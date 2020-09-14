https://ria.ru/20200914/makron-1577216610.html

Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости поддержать политическое урегулирование... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T15:24

2020-09-14T15:24

2020-09-14T15:25

протесты в белоруссии

александр лукашенко

дмитрий песков

владимир путин

франция

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> в телефонном разговоре с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> заявил о необходимости поддержать политическое урегулирование ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, сообщает Елисейский дворец."Что касается Белоруссии, президент республики (Эммануэль Макрон) еще раз подчеркнул необходимость поддержки политического решения, уважающего глубокие стремления белорусского народа, без вмешательства извне", - говорится в коммюнике.Ранее Елисейский дворец сообщил о разговоре Путина и Макрона. Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> подтвердил РИА Новости телефонный разговор лидеров РФ и Франции.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://radiosputnik.ria.ru/20200914/es-1577214316.html

https://ria.ru/20200914/oon-1577203239.html

Сергей Суриков У себя разберись, заявитель. 35

Трамп_на_Луне Марсович Желтых жилетов вначале урегулируй,легулировщик.млин )))) ну чисто везде свои носы суют.Я вообще не пойму,верещат другим странам,которые вообще ни каким боком ни в один их блок не входят и не состоят 29

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франция

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, франция, белоруссия, в мире