https://ria.ru/20200914/migranty-1577190573.html

МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов

МВД предложило ввести фиксированный авансовый платеж для иностранцев, приезжающих работать в Россию. Об этом говорится в подготовленной ведомством концепции... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T07:03

2020-09-14T07:03

2020-09-14T09:05

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> МВД предложило ввести фиксированный авансовый платеж для иностранцев, приезжающих работать в Россию. Об этом говорится в подготовленной ведомством концепции проекта нового федерального закона о вопросах миграции, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.В рамках инициативы предполагается, что для уплаты такого налога потребуется оформить электронный патент. Работодатели — физические, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, — которые хотят нанять мигранта, должны будут зарегистрироваться в личном кабинете (возможно, на едином портале государственных и муниципальных услуг) и заполнить специальную форму. После регистрации в системе нужно будет в электронном виде заполнить заявление о включении в реестр работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу (РРПИРС).В проекте закона также предлагается отразить условия найма иностранцев: например, размер зарплаты, соответствующий среднему уровню заработка в регионе для данной категории работников, отсутствие неуплаченных штрафов за нарушение российских законов.Согласно концепции, при неуплате НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа мигрантам направят уведомление с требованием заплатить налог в течение 15 дней. При отказе власти могут запретить неплательщику работать в России и, возможно, депортировать из страны.Документ также предполагает организацию выпуска для иностранцев ID-карт с персональными данными, взятие их отпечатков пальцев перед въездом в Россию и создание реестра недобросовестных лиц, приглашающих зарубежных работников.Ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Kazakova/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Казакова</a> сообщила, что концепция нового федерального закона, который упростит процедуру получения российского гражданства и трудоустройства иностранцев, уже готова и проходит стадию обсуждения. По ее словам, законопроект может появиться в 2021 году.

https://ria.ru/20200914/inostrantsy-1577190172.html

https://ria.ru/20200914/inostrantsy-1577189101.html

Егор Панкратов Поддерживаю. 157

Серый Wolf Нужно не депортировать иностранцев, а направлять их на принудительные работы. А когда возместят своим трудом все убытки государству и свой билет на родину, тогда и скатертью дорога. 147

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество