https://ria.ru/20200914/migranty-1577202566.html

В Госдуме оценили предложение ввести ID-карты для мигрантов

ID-карты для идентификации личности мигрантов - мера необходимая, и делать это нужно было гораздо раньше, считает зампред комитета Госдумы по безопасности и... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T11:54

2020-09-14T11:54

2020-09-14T11:54

россия

николай рыжак

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> ID-карты для идентификации личности мигрантов - мера необходимая, и делать это нужно было гораздо раньше, считает зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Ryzhak/" target="_blank" data-auto="true">Николай Рыжак</a>.Ранее сообщалось, что МВД России разработало проект концепции изменений в федеральный закон, предусматривающий выпуск для иностранцев ID-карт с персональными данными, документ есть в распоряжении РИА Новости. Согласно проекту, карта будет выдаваться на основании заявления иностранца. Обязательным условием для ее получения станут прохождение дактилоскопической регистрации, фотографирование и медицинское освидетельствование на предмет отсутствия опасных инфекционных заболеваний. Срок действия планируется установить на 10 лет. Предполагается, что карту не обязательно получать, если мигрант намерен прожить в России менее 90 суток."Эта мера не очень своевременна, она уже запоздала. Это надо было делать значительно раньше. Вы же видите, какой наплыв (мигрантов у нас), в результате мы получаем рост и организованной преступности, а, с другой стороны, проблемы неустроенности людей. Поэтому надо это поощрять, эта мера необходимая, я думаю, что это разумное решение", - сказал Рыжак РИА Новости.На просьбу оценить идею о создании реестра недобросовестных лиц, приглашающих иностранцев, депутат также отметил важность и необходимость этой меры."Мы (профильный комитет <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a>) в курсе и в контакте находимся с разработчиками этих законодательных инициатив и всецело поддерживаем их. Однозначное и положительное отношение к этим предложениям", - добавил Рыжак.Ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что министерство подготовило и уже обсуждает концепцию нового федерального закона, который упростит процедуру получения российского гражданства и трудоустройства иностранцев. По ее слова, законопроект может появиться в 2021 году.

https://ria.ru/20200523/1571877388.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николай рыжак, госдума рф, общество