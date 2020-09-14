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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20200914/mordoviya-1577224199.html
Мордовия планирует сотрудничать с Российской академией наук
Глава Мордовии Владимир Волков обсудил перспективы сотрудничества с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T16:58
2020-09-14T16:58
республика мордовия
александр сергеев (ран)
владимир волков (политик)
российская академия наук
образование - общество
общество
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости.</strong> Глава Мордовии <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Volkov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Волков</a> обсудил перспективы сотрудничества с президентом <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">Российской академии наук</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Sergeev/" target="_blank" data-auto="true">Александром Сергеевым</a>, сообщает пресс-служба главы региона.Одним из направлений возможного сотрудничества могут стать совместные проекты на стыке образовательной и сельскохозяйственной сфер."Сергеев рассказал о проекте "Агрокуб", реализуемом РАН совместно с министерством просвещения РФ в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка". В результате конкурсного отбора обычные школы оснащаются лабораториями "Агрокуб", укомплектованными современным оборудованием и мебелью для микробиологии, биотехнологии, селекции и генетики развития растений. Академик РАН предложил школам Мордовии поучаствовать в конкурсе", - говорится в сообщении.Волков подтвердил, что республика заинтересована в тесном сотрудничестве с РАН, так как Мордовия не первый год работает по созданию цепочки "Школа-вуз-технопарк", выстраивая тесное взаимодействие по подготовке кадров для инновационных производств. Глава Мордовии предложил расширить перечень школ республики, имеющих статус базовых школ РАН, включив в него образовательный центр "Тавла", а также ряд сельских школ, которые могли бы организовать на своей базе изучение современных сельскохозяйственных программ и технологий."Итогом встречи стало намерение о подписании соглашения о сотрудничестве между Республикой Мордовия и Российской академией наук, а также разработке "дорожной карты" по конкретным направлениям взаимодействия. Кроме того, будет изучен вопрос об открытии на территории республики представительства РАН - для более оперативного решения вопросов по реализации совместных проектов", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20200911/mordoviya-1577102398.html
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александр сергеев (ран), владимир волков (политик), российская академия наук, образование - общество, общество

Мордовия планирует сотрудничать с Российской академией наук

16:58 14.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПлощадь Тысячелетия в Саранске
Площадь Тысячелетия в Саранске - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков обсудил перспективы сотрудничества с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым, сообщает пресс-служба главы региона.
Одним из направлений возможного сотрудничества могут стать совместные проекты на стыке образовательной и сельскохозяйственной сфер.
"Сергеев рассказал о проекте "Агрокуб", реализуемом РАН совместно с министерством просвещения РФ в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка". В результате конкурсного отбора обычные школы оснащаются лабораториями "Агрокуб", укомплектованными современным оборудованием и мебелью для микробиологии, биотехнологии, селекции и генетики развития растений. Академик РАН предложил школам Мордовии поучаствовать в конкурсе", - говорится в сообщении.
Волков подтвердил, что республика заинтересована в тесном сотрудничестве с РАН, так как Мордовия не первый год работает по созданию цепочки "Школа-вуз-технопарк", выстраивая тесное взаимодействие по подготовке кадров для инновационных производств. Глава Мордовии предложил расширить перечень школ республики, имеющих статус базовых школ РАН, включив в него образовательный центр "Тавла", а также ряд сельских школ, которые могли бы организовать на своей базе изучение современных сельскохозяйственных программ и технологий.
"Итогом встречи стало намерение о подписании соглашения о сотрудничестве между Республикой Мордовия и Российской академией наук, а также разработке "дорожной карты" по конкретным направлениям взаимодействия. Кроме того, будет изучен вопрос об открытии на территории республики представительства РАН - для более оперативного решения вопросов по реализации совместных проектов", - подчеркивается в сообщении.
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Республика МордовияАлександр Сергеев (РАН)Владимир Волков (политик)Российская академия наукОбразование - ОбществоОбщество
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