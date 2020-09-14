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В Минобрнауки призвали не перекладывать расходы на маски на студентов
Недопустимо, чтобы вузы перекладывали расходы на средства индивидуальной защиты на студентов, считает министр науки и высшего образования Валерий Фальков. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T13:48
2020-09-14T13:48
валерий фальков
единая россия
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Недопустимо, чтобы вузы перекладывали расходы на средства индивидуальной защиты на студентов, считает министр науки и высшего образования <a href="http://ria.ru/person_valeriy-falkov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фальков</a>."У нас были попытки у некоторых вузов переложить обязанность по приобретению масок на студентов. И мы договорились, что это недопустимо. Потому что студенты не должны ни при каких условиях нести дополнительные расходы", - заявил Фальков в ходе заседания президиума думской фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>".Он также отметил, что средства для дезинфекции аудиторий и общежитий предполагается приобрести с помощью централизованной закупки, либо через предоставление дополнительных средств помощи вузам.
РИА Новости
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валерий фальков, единая россия, общество

В Минобрнауки призвали не перекладывать расходы на маски на студентов

13:48 14.09.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Недопустимо, чтобы вузы перекладывали расходы на средства индивидуальной защиты на студентов, считает министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
"У нас были попытки у некоторых вузов переложить обязанность по приобретению масок на студентов. И мы договорились, что это недопустимо. Потому что студенты не должны ни при каких условиях нести дополнительные расходы", - заявил Фальков в ходе заседания президиума думской фракции "Единая Россия".
Он также отметил, что средства для дезинфекции аудиторий и общежитий предполагается приобрести с помощью централизованной закупки, либо через предоставление дополнительных средств помощи вузам.
Правила использования одноразовых медицинских масок - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
25 марта, 11:17Распространение нового коронавируса
Медицинские маски: инструкция по применению
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