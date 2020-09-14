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https://ria.ru/20200914/moda-1576771664.html
Так задумано: ошибки художников по костюмам в советском и российском кино
Художники по костюмам переживают, когда слышат, что неправильно одели актеров в фильме: действительно, иногда такие промахи происходят по недосмотру, но чаще... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T08:00
2020-09-14T17:12
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Ольга Распопова.</strong> Художники по костюмам переживают, когда слышат, что неправильно одели актеров в фильме: действительно, иногда такие промахи происходят по недосмотру, но чаще это сознательный ход. О том, как героини картины "Москва слезам не верит" задали модный тренд в США, зачем на колготках балерин в "Матильде" рисовали некрасивый шов и как в "Кавказской пленнице" отстирали полоски на футболке Натальи Варлей, — в материале РИА Новости. Миграция галстуков и рубашек"Художник по костюмам — это ведь не реконструктор. Если зритель хочет максимальной аутентичности, можно пойти в исторический музей. А кино — художественное произведение, где возможны определенные вольности", — говорит Катерина Крупнова, сооснователь и один из авторов проекта о кино и моде CineModa<strong>.</strong>Случайные ошибки, или "киноляпы", бывают, когда фильм снимают по частям в разные дни, а то и месяцы. "Такие оплошности возникают, если команда не уследила за тем, чтобы костюм в стыковочных сценах вернулся в кадр без изменений", — отмечает Анна Баштовая, создатель телеграм-канала "Кинокостюм для чайников". В советском кинематографе подобных примеров довольно много, и вот почему. "Сейчас наряды героев можно спокойно зафиксировать на камеру смартфона и все. Или просмотреть отснятый эпизод на экране. А раньше работали с пленкой, которую нужно было проявить. Спасал личный фотоаппарат, но он не всегда был под рукой", — объясняет Баштовая. Так что художники по костюмам вынуждены были все детали записывать или даже зарисовывать — немногие обладали феноменальной памятью. А достать и застолбить для съемок в эпоху дефицита модные вещи уже было подвигом. Забавные метаморфозы происходят в "Кавказской пленнице" с футболкой героини Натальи Варлей: после купания и сушки она внезапно превращается из полосатой в белую. В "Берегись автомобиля" Юрий Деточкин каким-то образом успевает за секунды переодеться на лестнице бара: приходит в светлой рубашке в клеточку, а на улице оказывается в однотонной темной. В "Служебном романе" во время беседы с Новосельцевым жакет "мымры" то распахнут, то застегнут. А в самом начале "Девчат", когда Илья замечает, что Тосе грозит опасность, "ушки" его шапки уже через секунду развязываются — видимо, от испуга за девушку."Рейтинг самых проблемных предметов гардероба в кино мог бы с отрывом возглавить галстук", — считает Анна Баштовая. Так, в картине "Служебный роман" у героя Олега Басилашвили в одной и той же сцене он постоянно завязан по-разному, что отчетливо видно из-за сложной полосатой расцветки. Миграция галстука произошла в фильме "Покровские ворота": Костик приходит на свидание с шарфиком на шее, а потом там — галстук. В ленте "Любовь и голуби" и вовсе получился скачок во времени. Когда в тренажерном зале Вася говорит с Раисой Захаровной, он в синем галстуке — и чуть позже именно такой она посоветует ему купить на рынке как более модный.Яркий герой и серая толпаПомимо киноляпов, есть "исторические неточности": с нарядом вроде бы все в порядке, но он не соответствует эпохе — по разным причинам. Так, у военных историков много вопросов к "Гусарской балладе", костюмами в которой занималась легендарная в своих кругах Ольга Кручинина. Работать ей приходилось в тяжелых условиях: не было ни консультантов по истории военной формы, ни материалов, ни портных, которые умели бы шить по лекалам того времени. Головные уборы французской армии, например, зимой она одна разыскивала на складах в Голицыно. Когда бравый поручик Ржевский бросает Шурочке "Мундир на вас, я вижу, павлоградский", он садится в лужу: на самом деле это форма Сумского полка — и в то время это было все равно что сейчас спутать, например, пилота с пограничником. Но Кручинина намеренно не стала одевать Ларису Голубкину по канону, в сине-зеленый цвет: сочетание серого и розового ей, во-первых, показалось более подходящим для образа героини, а во-вторых, создавало нужный контраст между хрупкой Шурочкой и остальными. "Для "Стиляг" Валерия Тодоровского художник по костюмам Александр Осипов разработал образы, максимально приближенные к эпохе — 50-м годам. Однако режиссер остался недоволен, потому что различия в одежде простых советских граждан и "советских хипстеров" были не так очевидны. Пришлось утрировать: в итоге "жлобы" слились в неразличимо-серую толпу, а "чуваки" щеголяют в настолько попугайско-ярких нарядах, какие настоящие стиляги не носили", — рассказывает Катерина Крупнова. В сериале по детективу Бориса Акунина "Пелагия и белый бульдог", действие которого происходит в самом конце XIX века, он одел героиню Виктории Исаковой Наину по моде 1910-х годов. "Сдвинул" образ на десять лет, чтобы современный зритель сразу почувствовал инаковость девушки: "Она как с другой планеты. Ее костюм — это вызов обществу, как и в случае с Анной Карениной, которая тоже сознательно "выламывается" из общего контекста". "Но некоторые режиссеры стремились к максимальной достоверности — Сергей Герасимов в "Юности Петра", Станислав Ростоцкий в "Герое нашего времени". Там как раз художники по костюмам были реконструкторами", — уточняет Катерина Крупнова.Капризы актеров и белые носочкиИногда авторы фильма просто идут на поводу у актера. В сериале "Место встречи изменить нельзя" герой Евстигнеева, Ручечник, одет совсем не по послевоенной моде, а в современный чешский костюм 70-х, когда снималась лента. "Артиста, как и положено, хотели нарядить по моде 1945 года — и уже сшили для роли однобортный пиджак с большими плечами и широкие брюки. Евстигнеев, примерив все это, наотрез отказался", — рассказывает Баштовая. Режиссер Станислав Говорухин спорить не стал. В "Матильде" основное действие разворачивается в 1890-х, но балерины выходят на сцену в нейлоновых колготках, которые появились только в 1939 году. Художник по костюмам Надежда Васильева решила, что они смотрятся в кадре лучше толстых трико, в которых тогда выступали танцовщицы. А главное — не сковывают движения, потому что хореографию в фильме осовременили. Правда, Васильева пошла на хитрость, сделав на каждой паре сзади искусственный кривоватый шов, чтобы визуально "состарить" колготки. Вряд ли художник по костюмам Жанна Мелконян, которая также сознательно допустила неточность, работая над фильмом "Москва слезам не верит", знала, что спровоцирует модный тренд в Америке. Для съемок ей удалось найти обувь 1958 года, но туфли были в плохом состоянии, и, чтобы они не натирали ноги актрисам, Мелконян предложила надеть их на белые носки. "Такие носили в послевоенное время, но в конце 50-х, когда наши провинциалки по сюжету приезжают в столицу, ходить так уже стеснялись", — говорит Анна Баштовая. Однако художница поняла, что эта трогательная деталь очень кстати, потому что молодит актрис, которые на четвертом десятке играли 19-летних. "Когда картину показали в США, дамы там бросились скупать белые носки — и местные фабрики даже наладили производство", — отмечает Баштовая. По словам Дмитрия Андреева, точное соответствие эпохе в костюме героя не всегда хорошо, поэтому незначительные "подвижки" допускаются — если это работает на образ и атмосферу фильма.
https://ria.ru/20200718/1574369989.html
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стиль жизни, стиль, мода, знаменитости, звезды, станислав ростоцкий, что посмотреть , кино и сериалы, евгений евстигнеев, фильмы, владимир меньшов, борис акунин, станислав говорухин, валерий тодоровский

