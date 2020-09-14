https://ria.ru/20200914/maski-1577209680.html
В Минобрнауки призвали не перекладывать расходы на маски на студентов
Недопустимо, чтобы вузы перекладывали расходы на средства индивидуальной защиты на студентов, считает министр науки и высшего образования Валерий Фальков. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T13:48
2020-09-14T13:48
2020-09-14T13:48
валерий фальков
единая россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570401211_0:1662:2048:2814_1400x0_80_0_0_4207655be703e8210dedd2bc6825caff.jpg
<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Недопустимо, чтобы вузы перекладывали расходы на средства индивидуальной защиты на студентов, считает министр науки и высшего образования <a href="http://ria.ru/person_valeriy-falkov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фальков</a>."У нас были попытки у некоторых вузов переложить обязанность по приобретению масок на студентов. И мы договорились, что это недопустимо. Потому что студенты не должны ни при каких условиях нести дополнительные расходы", - заявил Фальков в ходе заседания президиума думской фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>".Он также отметил, что средства для дезинфекции аудиторий и общежитий предполагается приобрести с помощью централизованной закупки, либо через предоставление дополнительных средств помощи вузам.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570401211_0:1470:2048:3006_1400x0_80_0_0_3d70dfa7455a1f80d8cfa67bfa2c553c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий фальков, единая россия, общество