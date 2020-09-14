https://ria.ru/20200914/minnikhanov-1577025208.html

Биография Рустама Минниханова

Рустам Нургалиевич Минниханов родился 1 марта 1957 года в селе Новый Арыш Рыбно-Слободского района Татарской АССР (ныне Республика Татарстан). РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T15:55

2020-09-14T15:55

2020-09-14T15:55

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

справки

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Рустам Нургалиевич Минниханов <a href="https://er.ru/persons/622/" target="_blank">родился 1 марта 1957 года</a> в селе Новый Арыш Рыбно-Слободского района Татарской АССР (ныне Республика Татарстан). В 1978 году <a href="https://president.tatarstan.ru/biografiya.htm" target="_blank">окончил</a> Казанский сельскохозяйственный институт (ныне Казанский государственный аграрный университет), специальность "механизация сельского хозяйства", квалификация "инженер-механик". В 1986 году окончил Заочный институт советской торговли (Москва), специальность "товароведение и организация торговли продовольственными товарами", квалификация "товаровед высшей квалификации". Доктор экономических наук (2003).В 1978-1980 годах работал инженером-диагностиком Сабинского районного объединения "Сельхозтехника".С 1980 года по 1983 год был старшим энергетиком, главным энергетиком Сабинского леспромхоза.В 1983-1985 годах – заместитель председателя правления Сабинского районного потребительского общества (райпо).В 1985-1990 годах – председатель правления Арского райпо, в 1990-1992 годах – председатель Арского райисполкома, в 1992-1993 годах – первый заместитель главы администрации Арского района. С 1993 года по 1996 год <a href="https://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov" target="_blank">Рустам Минниханов</a> занимал пост главы администрации Высокогорского района.С 1996 года по 1998 год был министром финансов Республики Татарстан. В 1998 году <a href="https://ria.ru/20050429/39760079.html" target="_blank">возглавил</a> правительство Республики Татарстан, в 2005 году снова был утвержден в должности премьер-министра республики. 27 января 2010 года кандидатура Минниханова на пост президента Татарстана была внесена на рассмотрение Госсовета республики президентом РФ Дмитрием Медведевым. 4 февраля 2010 года Госсовет Татарстана <a href="https://ria.ru/20100204/207654122.html" target="_blank">наделил</a> Рустама Минниханова полномочиями президента Татарстана. Вступил в должность 25 марта 2010 года.24 марта 2015 года президент России Владимир Путин <a href="https://ria.ru/20150324/1054251269.html" target="_blank">попросил</a> Рустама Минниханова, у которого истекали полномочия на посту главы Татарстана, исполнять обязанности руководителя республики до выборов в сентябре 2015 года. 13 сентября 2015 года Минниханов был <a href="https://ria.ru/20150918/1260583285.html" target="_blank">избран</a> президентом Республики Татарстан, набрав 94,4% голосов избирателей. 18 сентября официально вступил в должность главы республики. Рустам Минниханов награжден орденом Дружбы (<a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/18308" target="_blank">2002</a>), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (<a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/26262" target="_blank">2007</a>), орденом "За заслуги перед Республикой Татарстан" (2007), орденом Почета (<a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/38064" target="_blank">2014</a>), орденом Александра Невского (<a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/41748" target="_blank">2017</a>), медалями, имеет благодарности и почетные грамоты президента и правительства РФ. Является лауреатом Премии Правительства РФ в области науки и техники (2009).Рустам Минниханов женат, <a href="http://www.evening-kazan.ru/articles/vechernyaya-kazan-uznala-klichku-sobaki-minnihanova.html" target="_blank">воспитывает</a> сына Искандера. Старший сын Рустама Минниханова Ирек погиб в авиакатастрофе <a href="https://ria.ru/20131117/977509792.html" target="_blank">в 2013 году</a>. Минниханов увлекается автоспортом. Заслуженный мастер спорта. Декларированный годовой доход <a href="https://president.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2390135.pdf" target="_blank">за 2019 год</a> – 8,8 миллиона рублей. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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