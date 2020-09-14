Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200914/lyutsifer-1577061527.html
Стало известно, сколько серий будет в финальном сезоне "Люцифера"
В шестом и последнем сезоне "Люцифера" на Netflix будет десять серий, сообщает TVline. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T05:08
2020-09-14T05:08
культура
кино и сериалы
новости культуры
netflix
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573352707_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_e579a9d2220201251bc9e979038b0b74.jpg
<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости</strong>. В шестом и последнем сезоне "Люцифера" на Netflix будет десять серий, <a href="https://tvline.com/2020/09/08/lucifer-final-season-6-episode-count/" target="_blank">сообщает</a> TVline.Таким образом, их будет на шесть меньше, чем в пятом сезоне, первая половина которого вышла 21 августа. Сначала для него было заказано десять эпизодов, но потом их количество выросло до 16 и было решено выпускать их двумя частями.Создатели шоу собираются в конце сентября возобновить съемки финального эпизода пятой серии, которые пришлось приостановить из-за пандемии. Как только они будут завершены, команда начнет работу над следующим сезоном.В общей сложности в шоу будет 93 серии. Ранее исполнитель главной роли Том Эллис <a href="https://ria.ru/20200827/lyutsifer-1576344918.html" target="_blank">рассказал</a>, что вторую часть пятого сезона выпустят к Рождеству или в начале следующего года.
https://ria.ru/20200713/1574292885.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573352707_240:0:1680:1080_1400x0_80_0_0_ce96c3ea2135f045f3a6f88c6e0808e5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, netflix

Стало известно, сколько серий будет в финальном сезоне "Люцифера"

05:08 14.09.2020
184
© Фото : DC Entertainment Постер сериала "Люцифер"
Постер сериала Люцифер - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Фото : DC Entertainment
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. В шестом и последнем сезоне "Люцифера" на Netflix будет десять серий, сообщает TVline.
Таким образом, их будет на шесть меньше, чем в пятом сезоне, первая половина которого вышла 21 августа. Сначала для него было заказано десять эпизодов, но потом их количество выросло до 16 и было решено выпускать их двумя частями.
Создатели шоу собираются в конце сентября возобновить съемки финального эпизода пятой серии, которые пришлось приостановить из-за пандемии. Как только они будут завершены, команда начнет работу над следующим сезоном.
В общей сложности в шоу будет 93 серии.
Ранее исполнитель главной роли Том Эллис рассказал, что вторую часть пятого сезона выпустят к Рождеству или в начале следующего года.
Скриншот 5 сезона сериала Люцифер - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
13 июля, 23:32Культура
Опубликован трейлер пятого сезона сериала "Люцифер"
200002
КультураКино и сериалыНовости культурыNetflix
Рекомендуем
Сценарист Стивен Найт
По сценарию шоураннера "Острых козырьков" снимут фильм про пандемию
Певица Нюша во время выступления
Певица Нюша представила новый альбом впервые за шесть лет
Кадр из фильма Социальная дилемма
Зрители фильма "Социальная дилемма" спорят о влиянии соцсетей на сознание
Белые грибы
Часть съедобных грибов признали опасными
Кадр из сериала Тайна Марии
На телеканале "Россия" покажут остросюжетный сериал "Тайна Марии"
Кадр из фильма Довод
"Довод" возглавил прокат в России и СНГ вторые выходные подряд
Кадр из сериала Сверхъестественное
Звезды "Сверхъестественного" выложили фото с последнего дня съемок
Кадр из фильма Служебный роман
Так задумано: ошибки художников по костюмам в советском и российском кино
Кадр из фильма Дау
Суд отказался обязать Минкульт выдать прокатные удостоверения "Дау"
Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга
Новый глава правящей партии Японии высказался о Курилах
Певец Дима Билан
У Димы Билана вышел трек о мечтах
Зрители в кинотеатре
Назван главный российский актер десятилетия
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
МИД сообщил об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев прокомментировал выборы в Хабаровском крае
Кадр видео попытки кражи конголезской статуи из музея в Нидерландах
Активисты вынесли конголезскую статую из музея в Нидерландах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:12Исследование: треть россиян считают нормальным лгать ради карьеры
03:10NYT: Навальный планирует вернуться в Россию
03:06Ученые предъявят доказательства возникновения жизни до формирования Земли
03:00На Украине произошло ЧП на газопроводе, по которому качают газ в Европу
02:19Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника
02:05Часть съедобных грибов признали опасными
01:27В Удмуртии шесть человек погибли в ДТП
01:25В посольстве ответили на заявление Пентагона об угрозе со стороны России
01:09Украинские пограничники не пустили около 1,5 тысячи хасидов из Белоруссии
00:50Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина на Венере
00:27Цепкало готовит документы по Лукашенко и его окружению для Гааги
00:27Стюардесса рассказала, как изменились правила безопасности полетов
00:15Историки усомнились в решающем значении битвы за Британию
23:06"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным
23:03Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило пять тысяч
22:57Лаврова возмутила версия о спасшей Навального счастливой случайности
22:55Трамп считает, что глобальное потепление отступит само
22:52Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"
22:48В Нижнекамске при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
22:41Вышла книга звезды "Уральских пельменей" про взаимоотношения с мужчинами
Лента новостейМолния