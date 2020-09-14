https://ria.ru/20200914/lukashenko-1577220151.html

Лукашенко пригрозил "почесать руки" вмешивающимся в ситуацию в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря об иностранном вмешательстве в ситуацию в республике, сказал, что если кому-то за границей хочется "почесать... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T16:06

2020-09-14T16:06

2020-09-14T18:39

нато

владимир путин

польша

минск

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>СОЧИ, 14 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, говоря об иностранном вмешательстве в ситуацию в республике, сказал, что если кому-то за границей хочется "почесать руки", то <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> "может почесать"."Ну продемонстрировали свою решимость, что если там за пределами белорусских границ кому-то хочется почесать руки, мы можем почесать в любой момент. И что мне очень приятно, я вам очень за это благодарен, вы продемонстрировали, что белорусские границы - это границы Союзного государства", - сказал белорусский лидер на встрече с президентом России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>.Белорусский лидер Александр Лукашенко ранее по итогам заседания Совбеза республики поручил минобороны следить за передвижением войск <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a> и "не стесняться" выводить на направления их передвижения свои подразделения.

https://ria.ru/20200914/lukashenko-1577219824.html

Виталик Покровский себе пусть почешет в одном месте ) 36

Stas Dremov Ну было бы у Лукашенко ну... там 20% он бы мог такое говорить, но когда ТРИ... упырьБашараАссадный. 28

7

польша

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лукашенко: "Если кому-то за границей хочется "почесать руки", то Минск "может почесать" Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря об иностранном вмешательстве в ситуацию в республике, сказал, что если кому-то за границей хочется "почесать руки", то Минск "может почесать". Белорусский лидер Александр Лукашенко ранее по итогам заседания Совбеза республики поручил минобороны следить за передвижением войск НАТО в Польше и Литве и "не стесняться" выводить на направления их передвижения свои подразделения. 2020-09-14T16:06 true PT1M05S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, владимир путин, польша, минск, александр лукашенко, белоруссия, в мире