Так задумано: ошибки художников по костюмам в советском и российском кино

08:00 14.09.2020 (обновлено: 17:12 14.09.2020)
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© Мосфильм (1977)Кадр из фильма "Служебный роман"
Кадр из фильма Служебный роман - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Мосфильм (1977)
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Ольга Распопова. Художники по костюмам переживают, когда слышат, что неправильно одели актеров в фильме: действительно, иногда такие промахи происходят по недосмотру, но чаще это сознательный ход. О том, как героини картины "Москва слезам не верит" задали модный тренд в США, зачем на колготках балерин в "Матильде" рисовали некрасивый шов и как в "Кавказской пленнице" отстирали полоски на футболке Натальи Варлей, — в материале РИА Новости.

Миграция галстуков и рубашек

"Художник по костюмам — это ведь не реконструктор. Если зритель хочет максимальной аутентичности, можно пойти в исторический музей. А кино — художественное произведение, где возможны определенные вольности", — говорит Катерина Крупнова, сооснователь и один из авторов проекта о кино и моде CineModa.
Случайные ошибки, или "киноляпы", бывают, когда фильм снимают по частям в разные дни, а то и месяцы. "Такие оплошности возникают, если команда не уследила за тем, чтобы костюм в стыковочных сценах вернулся в кадр без изменений", — отмечает Анна Баштовая, создатель телеграм-канала "Кинокостюм для чайников".
В советском кинематографе подобных примеров довольно много, и вот почему. "Сейчас наряды героев можно спокойно зафиксировать на камеру смартфона и все. Или просмотреть отснятый эпизод на экране. А раньше работали с пленкой, которую нужно было проявить. Спасал личный фотоаппарат, но он не всегда был под рукой", — объясняет Баштовая.
Так что художники по костюмам вынуждены были все детали записывать или даже зарисовывать — немногие обладали феноменальной памятью. А достать и застолбить для съемок в эпоху дефицита модные вещи уже было подвигом.
© Госкино (1966)Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
Кадр из фильма Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Госкино (1966)
Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
Забавные метаморфозы происходят в "Кавказской пленнице" с футболкой героини Натальи Варлей: после купания и сушки она внезапно превращается из полосатой в белую. В "Берегись автомобиля" Юрий Деточкин каким-то образом успевает за секунды переодеться на лестнице бара: приходит в светлой рубашке в клеточку, а на улице оказывается в однотонной темной. В "Служебном романе" во время беседы с Новосельцевым жакет "мымры" то распахнут, то застегнут. А в самом начале "Девчат", когда Илья замечает, что Тосе грозит опасность, "ушки" его шапки уже через секунду развязываются — видимо, от испуга за девушку.
© Мосфильм (1962)Кадр из фильма "Девчата"
Кадр из фильма Девчата - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Мосфильм (1962)
Кадр из фильма "Девчата"
"Рейтинг самых проблемных предметов гардероба в кино мог бы с отрывом возглавить галстук", — считает Анна Баштовая. Так, в картине "Служебный роман" у героя Олега Басилашвили в одной и той же сцене он постоянно завязан по-разному, что отчетливо видно из-за сложной полосатой расцветки.
© Фото : Из личного архива Олега Меньшикова, предоставленного сайтом www.menshikov.ruОлег Меньшиков
Олег Меньшиков - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Фото : Из личного архива Олега Меньшикова, предоставленного сайтом www.menshikov.ru
Олег Меньшиков
Миграция галстука произошла в фильме "Покровские ворота": Костик приходит на свидание с шарфиком на шее, а потом там — галстук. В ленте "Любовь и голуби" и вовсе получился скачок во времени. Когда в тренажерном зале Вася говорит с Раисой Захаровной, он в синем галстуке — и чуть позже именно такой она посоветует ему купить на рынке как более модный.

"Чаще всего в кадре перемещаются или исчезают аксессуары: шарфы, шляпки, перчатки", — указывает художник по костюмам "Сибирского цирюльника" Алла Оленева.

Яркий герой и серая толпа

Помимо киноляпов, есть "исторические неточности": с нарядом вроде бы все в порядке, но он не соответствует эпохе — по разным причинам. Так, у военных историков много вопросов к "Гусарской балладе", костюмами в которой занималась легендарная в своих кругах Ольга Кручинина. Работать ей приходилось в тяжелых условиях: не было ни консультантов по истории военной формы, ни материалов, ни портных, которые умели бы шить по лекалам того времени. Головные уборы французской армии, например, зимой она одна разыскивала на складах в Голицыно.
© Мосфильм (1962)Кадр из фильма "Гусарская баллада"
Кадр из фильма Гусарская баллада - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Мосфильм (1962)
Кадр из фильма "Гусарская баллада"
Когда бравый поручик Ржевский бросает Шурочке "Мундир на вас, я вижу, павлоградский", он садится в лужу: на самом деле это форма Сумского полка — и в то время это было все равно что сейчас спутать, например, пилота с пограничником.
© Фото : предоставлено Кино-Театр.РУКадр из фильма "Гусарская баллада"
Кадр из фильма Гусарская баллада - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Фото : предоставлено Кино-Театр.РУ
Кадр из фильма "Гусарская баллада"
Но Кручинина намеренно не стала одевать Ларису Голубкину по канону, в сине-зеленый цвет: сочетание серого и розового ей, во-первых, показалось более подходящим для образа героини, а во-вторых, создавало нужный контраст между хрупкой Шурочкой и остальными.
"Для "Стиляг" Валерия Тодоровского художник по костюмам Александр Осипов разработал образы, максимально приближенные к эпохе — 50-м годам. Однако режиссер остался недоволен, потому что различия в одежде простых советских граждан и "советских хипстеров" были не так очевидны. Пришлось утрировать: в итоге "жлобы" слились в неразличимо-серую толпу, а "чуваки" щеголяют в настолько попугайско-ярких нарядах, какие настоящие стиляги не носили", — рассказывает Катерина Крупнова.
© Красная Стрела (2008)Кадр из фильма "Стиляги"
Кадр из фильма Стиляги - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Красная Стрела (2008)
Кадр из фильма "Стиляги"

