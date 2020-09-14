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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200914/men-1577205109.html
Оргкомитет: христианско-исламский форум памяти Меня обязательно состоится
Христианско-мусульманский форум, приуроченный ко дню памяти протоиерея Александра Меня, не получилось провести в этом году из-за пандемии, однако эта инициатива РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T12:30
2020-09-14T12:30
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
михаил мень
александр мень
русская православная церковь
сергиев посад
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Христианско-мусульманский форум, приуроченный ко дню памяти протоиерея Александра Меня, не получилось провести в этом году из-за пандемии, однако эта инициатива будет реализована в ближайшие годы, сообщил один из организаторов памятных мероприятий, сын священника Михаил Мень."Тридцать с небольшим лет назад мой отец, отец Александр Мень провел такой, вообще первый в истории современной России, христианско-мусульманский диалог. Это было новым начинанием, безумно интересным на тот момент, но самое важное, наверное, что тематика эта за эти 30 лет стала, скорее, еще более актуальной", - сказал Мень на международной конференции, посвященной 30-летию со дня убийства известного проповедника.Конференция "Наследие протоиерея Александра Меня и вызовы XXI века. Христианское благовестие в культуре, науке и социальном действии" прошла в Библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино 10-11 сентября.По словам Михаила Меня, если говорить о наследии протоиерея Александра "в рамках вызовов XXI века", то "терпимость, толерантность (в отношениях - ред.) между религиями, конфессиями, между людьми с разными убеждениями, наверное, это один из главных уроков" из всего сделанного Менем-старшим.Как сообщил сын священника, изначально совместно с Исламским культурным центром России обсуждалась возможность проведения некой христианско-мусульманской конференции, приуроченной к памятным мероприятиям в 2020 году, однако затем из-за пандемии коронавируса сроки пришлось сдвинуть.Генеральный директор Библиотеки иностранной литературы Павел Кузьмин положительно оценил идею христианско-исламского форума, предложив в качестве площадки для его проведения "Иностранку"."Идея проведения такого диалога между исламской и христианской тематиками настолько значима и важна... Пора поднимать эту дискуссию на очень серьезный уровень, с тем чтобы постараться найти те точки пересечения и согласия, по которым у каждой из сторон нет никакого разночтения. Потому что в последнее время, я считаю, мы стали терять определенные человеческие ценности... Они должны быть в принципе у любого человека, независимо от его веры. Это доброта, любовь, уважение к ближнему", - сказал Кузьмин."Будем стараться провести это у нас, что будет полностью соответствовать нашей деятельности", - добавил он.Александр МеньРоссийский библеист, церковный писатель и публицист, протоиерей Александр Мень родился в Москве 22 января 1935 года. В 13 лет он решил стать священником, с 1964 по 1968 год учился в Московской духовной академии. Свою диссертацию он посвятил проблемам истории дохристианских религий.Его религиозные сочинения долгое время публиковались за рубежом под псевдонимами, лишь с 1988 года Мень начал активную лекционную и проповедническую деятельность в Москве, на радио и телевидении.Его имя и труды еще при жизни приобрели мировую известность. Вместе с тем, как отмечал патриарх Алексий II, хотя Мень был ярким, талантливым проповедником, иногда он высказывал суждения, которые не разделялись православными богословами. В Русской православной церкви сегодня по-разному относятся к наследию Меня.Протоиерей Александр Мень был убит утром 9 сентября 1990 года недалеко от своего дома в Загорске (ныне Сергиев Посад) по дороге на службу в Сретенский храм. Когда он направлялся к электричке, неизвестный ударил его сзади тяжелым предметом (предположительно, топором). Священник сумел дойти обратно до дома, но упал около калитки.Следствием отрабатывалось много версий, однако, несмотря на личные распоряжения президента СССР и председателя Верховного совета России, убийство осталось нераскрытым. Его мотивы и виновники до сих пор неизвестны.
https://ria.ru/20200909/men-1576977980.html
https://ria.ru/20200909/men-1576955360.html
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новости - религия и мировоззрение, михаил мень, александр мень, русская православная церковь, сергиев посад

