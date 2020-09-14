https://ria.ru/20200914/maski-1577209680.html

В Минобрнауки призвали не перекладывать расходы на маски на студентов

Недопустимо, чтобы вузы перекладывали расходы на средства индивидуальной защиты на студентов, считает министр науки и высшего образования Валерий Фальков. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T13:48

2020-09-14T13:48

2020-09-14T13:48

валерий фальков

единая россия

общество

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Недопустимо, чтобы вузы перекладывали расходы на средства индивидуальной защиты на студентов, считает министр науки и высшего образования <a href="http://ria.ru/person_valeriy-falkov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фальков</a>."У нас были попытки у некоторых вузов переложить обязанность по приобретению масок на студентов. И мы договорились, что это недопустимо. Потому что студенты не должны ни при каких условиях нести дополнительные расходы", - заявил Фальков в ходе заседания президиума думской фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>".Он также отметил, что средства для дезинфекции аудиторий и общежитий предполагается приобрести с помощью централизованной закупки, либо через предоставление дополнительных средств помощи вузам.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий фальков, единая россия, общество