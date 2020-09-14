https://ria.ru/20200914/moda-1576771664.html

Так задумано: ошибки художников по костюмам в советском и российском кино

Художники по костюмам переживают, когда слышат, что неправильно одели актеров в фильме: действительно, иногда такие промахи происходят по недосмотру, но чаще... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T08:00

2020-09-14T08:00

2020-09-14T17:12

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Ольга Распопова.</strong> Художники по костюмам переживают, когда слышат, что неправильно одели актеров в фильме: действительно, иногда такие промахи происходят по недосмотру, но чаще это сознательный ход. О том, как героини картины "Москва слезам не верит" задали модный тренд в США, зачем на колготках балерин в "Матильде" рисовали некрасивый шов и как в "Кавказской пленнице" отстирали полоски на футболке Натальи Варлей, — в материале РИА Новости. Миграция галстуков и рубашек"Художник по костюмам — это ведь не реконструктор. Если зритель хочет максимальной аутентичности, можно пойти в исторический музей. А кино — художественное произведение, где возможны определенные вольности", — говорит Катерина Крупнова, сооснователь и один из авторов проекта о кино и моде CineModa<strong>.</strong>Случайные ошибки, или "киноляпы", бывают, когда фильм снимают по частям в разные дни, а то и месяцы. "Такие оплошности возникают, если команда не уследила за тем, чтобы костюм в стыковочных сценах вернулся в кадр без изменений", — отмечает Анна Баштовая, создатель телеграм-канала "Кинокостюм для чайников". В советском кинематографе подобных примеров довольно много, и вот почему. "Сейчас наряды героев можно спокойно зафиксировать на камеру смартфона и все. Или просмотреть отснятый эпизод на экране. А раньше работали с пленкой, которую нужно было проявить. Спасал личный фотоаппарат, но он не всегда был под рукой", — объясняет Баштовая. Так что художники по костюмам вынуждены были все детали записывать или даже зарисовывать — немногие обладали феноменальной памятью. А достать и застолбить для съемок в эпоху дефицита модные вещи уже было подвигом. Забавные метаморфозы происходят в "Кавказской пленнице" с футболкой героини Натальи Варлей: после купания и сушки она внезапно превращается из полосатой в белую. В "Берегись автомобиля" Юрий Деточкин каким-то образом успевает за секунды переодеться на лестнице бара: приходит в светлой рубашке в клеточку, а на улице оказывается в однотонной темной. В "Служебном романе" во время беседы с Новосельцевым жакет "мымры" то распахнут, то застегнут. А в самом начале "Девчат", когда Илья замечает, что Тосе грозит опасность, "ушки" его шапки уже через секунду развязываются — видимо, от испуга за девушку."Рейтинг самых проблемных предметов гардероба в кино мог бы с отрывом возглавить галстук", — считает Анна Баштовая. Так, в картине "Служебный роман" у героя Олега Басилашвили в одной и той же сцене он постоянно завязан по-разному, что отчетливо видно из-за сложной полосатой расцветки. Миграция галстука произошла в фильме "Покровские ворота": Костик приходит на свидание с шарфиком на шее, а потом там — галстук. В ленте "Любовь и голуби" и вовсе получился скачок во времени. Когда в тренажерном зале Вася говорит с Раисой Захаровной, он в синем галстуке — и чуть позже именно такой она посоветует ему купить на рынке как более модный.Яркий герой и серая толпаПомимо киноляпов, есть "исторические неточности": с нарядом вроде бы все в порядке, но он не соответствует эпохе — по разным причинам. Так, у военных историков много вопросов к "Гусарской балладе", костюмами в которой занималась легендарная в своих кругах Ольга Кручинина. Работать ей приходилось в тяжелых условиях: не было ни консультантов по истории военной формы, ни материалов, ни портных, которые умели бы шить по лекалам того времени. Головные уборы французской армии, например, зимой она одна разыскивала на складах в Голицыно. Когда бравый поручик Ржевский бросает Шурочке "Мундир на вас, я вижу, павлоградский", он садится в лужу: на самом деле это форма Сумского полка — и в то время это было все равно что сейчас спутать, например, пилота с пограничником. Но Кручинина намеренно не стала одевать Ларису Голубкину по канону, в сине-зеленый цвет: сочетание серого и розового ей, во-первых, показалось более подходящим для образа героини, а во-вторых, создавало нужный контраст между хрупкой Шурочкой и остальными. "Для "Стиляг" Валерия Тодоровского художник по костюмам Александр Осипов разработал образы, максимально приближенные к эпохе — 50-м годам. Однако режиссер остался недоволен, потому что различия в одежде простых советских граждан и "советских хипстеров" были не так очевидны. Пришлось утрировать: в итоге "жлобы" слились в неразличимо-серую толпу, а "чуваки" щеголяют в настолько попугайско-ярких нарядах, какие настоящие стиляги не носили", — рассказывает Катерина Крупнова. В сериале по детективу Бориса Акунина "Пелагия и белый бульдог", действие которого происходит в самом конце XIX века, он одел героиню Виктории Исаковой Наину по моде 1910-х годов. "Сдвинул" образ на десять лет, чтобы современный зритель сразу почувствовал инаковость девушки: "Она как с другой планеты. Ее костюм — это вызов обществу, как и в случае с Анной Карениной, которая тоже сознательно "выламывается" из общего контекста". "Но некоторые режиссеры стремились к максимальной достоверности — Сергей Герасимов в "Юности Петра", Станислав Ростоцкий в "Герое нашего времени". Там как раз художники по костюмам были реконструкторами", — уточняет Катерина Крупнова.Капризы актеров и белые носочкиИногда авторы фильма просто идут на поводу у актера. В сериале "Место встречи изменить нельзя" герой Евстигнеева, Ручечник, одет совсем не по послевоенной моде, а в современный чешский костюм 70-х, когда снималась лента. "Артиста, как и положено, хотели нарядить по моде 1945 года — и уже сшили для роли однобортный пиджак с большими плечами и широкие брюки. Евстигнеев, примерив все это, наотрез отказался", — рассказывает Баштовая. Режиссер Станислав Говорухин спорить не стал. В "Матильде" основное действие разворачивается в 1890-х, но балерины выходят на сцену в нейлоновых колготках, которые появились только в 1939 году. Художник по костюмам Надежда Васильева решила, что они смотрятся в кадре лучше толстых трико, в которых тогда выступали танцовщицы. А главное — не сковывают движения, потому что хореографию в фильме осовременили. Правда, Васильева пошла на хитрость, сделав на каждой паре сзади искусственный кривоватый шов, чтобы визуально "состарить" колготки. Вряд ли художник по костюмам Жанна Мелконян, которая также сознательно допустила неточность, работая над фильмом "Москва слезам не верит", знала, что спровоцирует модный тренд в Америке. Для съемок ей удалось найти обувь 1958 года, но туфли были в плохом состоянии, и, чтобы они не натирали ноги актрисам, Мелконян предложила надеть их на белые носки. "Такие носили в послевоенное время, но в конце 50-х, когда наши провинциалки по сюжету приезжают в столицу, ходить так уже стеснялись", — говорит Анна Баштовая. Однако художница поняла, что эта трогательная деталь очень кстати, потому что молодит актрис, которые на четвертом десятке играли 19-летних. "Когда картину показали в США, дамы там бросились скупать белые носки — и местные фабрики даже наладили производство", — отмечает Баштовая. По словам Дмитрия Андреева, точное соответствие эпохе в костюме героя не всегда хорошо, поэтому незначительные "подвижки" допускаются — если это работает на образ и атмосферу фильма.

https://ria.ru/20200718/1574369989.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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