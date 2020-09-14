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https://ria.ru/20200914/minnikhanov-1577025208.html
Биография Рустама Минниханова
Рустам Нургалиевич Минниханов родился 1 марта 1957 года в селе Новый Арыш Рыбно-Слободского района Татарской АССР (ныне Республика Татарстан). РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:55
2020-09-14T15:55
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
справки
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Рустам Нургалиевич Минниханов <a href="https://er.ru/persons/622/" target="_blank">родился 1 марта 1957 года</a> в селе Новый Арыш Рыбно-Слободского района Татарской АССР (ныне Республика Татарстан). В 1978 году <a href="https://president.tatarstan.ru/biografiya.htm" target="_blank">окончил</a> Казанский сельскохозяйственный институт (ныне Казанский государственный аграрный университет), специальность "механизация сельского хозяйства", квалификация "инженер-механик". В 1986 году окончил Заочный институт советской торговли (Москва), специальность "товароведение и организация торговли продовольственными товарами", квалификация "товаровед высшей квалификации". Доктор экономических наук (2003).В 1978-1980 годах работал инженером-диагностиком Сабинского районного объединения "Сельхозтехника".С 1980 года по 1983 год был старшим энергетиком, главным энергетиком Сабинского леспромхоза.В 1983-1985 годах – заместитель председателя правления Сабинского районного потребительского общества (райпо).В 1985-1990 годах – председатель правления Арского райпо, в 1990-1992 годах – председатель Арского райисполкома, в 1992-1993 годах – первый заместитель главы администрации Арского района. С 1993 года по 1996 год <a href="https://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov" target="_blank">Рустам Минниханов</a> занимал пост главы администрации Высокогорского района.С 1996 года по 1998 год был министром финансов Республики Татарстан. В 1998 году <a href="https://ria.ru/20050429/39760079.html" target="_blank">возглавил</a> правительство Республики Татарстан, в 2005 году снова был утвержден в должности премьер-министра республики. 27 января 2010 года кандидатура Минниханова на пост президента Татарстана была внесена на рассмотрение Госсовета республики президентом РФ Дмитрием Медведевым. 4 февраля 2010 года Госсовет Татарстана <a href="https://ria.ru/20100204/207654122.html" target="_blank">наделил</a> Рустама Минниханова полномочиями президента Татарстана. Вступил в должность 25 марта 2010 года.24 марта 2015 года президент России Владимир Путин <a href="https://ria.ru/20150324/1054251269.html" target="_blank">попросил</a> Рустама Минниханова, у которого истекали полномочия на посту главы Татарстана, исполнять обязанности руководителя республики до выборов в сентябре 2015 года. 13 сентября 2015 года Минниханов был <a href="https://ria.ru/20150918/1260583285.html" target="_blank">избран</a> президентом Республики Татарстан, набрав 94,4% голосов избирателей. 18 сентября официально вступил в должность главы республики. Рустам Минниханов награжден орденом Дружбы (<a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/18308" target="_blank">2002</a>), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (<a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/26262" target="_blank">2007</a>), орденом "За заслуги перед Республикой Татарстан" (2007), орденом Почета (<a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/38064" target="_blank">2014</a>), орденом Александра Невского (<a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/41748" target="_blank">2017</a>), медалями, имеет благодарности и почетные грамоты президента и правительства РФ. Является лауреатом Премии Правительства РФ в области науки и техники (2009).Рустам Минниханов женат, <a href="http://www.evening-kazan.ru/articles/vechernyaya-kazan-uznala-klichku-sobaki-minnihanova.html" target="_blank">воспитывает</a> сына Искандера. Старший сын Рустама Минниханова Ирек погиб в авиакатастрофе <a href="https://ria.ru/20131117/977509792.html" target="_blank">в 2013 году</a>. Минниханов увлекается автоспортом. Заслуженный мастер спорта. Декларированный годовой доход <a href="https://president.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2390135.pdf" target="_blank">за 2019 год</a> – 8,8 миллиона рублей. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), справки

Биография Рустама Минниханова

15:55 14.09.2020
153
Рустам Нургалиевич Минниханов родился 1 марта 1957 года в селе Новый Арыш Рыбно-Слободского района Татарской АССР (ныне Республика Татарстан).
В 1978 году окончил Казанский сельскохозяйственный институт (ныне Казанский государственный аграрный университет), специальность "механизация сельского хозяйства", квалификация "инженер-механик". В 1986 году окончил Заочный институт советской торговли (Москва), специальность "товароведение и организация торговли продовольственными товарами", квалификация "товаровед высшей квалификации". Доктор экономических наук (2003).
В 1978-1980 годах работал инженером-диагностиком Сабинского районного объединения "Сельхозтехника".
С 1980 года по 1983 год был старшим энергетиком, главным энергетиком Сабинского леспромхоза.
В 1983-1985 годах – заместитель председателя правления Сабинского районного потребительского общества (райпо).
В 1985-1990 годах – председатель правления Арского райпо, в 1990-1992 годах – председатель Арского райисполкома, в 1992-1993 годах – первый заместитель главы администрации Арского района.
С 1993 года по 1996 год Рустам Минниханов занимал пост главы администрации Высокогорского района.
С 1996 года по 1998 год был министром финансов Республики Татарстан.
В 1998 году возглавил правительство Республики Татарстан, в 2005 году снова был утвержден в должности премьер-министра республики.
27 января 2010 года кандидатура Минниханова на пост президента Татарстана была внесена на рассмотрение Госсовета республики президентом РФ Дмитрием Медведевым.
4 февраля 2010 года Госсовет Татарстана наделил Рустама Минниханова полномочиями президента Татарстана. Вступил в должность 25 марта 2010 года.
24 марта 2015 года президент России Владимир Путин попросил Рустама Минниханова, у которого истекали полномочия на посту главы Татарстана, исполнять обязанности руководителя республики до выборов в сентябре 2015 года.
13 сентября 2015 года Минниханов был избран президентом Республики Татарстан, набрав 94,4% голосов избирателей. 18 сентября официально вступил в должность главы республики.
Рустам Минниханов награжден орденом Дружбы (2002), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2007), орденом "За заслуги перед Республикой Татарстан" (2007), орденом Почета (2014), орденом Александра Невского (2017), медалями, имеет благодарности и почетные грамоты президента и правительства РФ. Является лауреатом Премии Правительства РФ в области науки и техники (2009).
Рустам Минниханов женат, воспитывает сына Искандера. Старший сын Рустама Минниханова Ирек погиб в авиакатастрофе в 2013 году. Минниханов увлекается автоспортом. Заслуженный мастер спорта.
Декларированный годовой доход за 2019 год – 8,8 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Рустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)Справки
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