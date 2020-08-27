Том Эллис рассказал, когда ждать вторую часть пятого сезона "Люцифера"
© DC Entertainment / Warner Bros. TelevisionКадр из сериала "Люцифер"
© DC Entertainment / Warner Bros. Television
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Том Эллис, исполнитель роли Морнингстара в сериале Netflix "Люцифер", рассказал в подкасте Pilot TV, когда зрители смогут увидеть вторую часть пятого сезона, сообщает RadioTimes.
"Не уверен, что могу точно сказать, когда выйдут еще восемь серий сезона, потому что нам еще нужно снять финал. Мы прошли примерно половину пути. После возвращения к работе, мы закончим этот, а потом сразу перейдем к следующему сезону, — прокомментировал Эллис. — Так что, надеюсь, все будет готово к Рождеству или началу следующего года".
Что касается того, чего ожидать от заключительных эпизодов пятого сезона, ранее шоураннер Джо Хендерсон заявил, что это будет "самый эмоциональный сезон сериала".
"Вторая часть будет еще более динамичной и вместе с тем мрачной, ведь перед рассветом всегда темно", — уточнил он.
Он добавил, что большая часть эмоций будет вызвана недавно появившейся в шоу семейной линии. Все-таки в пятом сезоне впервые появляется Бог, отец Морнингстара.
"Это история семьи. Папа дома. Это то, что мы продемонстрируем в оставшихся восьми сериях — отношения между родными", — рассказал Хендерсон.
В пятом сезоне детектив Хлоя Декер (Лорен Джерман) привыкает к жизни без Морнингстара (Люцифер), который вернулся в Ад в конце четвертого сезона, и пытается забыть его. Однако вскоре она встречает своего друга во время расследования одного преступления. Герои целуются, и, казалось бы, теперь будут вместе. Но есть одна проблема: это может быть не Люцифер. Оказывается, что у Морнингстара есть близнец по имени Майкл.
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