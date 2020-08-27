Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200827/lyutsifer-1576344918.html
Том Эллис рассказал, когда ждать вторую часть пятого сезона "Люцифера"
Том Эллис, исполнитель роли Морнингстара в сериале Netflix "Люцифер", рассказал в подкасте Pilot TV, когда зрители смогут увидеть вторую часть пятого сезона,... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T00:27
2020-08-27T00:27
кино и сериалы
новости культуры
netflix
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573352710_0:0:1200:676_1400x0_80_0_0_63b769b32dc65f5781d82fc1ae13be29.jpg
<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong>Том Эллис, исполнитель роли Морнингстара в сериале Netflix "Люцифер", рассказал в подкасте Pilot TV, когда зрители смогут увидеть вторую часть пятого сезона, <a href="https://www.radiotimes.com/news/on-demand/2020-08-26/lucifer-season-5-part-2-tom-ellis-release-date/" target="_blank">сообщает</a> RadioTimes. Что касается того, чего ожидать от заключительных эпизодов пятого сезона, ранее шоураннер Джо Хендерсон <a href="https://www.etonline.com/lucifer-bosses-on-season-5a-finale-showdown-gods-arrival-and-deckerstars-future-exclusive-151694" target="_blank">заявил</a>, что это будет "самый эмоциональный сезон сериала".Он добавил, что большая часть эмоций будет вызвана недавно появившейся в шоу семейной линии. Все-таки в пятом сезоне впервые появляется Бог, отец Морнингстара.В пятом сезоне детектив Хлоя Декер (Лорен Джерман) привыкает к жизни без Морнингстара (Люцифер), который вернулся в Ад в конце четвертого сезона, и пытается забыть его. Однако вскоре она встречает своего друга во время расследования одного преступления. Герои целуются, и, казалось бы, теперь будут вместе. Но есть одна проблема: это может быть не Люцифер. Оказывается, что у Морнингстара есть близнец по имени Майкл.
https://ria.ru/20200821/korona-1576079908.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573352710_0:0:1082:811_1400x0_80_0_0_c2107890f0174b67c8ac2f1b3b6e32ef.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, netflix

Том Эллис рассказал, когда ждать вторую часть пятого сезона "Люцифера"

00:27 27.08.2020
104
© DC Entertainment / Warner Bros. TelevisionКадр из сериала "Люцифер"
Кадр из сериала Люцифер
© DC Entertainment / Warner Bros. Television
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Том Эллис, исполнитель роли Морнингстара в сериале Netflix "Люцифер", рассказал в подкасте Pilot TV, когда зрители смогут увидеть вторую часть пятого сезона, сообщает RadioTimes.

"Не уверен, что могу точно сказать, когда выйдут еще восемь серий сезона, потому что нам еще нужно снять финал. Мы прошли примерно половину пути. После возвращения к работе, мы закончим этот, а потом сразу перейдем к следующему сезону, — прокомментировал Эллис. — Так что, надеюсь, все будет готово к Рождеству или началу следующего года".

Что касается того, чего ожидать от заключительных эпизодов пятого сезона, ранее шоураннер Джо Хендерсон заявил, что это будет "самый эмоциональный сезон сериала".
"Вторая часть будет еще более динамичной и вместе с тем мрачной, ведь перед рассветом всегда темно", — уточнил он.
Он добавил, что большая часть эмоций будет вызвана недавно появившейся в шоу семейной линии. Все-таки в пятом сезоне впервые появляется Бог, отец Морнингстара.
"Это история семьи. Папа дома. Это то, что мы продемонстрируем в оставшихся восьми сериях — отношения между родными", — рассказал Хендерсон.
В пятом сезоне детектив Хлоя Декер (Лорен Джерман) привыкает к жизни без Морнингстара (Люцифер), который вернулся в Ад в конце четвертого сезона, и пытается забыть его. Однако вскоре она встречает своего друга во время расследования одного преступления. Герои целуются, и, казалось бы, теперь будут вместе. Но есть одна проблема: это может быть не Люцифер. Оказывается, что у Морнингстара есть близнец по имени Майкл.
Кадр из сериала Корона
21 августа, 14:04Культура
Объявлена дата выхода четвертого сезона сериала "Корона"
000000
КультураКино и сериалыНовости культурыNetflix
Рекомендуем
Американский актер Брэдли Купер в Лос-Анджелесе. 2015 год
Брэдли Купера, одетого в стиле 70-х, заметили на съемках нового фильма
Археологические работы на территории Тульского кремля
В Тульском кремле завершается создание археологического окна
Певица MакSим (Марина Абросимова)
Директор МакSим прокомментировала слухи об исчезновении певицы
Пробуждение
Когда недосып может быть полезен
Актриса Кристина Асмус
Асмус затравили за "вульгарное" видео
Адвокат Эльман Пашаев у здания Пресненского городского суда
Пашаев рассказал об "охоте" на свидетеля ДТП с Ефремовым
Шихан Куштау
Глава Башкирии назвал конфликт вокруг Куштау исчерпанным
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Эксперт рассказал, когда возможно двойное списание с карты
Скриншот трейлера Аммонит
Вышел трейлер скандальной драмы "Аммонит" с Кейт Уинслет и Сиршой Ронан
День знаний в Москве
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на Первое сентября
Скриншот фильма Энола Холмс
Милли Бобби Браун становится суперсыщиком в "Эноле Холмс"
Участники акции протеста в Минске
Пушков оценил возможность вхождения Белоруссии в состав России
Урок в школе
Власти Ленобласти закупили оборудование для допобразования детей
Лаборант настраивает цифровой маммограф
Ученые оценили методы исследования опухолей при раке молочной железы
Строительство жилых домов
Губернатор Кубани рассказал о господдержке бизнеса в регионе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:54Посол в США прокомментировал обвинения России в разработке химоружия
03:54В Совфеде назвали новые санкции США местью за вакцину от COVID-19
03:43В России создали прибор, выявляющий COVID-19 в воздухе
03:38Стало известно имя полицейского, застрелившего афроамериканца в США
03:32Россиянка в шортах попала в ледяную ловушку в Альпах
03:19Эксперт рассказал, какие экраны смартфонов вредны для человека
03:07В МГУ могут создать вакцину одновременно от гриппа и коронавируса
03:00Сибирь в древности была крупным центром цивилизации, считают ученые
02:45Роман Полански не смог восстановить членство в Киноакадемии
02:29В Госдепе прокомментировали запуск Китаем ракет с целью "запугать США"
02:18Эксперт рассказал, когда возможно двойное списание с карты
02:17Американское СМИ оценило рассекреченное видео испытаний "Царь-бомбы"
02:13Пашаев рассказал об "охоте" на свидетеля ДТП с Ефремовым
01:19Из-за протечки в Третьяковке 27 августа не откроются несколько выставок
00:47Эксперты сравнили "активность" оппозиции в 2020 году и на прошлых выборах
00:38Эксперты оценили шансы партий "За правду" и "Новые люди" на выборах 2020
00:24В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на Первое сентября
00:18В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве до конца недели
23:52Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
23:33Еврокомиссар ушел в отставку из-за скандала с нарушением самоизоляции
Лента новостейМолния