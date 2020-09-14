https://ria.ru/20200914/migranty-1577219226.html

Введение авансового налога снизит поток мигрантов, считает сенатор

Возможное введение авансового налога для трудовых мигрантов приведет к снижению числа приезжих в Россию на заработки, особенно из республик Средней Азии,... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T15:54

2020-09-14T15:54

2020-09-14T15:54

россия

валерий рязанский

общество

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Возможное введение авансового налога для трудовых мигрантов приведет к снижению числа приезжих в Россию на заработки, особенно из республик Средней Азии, считает первый замглавы социального комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Rjazanskijj/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Рязанский</a>.Ранее МВД разработало концепцию нового федерального закона, который предполагает введение авансового налога для иностранцев, прибывающих в Россию для работы."Предложение о введении авансового налога для трудовых мигрантов снизит поток желающих приехать на работу в Россию, особенно из республик Средней Азии", - сказал парламентарий РИА Новости в понедельник. По словам Рязанского, тем же гражданам <a href="http://ria.ru/location_Tajikistan/" target="_blank" data-auto="true">Таджикистана</a> нужно сначала заработать необходимую сумму, поскольку они фактически приезжают без денег."Эта мера применима для тех, кто занимается целевым набором кадров из-за рубежа. И, скорее всего, именно работодатель будет платить за работника этот авансовый платеж", - полагает сенатор.Он также отметил, что в России разработана и налажена патентная система, которая удобна для трудовых мигрантов."Видимо, в этом законопроекте главная цель - отсечь нелегалов, тех, кто приезжает в нашу страну без документов для трудоустройства", - заключил парламентарий.

https://radiosputnik.ria.ru/20200523/1571878373.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, валерий рязанский, общество