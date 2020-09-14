https://ria.ru/20200914/lukashenko-1577234332.html

Кремль назвал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Александр Лукашенко - легитимный президент Белоруссии, а все граждане этой страны, вне зависимости от того, согласны они с результатами выборов или нет,... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T20:02

2020-09-14T20:02

2020-09-14T20:23

протесты в белоруссии

россия

александр лукашенко

дмитрий песков

владимир путин

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - легитимный президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, а все граждане этой страны, вне зависимости от того, согласны они с результатами выборов или нет, являются для РФ гражданами братской страны, но все должно происходить в рамках правового поля, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.По его словам, граждане Белоруссии, которые согласны и не согласны с результатами выборов - все они являются для России гражданами братской страны."Как говорил с самого начала президент Путин, мы хотим, чтобы все, что происходит в Белоруссии, происходило не в форме каких-то неконституционных процессов, а в правовом русле", - добавил Песков.На вопрос, обсуждались ли силовые методы при разгоне митингующих в Белоруссии, пресс-секретарь российского лидера отметил, что это не вопрос двусторонних отношений.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200914/tikhanovskaya-1577208350.html

Алексей Веселин Да кремль, может утверждать это каждый день по несколько раз. Легитимным его должен признать народ Беларуси и больше никто ибо власть принадлежит белорусам. Неужели это так трудно освоить? 19

Сергей acid фуу. наконец то. ура 16

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россия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, в мире