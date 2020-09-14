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https://ria.ru/20200914/mintrud-1577187426.html
У Минтруда нашли нарушения более чем на 800 миллионов рублей
Счетная палата РФ проверила, как в 2019 году исполняли бюджет Минтруд и Роструд и нашла ряд нарушений и недостатков, говорится в сообщении контрольного... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T00:11
2020-09-14T00:11
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
счетная палата рф
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Schetnaja_Palata_RF/" target="_blank">Счетная палата РФ</a> проверила, как в 2019 году исполняли бюджет Минтруд и Роструд и нашла ряд нарушений и недостатков, говорится в сообщении контрольного ведомства.В ряде случаев министерство без объяснения причины увеличивало объемы ассигнований для своих подведомственных бюджетных организаций. "Например, есть управление по эксплуатации зданий. На 9 миллионов увеличили первоначальный размер ассигнований, хотя никаких оснований для этого не было", - пояснил аудитор Сергей Штогрин.Отмечается, что значительные системные нарушения выявлены в подведомственных Минтруду образовательных учреждениях, по которым будет направлено письмо в Генпрокуратуру. Также контрольное ведомство сообщит в ГП о нарушении министерством закона о государственных закупках. "Один эпизод связан с тем, что контракт выполнен не полностью, хотя был полностью оплачен", - рассказал аудитор.Роструд тоже нарушал в 2019 году закон о госзакупках, но в части сроков утверждения плана-графика закупок и его размещения в единой информационной системе. "Также служба с опозданием на 208 дней оплатила товары, работы и услуги по контракту в рамках ФП "Поддержка занятости и повышение эффективности труда для обеспечения роста производительности труда" нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Кроме того, Роструд и его территориальные органы допустили дополнительные расходы федерального бюджета на 547 тысяч на уплату штрафов за несвоевременное перечисление налогов и страховых взносов", - перечислила Счетная палата.Оба ведомства участвуют в трех государственных программах: "Социальная поддержка граждан", "Содействие занятости населения" и "Доступная среда". Как указывает Счетная палата, по итогам 2019 года расходы по госпрограммам исполнены на высоком уровне – от 97,9% до 99,4%, а вот с реализацией получилось значительно хуже: не выполненными остались около четверти целевых показателей.
https://ria.ru/20200910/narusheniya-1577018260.html
https://ria.ru/20200907/kaznacheystvo-1576852496.html
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россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), счетная палата рф, общество

У Минтруда нашли нарушения более чем на 800 миллионов рублей

00:11 14.09.2020
1831
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Счетная палата РФ проверила, как в 2019 году исполняли бюджет Минтруд и Роструд и нашла ряд нарушений и недостатков, говорится в сообщении контрольного ведомства.
"Всего Минтруд в прошлом году допустил 45 нарушений и недостатков на сумму 836,4 млн рублей. Больше всего – при предоставлении и использовании субсидий", - указывает Счетная палата.
В ряде случаев министерство без объяснения причины увеличивало объемы ассигнований для своих подведомственных бюджетных организаций. "Например, есть управление по эксплуатации зданий. На 9 миллионов увеличили первоначальный размер ассигнований, хотя никаких оснований для этого не было", - пояснил аудитор Сергей Штогрин.
Отмечается, что значительные системные нарушения выявлены в подведомственных Минтруду образовательных учреждениях, по которым будет направлено письмо в Генпрокуратуру. Также контрольное ведомство сообщит в ГП о нарушении министерством закона о государственных закупках. "Один эпизод связан с тем, что контракт выполнен не полностью, хотя был полностью оплачен", - рассказал аудитор.
Здание Счетной Палаты РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 09:56
Счетная палата выявила нарушения в Минэнерго
Роструд тоже нарушал в 2019 году закон о госзакупках, но в части сроков утверждения плана-графика закупок и его размещения в единой информационной системе. "Также служба с опозданием на 208 дней оплатила товары, работы и услуги по контракту в рамках ФП "Поддержка занятости и повышение эффективности труда для обеспечения роста производительности труда" нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Кроме того, Роструд и его территориальные органы допустили дополнительные расходы федерального бюджета на 547 тысяч на уплату штрафов за несвоевременное перечисление налогов и страховых взносов", - перечислила Счетная палата.
Оба ведомства участвуют в трех государственных программах: "Социальная поддержка граждан", "Содействие занятости населения" и "Доступная среда". Как указывает Счетная палата, по итогам 2019 года расходы по госпрограммам исполнены на высоком уровне – от 97,9% до 99,4%, а вот с реализацией получилось значительно хуже: не выполненными остались около четверти целевых показателей.
Здание Счетной палаты России на Зубовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 00:32
Счетная палата выявила финансовые нарушения у казначейства
5200102
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РоссияФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Счетная палата РФОбщество
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