto="true">Александром Сергеевым</a>, сообщает пресс-служба главы региона.Одним из направлений возможного сотрудничества могут стать совместные проекты на стыке образовательной и сельскохозяйственной сфер."Сергеев рассказал о проекте "Агрокуб", реализуемом РАН совместно с министерством просвещения РФ в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка". В результате конкурсного отбора обычные школы оснащаются лабораториями "Агрокуб", укомплектованными современным оборудованием и мебелью для микробиологии, биотехнологии, селекции и генетики развития растений. Академик РАН предложил школам Мордовии поучаствовать в конкурсе", - говорится в сообщении.Волков подтвердил, что республика заинтересована в тесном сотрудничестве с РАН, так как Мордовия не первый год работает по созданию цепочки "Школа-вуз-технопарк", выстраивая тесное взаимодействие по подготовке кадров для инновационных производств. Глава Мордовии предложил расширить перечень школ республики, имеющих статус базовых школ РАН, включив в него образовательный центр "Тавла", а также ряд сельских школ, которые могли бы организовать на своей базе изучение современных сельскохозяйственных программ и технологий."Итогом встречи стало намерение о подписании соглашения о сотрудничестве между Республикой Мордовия и Российской академией наук, а также разработке "дорожной карты" по конкретным направлениям взаимодействия. Кроме того, будет изучен вопрос об открытии на территории республики представительства РАН - для более оперативного решения вопросов по реализации совместных проектов", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20200911/mordoviya-1577102398.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр сергеев (ран), владимир волков (политик), российская академия наук, образование - общество, общество