https://ria.ru/20200827/lyutsifer-1576344918.html

Том Эллис рассказал, когда ждать вторую часть пятого сезона "Люцифера"

Том Эллис, исполнитель роли Морнингстара в сериале Netflix "Люцифер", рассказал в подкасте Pilot TV, когда зрители смогут увидеть вторую часть пятого сезона,... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T00:27

2020-08-27T00:27

2020-08-27T00:27

кино и сериалы

новости культуры

netflix

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573352710_0:0:1200:676_1400x0_80_0_0_63b769b32dc65f5781d82fc1ae13be29.jpg

<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong>Том Эллис, исполнитель роли Морнингстара в сериале Netflix "Люцифер", рассказал в подкасте Pilot TV, когда зрители смогут увидеть вторую часть пятого сезона, <a href="https://www.radiotimes.com/news/on-demand/2020-08-26/lucifer-season-5-part-2-tom-ellis-release-date/" target="_blank">сообщает</a> RadioTimes. Что касается того, чего ожидать от заключительных эпизодов пятого сезона, ранее шоураннер Джо Хендерсон <a href="https://www.etonline.com/lucifer-bosses-on-season-5a-finale-showdown-gods-arrival-and-deckerstars-future-exclusive-151694" target="_blank">заявил</a>, что это будет "самый эмоциональный сезон сериала".Он добавил, что большая часть эмоций будет вызвана недавно появившейся в шоу семейной линии. Все-таки в пятом сезоне впервые появляется Бог, отец Морнингстара.В пятом сезоне детектив Хлоя Декер (Лорен Джерман) привыкает к жизни без Морнингстара (Люцифер), который вернулся в Ад в конце четвертого сезона, и пытается забыть его. Однако вскоре она встречает своего друга во время расследования одного преступления. Герои целуются, и, казалось бы, теперь будут вместе. Но есть одна проблема: это может быть не Люцифер. Оказывается, что у Морнингстара есть близнец по имени Майкл.

https://ria.ru/20200821/korona-1576079908.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, netflix