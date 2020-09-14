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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200914/lukashenko-1577234332.html
Кремль назвал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
Александр Лукашенко - легитимный президент Белоруссии, а все граждане этой страны, вне зависимости от того, согласны они с результатами выборов или нет,... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T20:02
2020-09-14T20:23
протесты в белоруссии
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - легитимный президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, а все граждане этой страны, вне зависимости от того, согласны они с результатами выборов или нет, являются для РФ гражданами братской страны, но все должно происходить в рамках правового поля, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.По его словам, граждане Белоруссии, которые согласны и не согласны с результатами выборов - все они являются для России гражданами братской страны."Как говорил с самого начала президент Путин, мы хотим, чтобы все, что происходит в Белоруссии, происходило не в форме каких-то неконституционных процессов, а в правовом русле", - добавил Песков.На вопрос, обсуждались ли силовые методы при разгоне митингующих в Белоруссии, пресс-секретарь российского лидера отметил, что это не вопрос двусторонних отношений.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200914/tikhanovskaya-1577208350.html
Да кремль, может утверждать это каждый день по несколько раз. Легитимным его должен признать народ Беларуси и больше никто ибо власть принадлежит белорусам. Неужели это так трудно освоить?
19
фуу. наконец то. ура
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россия
белоруссия
РИА Новости
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россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, в мире

Кремль назвал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

20:02 14.09.2020 (обновлено: 20:23 14.09.2020)
1193
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в аэропорту Сочи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / БелТА
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Александр Лукашенко - легитимный президент Белоруссии, а все граждане этой страны, вне зависимости от того, согласны они с результатами выборов или нет, являются для РФ гражданами братской страны, но все должно происходить в рамках правового поля, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Александр Григорьевич является легитимным президентом Республики Беларусь и является визави президента (России Владимира) Путина в межгосударственных отношениях", - сказал Песков.
По его словам, граждане Белоруссии, которые согласны и не согласны с результатами выборов - все они являются для России гражданами братской страны.
"Как говорил с самого начала президент Путин, мы хотим, чтобы все, что происходит в Белоруссии, происходило не в форме каких-то неконституционных процессов, а в правовом русле", - добавил Песков.
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 13:21
Тихановская обратилась к Путину
На вопрос, обсуждались ли силовые методы при разгоне митингующих в Белоруссии, пресс-секретарь российского лидера отметил, что это не вопрос двусторонних отношений.
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105621124
Обсудить 8
Протесты в БелоруссииРоссияАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Да кремль, может утверждать это каждый день по несколько раз. Легитимным его должен признать народ Беларуси и больше никто ибо власть принадлежит белорусам. Неужели это так трудно освоить?
14 сентября, 20:44
Алексей ВеселинАлексей Веселин
5110210
фуу. наконец то. ура
14 сентября, 20:04
СaСергей acid
830014
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