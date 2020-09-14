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Биография Дмитрия Махонина
Дмитрий Николаевич Махонин родился 18 октября 1982 года в поселке Рябинино Чердынского района Пермской области (сейчас Пермский край). РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T07:38
2020-09-14T07:38
дмитрий махонин
справки
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Дмитрий Николаевич Махонин <a href="https://gubernator.permkrai.ru/governor/biography/" target="_blank">родился 18 октября 1982 года</a> в поселке Рябинино Чердынского района Пермской области (сейчас Пермский край). В 2004 году окончил юридический факультет Пермского государственного университета. В том же году <a href="https://fas.gov.ru/people/310" target="_blank">начал трудовую деятельность</a>, работал специалистом первой категории отдела административно-хозяйственного обеспечения и работы с корреспонденцией Пермского территориального управления МАП России. В 2004-2008 году <a href="https://permsovprof.ru/novosti-i-publikacii/dmitrij-mahonin-naznachen-vrio-gubernatora-permskogo-kraja.html" target="_blank">работал юристом</a> на одном из Прикамских промышленных предприятий. С апреля 2008 года <a href="https://www.permkrai.ru/news/vrio-gubernatora-permskogo-kraya-naznachen-dmitriy-makhonin/" target="_blank">занимал должность</a> заместителя руководителя Пермского УФАС.В июне 2009 года был назначен руководителем Управления ФАС России по Пермскому краю. 28 января 2013 года приказом главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Дмитрий Махонин <a href="https://fas.gov.ru/news/8287" target="_blank">назначен</a> начальником управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России. В 2016 году в составе партии "Яблоко" Махонин <a href="https://www.yabloko.ru/list" target="_blank">баллотировался</a> в Государственную думу РФ VII созыва, но не прошел в созыв. 6 февраля 2020 года президент России Владимир Путин <a href="https://ria.ru/20200206/1564368111.html" target="_blank">подписал указ</a> о назначении Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края. Награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, благодарностью президента РФ, грамотой Службы экономической безопасности ФСБ России.Женат, есть четверо детей.Сумма задекларированного дохода в 2019 году <a href="https://permkrai.ru/information-income/svedeniya-o-dokhodakh-raskhodakh-ob-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-soderzhaniya/" target="_blank">составила более 3,8 миллиона рублей</a>. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
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РИА Новости
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дмитрий махонин, справки

Биография Дмитрия Махонина

07:38 14.09.2020
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© Фото : сайт губернатора и Правительства Пермского краяВременно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин
Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Фото : сайт губернатора и Правительства Пермского края
Дмитрий Николаевич Махонин родился 18 октября 1982 года в поселке Рябинино Чердынского района Пермской области (сейчас Пермский край).
В 2004 году окончил юридический факультет Пермского государственного университета.
В том же году начал трудовую деятельность, работал специалистом первой категории отдела административно-хозяйственного обеспечения и работы с корреспонденцией Пермского территориального управления МАП России.
В 2004-2008 году работал юристом на одном из Прикамских промышленных предприятий.
С апреля 2008 года занимал должность заместителя руководителя Пермского УФАС.
В июне 2009 года был назначен руководителем Управления ФАС России по Пермскому краю.
28 января 2013 года приказом главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Дмитрий Махонин назначен начальником управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России.
В 2016 году в составе партии "Яблоко" Махонин баллотировался в Государственную думу РФ VII созыва, но не прошел в созыв.
6 февраля 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края.
Награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, благодарностью президента РФ, грамотой Службы экономической безопасности ФСБ России.
Женат, есть четверо детей.
Сумма задекларированного дохода в 2019 году составила более 3,8 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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