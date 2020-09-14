https://ria.ru/20200914/lukashenko-1577220151.html
Лукашенко пригрозил "почесать руки" вмешивающимся в ситуацию в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря об иностранном вмешательстве в ситуацию в республике, сказал, что если кому-то за границей хочется "почесать... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T16:06
2020-09-14T16:06
2020-09-14T18:39
нато
владимир путин
польша
минск
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>СОЧИ, 14 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, говоря об иностранном вмешательстве в ситуацию в республике, сказал, что если кому-то за границей хочется "почесать руки", то <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> "может почесать"."Ну продемонстрировали свою решимость, что если там за пределами белорусских границ кому-то хочется почесать руки, мы можем почесать в любой момент. И что мне очень приятно, я вам очень за это благодарен, вы продемонстрировали, что белорусские границы - это границы Союзного государства", - сказал белорусский лидер на встрече с президентом России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>.Белорусский лидер Александр Лукашенко ранее по итогам заседания Совбеза республики поручил минобороны следить за передвижением войск <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a> и "не стесняться" выводить на направления их передвижения свои подразделения.
https://ria.ru/20200914/lukashenko-1577219824.html
Виталик Покровский
себе пусть почешет в одном месте )
36
Stas Dremov
Ну было бы у Лукашенко ну... там 20% он бы мог такое говорить, но когда ТРИ... упырьБашараАссадный.
28
7
польша
минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лукашенко: "Если кому-то за границей хочется "почесать руки", то Минск "может почесать"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря об иностранном вмешательстве в ситуацию в республике, сказал, что если кому-то за границей хочется "почесать руки", то Минск "может почесать". Белорусский лидер Александр Лукашенко ранее по итогам заседания Совбеза республики поручил минобороны следить за передвижением войск НАТО в Польше и Литве и "не стесняться" выводить на направления их передвижения свои подразделения.
2020-09-14T16:06
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PT1M05S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, владимир путин, польша, минск, александр лукашенко, белоруссия, в мире