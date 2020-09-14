https://ria.ru/20200914/makhonin-1577080995.html

Биография Дмитрия Махонина

Дмитрий Николаевич Махонин родился 18 октября 1982 года в поселке Рябинино Чердынского района Пермской области (сейчас Пермский край). РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T07:38

2020-09-14T07:38

2020-09-14T07:38

дмитрий махонин

справки

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Дмитрий Николаевич Махонин <a href="https://gubernator.permkrai.ru/governor/biography/" target="_blank">родился 18 октября 1982 года</a> в поселке Рябинино Чердынского района Пермской области (сейчас Пермский край). В 2004 году окончил юридический факультет Пермского государственного университета. В том же году <a href="https://fas.gov.ru/people/310" target="_blank">начал трудовую деятельность</a>, работал специалистом первой категории отдела административно-хозяйственного обеспечения и работы с корреспонденцией Пермского территориального управления МАП России. В 2004-2008 году <a href="https://permsovprof.ru/novosti-i-publikacii/dmitrij-mahonin-naznachen-vrio-gubernatora-permskogo-kraja.html" target="_blank">работал юристом</a> на одном из Прикамских промышленных предприятий. С апреля 2008 года <a href="https://www.permkrai.ru/news/vrio-gubernatora-permskogo-kraya-naznachen-dmitriy-makhonin/" target="_blank">занимал должность</a> заместителя руководителя Пермского УФАС.В июне 2009 года был назначен руководителем Управления ФАС России по Пермскому краю. 28 января 2013 года приказом главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Дмитрий Махонин <a href="https://fas.gov.ru/news/8287" target="_blank">назначен</a> начальником управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России. В 2016 году в составе партии "Яблоко" Махонин <a href="https://www.yabloko.ru/list" target="_blank">баллотировался</a> в Государственную думу РФ VII созыва, но не прошел в созыв. 6 февраля 2020 года президент России Владимир Путин <a href="https://ria.ru/20200206/1564368111.html" target="_blank">подписал указ</a> о назначении Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края. Награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, благодарностью президента РФ, грамотой Службы экономической безопасности ФСБ России.Женат, есть четверо детей.Сумма задекларированного дохода в 2019 году <a href="https://permkrai.ru/information-income/svedeniya-o-dokhodakh-raskhodakh-ob-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-soderzhaniya/" target="_blank">составила более 3,8 миллиона рублей</a>. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий махонин, справки