Оргкомитет: христианско-исламский форум памяти Меня обязательно состоится

12:30 14.09.2020
122
CC BY-SA 3.0 / Hexaemeron / Александр Мень, 1974 год
Александр Мень, 1974 год - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
CC BY-SA 3.0 / Hexaemeron /
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Христианско-мусульманский форум, приуроченный ко дню памяти протоиерея Александра Меня, не получилось провести в этом году из-за пандемии, однако эта инициатива будет реализована в ближайшие годы, сообщил один из организаторов памятных мероприятий, сын священника Михаил Мень.
"Тридцать с небольшим лет назад мой отец, отец Александр Мень провел такой, вообще первый в истории современной России, христианско-мусульманский диалог. Это было новым начинанием, безумно интересным на тот момент, но самое важное, наверное, что тематика эта за эти 30 лет стала, скорее, еще более актуальной", - сказал Мень на международной конференции, посвященной 30-летию со дня убийства известного проповедника.
Конференция "Наследие протоиерея Александра Меня и вызовы XXI века. Христианское благовестие в культуре, науке и социальном действии" прошла в Библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино 10-11 сентября.
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По словам Михаила Меня, если говорить о наследии протоиерея Александра "в рамках вызовов XXI века", то "терпимость, толерантность (в отношениях - ред.) между религиями, конфессиями, между людьми с разными убеждениями, наверное, это один из главных уроков" из всего сделанного Менем-старшим.
Как сообщил сын священника, изначально совместно с Исламским культурным центром России обсуждалась возможность проведения некой христианско-мусульманской конференции, приуроченной к памятным мероприятиям в 2020 году, однако затем из-за пандемии коронавируса сроки пришлось сдвинуть.
"Мы от этой идеи не отказываемся. Если Господь даст, то, может быть, к следующим датам - может быть, даже не обязательно к 35-летию (со дня убийства - ред.), может быть, и раньше, если будут силы и возможности, мы все-таки этот замысел реализуем", - добавил Мень.
Генеральный директор Библиотеки иностранной литературы Павел Кузьмин положительно оценил идею христианско-исламского форума, предложив в качестве площадки для его проведения "Иностранку".
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"Идея проведения такого диалога между исламской и христианской тематиками настолько значима и важна... Пора поднимать эту дискуссию на очень серьезный уровень, с тем чтобы постараться найти те точки пересечения и согласия, по которым у каждой из сторон нет никакого разночтения. Потому что в последнее время, я считаю, мы стали терять определенные человеческие ценности... Они должны быть в принципе у любого человека, независимо от его веры. Это доброта, любовь, уважение к ближнему", - сказал Кузьмин.
"Будем стараться провести это у нас, что будет полностью соответствовать нашей деятельности", - добавил он.

Александр Мень

Российский библеист, церковный писатель и публицист, протоиерей Александр Мень родился в Москве 22 января 1935 года. В 13 лет он решил стать священником, с 1964 по 1968 год учился в Московской духовной академии. Свою диссертацию он посвятил проблемам истории дохристианских религий.
Его религиозные сочинения долгое время публиковались за рубежом под псевдонимами, лишь с 1988 года Мень начал активную лекционную и проповедническую деятельность в Москве, на радио и телевидении.
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Его имя и труды еще при жизни приобрели мировую известность. Вместе с тем, как отмечал патриарх Алексий II, хотя Мень был ярким, талантливым проповедником, иногда он высказывал суждения, которые не разделялись православными богословами. В Русской православной церкви сегодня по-разному относятся к наследию Меня.
Протоиерей Александр Мень был убит утром 9 сентября 1990 года недалеко от своего дома в Загорске (ныне Сергиев Посад) по дороге на службу в Сретенский храм. Когда он направлялся к электричке, неизвестный ударил его сзади тяжелым предметом (предположительно, топором). Священник сумел дойти обратно до дома, но упал около калитки.
Следствием отрабатывалось много версий, однако, несмотря на личные распоряжения президента СССР и председателя Верховного совета России, убийство осталось нераскрытым. Его мотивы и виновники до сих пор неизвестны.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеМихаил МеньАлександр МеньРусская православная церковьСергиев Посад
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