"В случае с сильным характером я люблю показать, что герой чужд своему окружению", — признается художник по костюмам Дмитрий Андреев, работавший, в частности, над "Анной Карениной" Карена Шахназарова и лентой "Грех" Андрея Кончаловского.

В сериале по детективу Бориса Акунина "Пелагия и белый бульдог", действие которого происходит в самом конце XIX века, он одел героиню Виктории Исаковой Наину по моде 1910-х годов. "Сдвинул" образ на десять лет, чтобы современный зритель сразу почувствовал инаковость девушки: "Она как с другой планеты. Ее костюм — это вызов обществу, как и в случае с Анной Карениной, которая тоже сознательно "выламывается" из общего контекста".
"Но некоторые режиссеры стремились к максимальной достоверности — Сергей Герасимов в "Юности Петра", Станислав Ростоцкий в "Герое нашего времени". Там как раз художники по костюмам были реконструкторами", — уточняет Катерина Крупнова.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСцена из фильма "Юность Петра"
Сцена из фильма Юность Петра - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / РИА Новости
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Сцена из фильма "Юность Петра"

Капризы актеров и белые носочки

Иногда авторы фильма просто идут на поводу у актера. В сериале "Место встречи изменить нельзя" герой Евстигнеева, Ручечник, одет совсем не по послевоенной моде, а в современный чешский костюм 70-х, когда снималась лента. "Артиста, как и положено, хотели нарядить по моде 1945 года — и уже сшили для роли однобортный пиджак с большими плечами и широкие брюки. Евстигнеев, примерив все это, наотрез отказался", — рассказывает Баштовая. Режиссер Станислав Говорухин спорить не стал.
© Гостелерадио СССР (1979)Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"
Кадр из фильма Место встречи изменить нельзя - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Гостелерадио СССР (1979)
Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"
В "Матильде" основное действие разворачивается в 1890-х, но балерины выходят на сцену в нейлоновых колготках, которые появились только в 1939 году. Художник по костюмам Надежда Васильева решила, что они смотрятся в кадре лучше толстых трико, в которых тогда выступали танцовщицы. А главное — не сковывают движения, потому что хореографию в фильме осовременили. Правда, Васильева пошла на хитрость, сделав на каждой паре сзади искусственный кривоватый шов, чтобы визуально "состарить" колготки.
© ТПО «Рок» (2017)Кадр из фильма "Матильда"
Кадр из фильма Матильда - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© ТПО «Рок» (2017)
Кадр из фильма "Матильда"
Вряд ли художник по костюмам Жанна Мелконян, которая также сознательно допустила неточность, работая над фильмом "Москва слезам не верит", знала, что спровоцирует модный тренд в Америке. Для съемок ей удалось найти обувь 1958 года, но туфли были в плохом состоянии, и, чтобы они не натирали ноги актрисам, Мелконян предложила надеть их на белые носки.
"Такие носили в послевоенное время, но в конце 50-х, когда наши провинциалки по сюжету приезжают в столицу, ходить так уже стеснялись", — говорит Анна Баштовая.
Однако художница поняла, что эта трогательная деталь очень кстати, потому что молодит актрис, которые на четвертом десятке играли 19-летних. "Когда картину показали в США, дамы там бросились скупать белые носки — и местные фабрики даже наладили производство", — отмечает Баштовая.
© Киностудия "Мосфильм", 1979Кадр из фильма "Москва слезам не верит" (1979)
Кадр из фильма Москва слезам не верит(1979) - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Киностудия "Мосфильм", 1979
Кадр из фильма "Москва слезам не верит" (1979)
По словам Дмитрия Андреева, точное соответствие эпохе в костюме героя не всегда хорошо, поэтому незначительные "подвижки" допускаются — если это работает на образ и атмосферу фильма.

"Мы не просто повторяем платье из музея: нужно пропустить этот образ через свое сердце, наделить его индивидуальными чертами. Цель — создать характер, и порой все равно на историю: главное, чтобы случилось рождение цельного художественного образа", — делится секретами профессии художник по костюмам Дмитрий Андреев.

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