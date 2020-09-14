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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200914/lukashenko-1577220297.html
Лукашенко заявил, что Белоруссии надо держаться ближе к России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что последние события в республике показали, что Минску... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T16:07
2020-09-14T21:11
протесты в белоруссии
россия
александр лукашенко
белоруссия
политика
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> на встрече с российским коллегой <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимиром Путиным</a> заявил, что последние события в республике показали, что Минску нужно держаться ближе к России, особенно в экономике.Трансляцию вел телеканал "<a href="https://xn--b1agj9af.xn--80aswg/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны.Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200914/putin-1577220725.html
А Белоруссия в курсе за что ей надо держаться ?
21
Куда ещё ближе, ну, если только внутри самой России?
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россия
белоруссия
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россия, александр лукашенко, белоруссия, политика

Лукашенко заявил, что Белоруссии надо держаться ближе к России

16:07 14.09.2020 (обновлено: 21:11 14.09.2020)
2112
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что последние события в республике показали, что Минску нужно держаться ближе к России, особенно в экономике.

"Экономика лежит в основе всего. Поверьте, мы всегда придерживались этой линии (сотрудничество с РФ - ред.). А последние события нам показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом и сотрудничать теснее по всем вопросам, в том числе и в экономике", - сказал Лукашенко на встрече в Сочи.

Трансляцию вел телеканал "Россия 24".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны.
Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 16:13
Путин уверен, что Россия и Белоруссия преодолеют проблемы
862240413
Обсудить 6
Протесты в БелоруссииРоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссияПолитика
Популярные комментарии
А Белоруссия в курсе за что ей надо держаться ?
14 сентября, 16:08
ВПВиталик Покровский
3210213
Куда ещё ближе, ну, если только внутри самой России?
14 сентября, 16:09
Людмила ЕмалетдиноваЛюдмила Емалетдинова
720002
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