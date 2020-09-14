https://ria.ru/20200914/lyutsifer-1577061527.html
Стало известно, сколько серий будет в финальном сезоне "Люцифера"
В шестом и последнем сезоне "Люцифера" на Netflix будет десять серий, сообщает TVline. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T05:08
2020-09-14T05:08
2020-09-14T05:08
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<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости</strong>. В шестом и последнем сезоне "Люцифера" на Netflix будет десять серий, <a href="https://tvline.com/2020/09/08/lucifer-final-season-6-episode-count/" target="_blank">сообщает</a> TVline.Таким образом, их будет на шесть меньше, чем в пятом сезоне, первая половина которого вышла 21 августа. Сначала для него было заказано десять эпизодов, но потом их количество выросло до 16 и было решено выпускать их двумя частями.Создатели шоу собираются в конце сентября возобновить съемки финального эпизода пятой серии, которые пришлось приостановить из-за пандемии. Как только они будут завершены, команда начнет работу над следующим сезоном.В общей сложности в шоу будет 93 серии. Ранее исполнитель главной роли Том Эллис <a href="https://ria.ru/20200827/lyutsifer-1576344918.html" target="_blank">рассказал</a>, что вторую часть пятого сезона выпустят к Рождеству или в начале следующего года.
https://ria.ru/20200713/1574292885.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, netflix