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Введение авансового налога снизит поток мигрантов, считает сенатор
Возможное введение авансового налога для трудовых мигрантов приведет к снижению числа приезжих в Россию на заработки, особенно из республик Средней Азии,... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:54
2020-09-14T15:54
россия
валерий рязанский
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Возможное введение авансового налога для трудовых мигрантов приведет к снижению числа приезжих в Россию на заработки, особенно из республик Средней Азии, считает первый замглавы социального комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Rjazanskijj/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Рязанский</a>.Ранее МВД разработало концепцию нового федерального закона, который предполагает введение авансового налога для иностранцев, прибывающих в Россию для работы."Предложение о введении авансового налога для трудовых мигрантов снизит поток желающих приехать на работу в Россию, особенно из республик Средней Азии", - сказал парламентарий РИА Новости в понедельник. По словам Рязанского, тем же гражданам <a href="http://ria.ru/location_Tajikistan/" target="_blank" data-auto="true">Таджикистана</a> нужно сначала заработать необходимую сумму, поскольку они фактически приезжают без денег."Эта мера применима для тех, кто занимается целевым набором кадров из-за рубежа. И, скорее всего, именно работодатель будет платить за работника этот авансовый платеж", - полагает сенатор.Он также отметил, что в России разработана и налажена патентная система, которая удобна для трудовых мигрантов."Видимо, в этом законопроекте главная цель - отсечь нелегалов, тех, кто приезжает в нашу страну без документов для трудоустройства", - заключил парламентарий.
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россия, валерий рязанский, общество

Введение авансового налога снизит поток мигрантов, считает сенатор

15:54 14.09.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИностранные граждане получают трудовой патент в Едином миграционном центре Московской области
Иностранные граждане получают трудовой патент в Едином миграционном центре Московской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Иностранные граждане получают трудовой патент в Едином миграционном центре Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Возможное введение авансового налога для трудовых мигрантов приведет к снижению числа приезжих в Россию на заработки, особенно из республик Средней Азии, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Ранее МВД разработало концепцию нового федерального закона, который предполагает введение авансового налога для иностранцев, прибывающих в Россию для работы.
"Предложение о введении авансового налога для трудовых мигрантов снизит поток желающих приехать на работу в Россию, особенно из республик Средней Азии", - сказал парламентарий РИА Новости в понедельник. По словам Рязанского, тем же гражданам Таджикистана нужно сначала заработать необходимую сумму, поскольку они фактически приезжают без денег.
"Эта мера применима для тех, кто занимается целевым набором кадров из-за рубежа. И, скорее всего, именно работодатель будет платить за работника этот авансовый платеж", - полагает сенатор.
Посетитель в многофункциональном миграционном центре - РИА Новости, 1920, 23.05.2020
23 мая, 11:17
Мигрантам продлили трудовые патенты в России
Он также отметил, что в России разработана и налажена патентная система, которая удобна для трудовых мигрантов.
"Видимо, в этом законопроекте главная цель - отсечь нелегалов, тех, кто приезжает в нашу страну без документов для трудоустройства", - заключил парламентарий.
5004014
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РоссияВалерий РязанскийОбщество
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