https://ria.ru/20200914/mariya-1577181290.html

На телеканале "Россия" покажут остросюжетный сериал "Тайна Марии"

В этот понедельник, в 21:20, на телеканале "Россия" состоится премьерный показ остросюжетного сериала "Тайна Марии". В многосерийной мелодраме расскажут об... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T13:39

2020-09-14T13:39

2020-09-14T13:39

культура

мария куликова

анна кошмал

кино и сериалы

новости культуры

валерий николаев

москва

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> В этот понедельник, в 21:20, на телеканале "Россия" состоится премьерный показ остросюжетного сериала "Тайна Марии". В многосерийной мелодраме расскажут об успешном архитекторе, которая долгие годы скрывала страшную тайну, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала. Действие начинается в 1990-х годах. Провинциальная девушка Мария (героиню в молодости играет Анна Кошмал) выходит замуж за начинающего бизнесмена Алексея (Владислав Никитюк). Однако из-за конфликта с местной мафией его сажают в тюрьму. Чтобы освободить супругу от клейма "жена уголовника", Алексей расстается с любимой. Мария пытается начать жизнь с чистого листа и отправляется в Москву. В столице она встречает Михаила (Павел Баршак). Между ними вспыхивает страстный роман, в котором рождается дочь. Но главную героиню ждет очередной удар: Михаил женат, а его супруга беременна. При загадочных обстоятельствах похищают новорожденную дочь Марии. Убитая горем, Мария уезжает в родной город, где сталкивается с вышедшим из тюрьмы Алексеем. Они воссоединяются. Лишь спустя годы главная героиня получает шанс разыскать дочь и распутать этот клубок зловещих семейных интриг. Вместе с Марией Куликовой в сериале, состоящем из восьми серий, снялись: Валерий Николаев, Алексей Зубков, Алексей Яровенко, Юлия Першута и другие. Режиссер проекта — Николай Михайлов.

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария куликова, анна кошмал, кино и сериалы, новости культуры, валерий николаев, москва