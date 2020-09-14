https://ria.ru/20200914/matkapital-1577228237.html

Материнский капитал проиндексируют на 3,7%

В России в 2021 году проиндексируют размер материнского капитала, сообщила пресс-служба Минтруда. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T18:01

2020-09-14T18:01

2020-09-14T19:48

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. </strong>В России в 2021 году проиндексируют размер материнского капитала, сообщила пресс-служба Минтруда.Так, выплата на первого ребенка составит 483 882 рубля. Если семья не получала материнский капитал на первенца, выплата на второго ребенка составит 639 432 рубля. В противном случае за рождение второго ребенка положено 155 550 рублей.Всего на выплату материнского капитала в 2021 году запланировано 443,3 миллиарда рублей.<a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> 1 марта расширил программу маткапитала. Так, ее действие продлили до конца 2026 года. Помимо этого, деньги начали выплачивать семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок.Кроме того, мужчины, которые являются единственными усыновителями первого ребенка, получили право на материнский капитал, если решение суда об усыновлении вступило в силу с 1 января 2020 года.Ранее замминистра труда и социальной защиты <a href="http://ria.ru/person_Olga_Batalina_2/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Баталина</a> сообщила, что почти 97 процентов семей используют маткапитал на улучшение жилищных условий.

https://ria.ru/20200913/kapital-1577153576.html

Dmitry Ivanov А нашему правительству слабо дать населению бесплатные квартиры и достойную заработную плату и люди без ваших подачек плодиться начнут. 193

Влад Тёплыйстан Ура! Теперь цыгане богачи! 133

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество