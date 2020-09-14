https://ria.ru/20200914/mintrud-1577187426.html

У Минтруда нашли нарушения более чем на 800 миллионов рублей

Счетная палата РФ проверила, как в 2019 году исполняли бюджет Минтруд и Роструд и нашла ряд нарушений и недостатков, говорится в сообщении контрольного... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T00:11

2020-09-14T00:11

2020-09-14T00:11

россия

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

счетная палата рф

общество

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Schetnaja_Palata_RF/" target="_blank">Счетная палата РФ</a> проверила, как в 2019 году исполняли бюджет Минтруд и Роструд и нашла ряд нарушений и недостатков, говорится в сообщении контрольного ведомства.В ряде случаев министерство без объяснения причины увеличивало объемы ассигнований для своих подведомственных бюджетных организаций. "Например, есть управление по эксплуатации зданий. На 9 миллионов увеличили первоначальный размер ассигнований, хотя никаких оснований для этого не было", - пояснил аудитор Сергей Штогрин.Отмечается, что значительные системные нарушения выявлены в подведомственных Минтруду образовательных учреждениях, по которым будет направлено письмо в Генпрокуратуру. Также контрольное ведомство сообщит в ГП о нарушении министерством закона о государственных закупках. "Один эпизод связан с тем, что контракт выполнен не полностью, хотя был полностью оплачен", - рассказал аудитор.Роструд тоже нарушал в 2019 году закон о госзакупках, но в части сроков утверждения плана-графика закупок и его размещения в единой информационной системе. "Также служба с опозданием на 208 дней оплатила товары, работы и услуги по контракту в рамках ФП "Поддержка занятости и повышение эффективности труда для обеспечения роста производительности труда" нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Кроме того, Роструд и его территориальные органы допустили дополнительные расходы федерального бюджета на 547 тысяч на уплату штрафов за несвоевременное перечисление налогов и страховых взносов", - перечислила Счетная палата.Оба ведомства участвуют в трех государственных программах: "Социальная поддержка граждан", "Содействие занятости населения" и "Доступная среда". Как указывает Счетная палата, по итогам 2019 года расходы по госпрограммам исполнены на высоком уровне – от 97,9% до 99,4%, а вот с реализацией получилось значительно хуже: не выполненными остались около четверти целевых показателей.

https://ria.ru/20200910/narusheniya-1577018260.html

https://ria.ru/20200907/kaznacheystvo-1576852496.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), счетная палата рф, общество