Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200914/lukashenko-1577220151.html
Лукашенко пригрозил "почесать руки" вмешивающимся в ситуацию в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря об иностранном вмешательстве в ситуацию в республике, сказал, что если кому-то за границей хочется "почесать... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T16:06
2020-09-14T18:39
нато
владимир путин
польша
минск
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577230430_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_739d0816068d4405452d069c84b2125e.jpg
<strong>СОЧИ, 14 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, говоря об иностранном вмешательстве в ситуацию в республике, сказал, что если кому-то за границей хочется "почесать руки", то <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> "может почесать"."Ну продемонстрировали свою решимость, что если там за пределами белорусских границ кому-то хочется почесать руки, мы можем почесать в любой момент. И что мне очень приятно, я вам очень за это благодарен, вы продемонстрировали, что белорусские границы - это границы Союзного государства", - сказал белорусский лидер на встрече с президентом России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>.Белорусский лидер Александр Лукашенко ранее по итогам заседания Совбеза республики поручил минобороны следить за передвижением войск <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a> и "не стесняться" выводить на направления их передвижения свои подразделения.
https://ria.ru/20200914/lukashenko-1577219824.html
себе пусть почешет в одном месте )
36
Ну было бы у Лукашенко ну... там 20% он бы мог такое говорить, но когда ТРИ... упырьБашараАссадный.
28
7
польша
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Лукашенко: "Если кому-то за границей хочется "почесать руки", то Минск "может почесать"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря об иностранном вмешательстве в ситуацию в республике, сказал, что если кому-то за границей хочется "почесать руки", то Минск "может почесать". Белорусский лидер Александр Лукашенко ранее по итогам заседания Совбеза республики поручил минобороны следить за передвижением войск НАТО в Польше и Литве и "не стесняться" выводить на направления их передвижения свои подразделения.
2020-09-14T16:06
true
PT1M05S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577230430_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_b28a09b6569c34365a20165cc348695a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нато, владимир путин, польша, минск, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко пригрозил "почесать руки" вмешивающимся в ситуацию в Белоруссии

16:06 14.09.2020 (обновлено: 18:39 14.09.2020)
1773
СОЧИ, 14 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря об иностранном вмешательстве в ситуацию в республике, сказал, что если кому-то за границей хочется "почесать руки", то Минск "может почесать".
"Ну продемонстрировали свою решимость, что если там за пределами белорусских границ кому-то хочется почесать руки, мы можем почесать в любой момент. И что мне очень приятно, я вам очень за это благодарен, вы продемонстрировали, что белорусские границы - это границы Союзного государства", - сказал белорусский лидер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Белорусский лидер Александр Лукашенко ранее по итогам заседания Совбеза республики поручил минобороны следить за передвижением войск НАТО в Польше и Литве и "не стесняться" выводить на направления их передвижения свои подразделения.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 16:00
Лукашенко призвал обсудить ситуацию в Белоруссии в рамках ЕврАзЭС И СНГ
1001802119
Обсудить 7
Протесты в БелоруссииНАТОВладимир ПутинПольшаМинскАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
себе пусть почешет в одном месте )
14 сентября, 16:07
ВПВиталик Покровский
11010123
Ну было бы у Лукашенко ну... там 20% он бы мог такое говорить, но когда ТРИ... упырьБашараАссадный.
14 сентября, 16:10
Stas DremovStas Dremov
6101119
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что Белоруссии надо держаться ближе к России
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Лукашенко призвал обсудить ситуацию в Белоруссии в рамках ЕврАзЭС И СНГ
Сотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Омский врач прокомментировал данные о повторном анализе проб Навального
Лукашенко: Малые и большие учения мы должны проводить вместе
Лукашенко призвал спланировать военные учения с Россией на годы вперед
Сотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
Лукашенко пообещал проинформировать Путина о ситуации в Белоруссии
Лукашенко поблагодарил россиян и Владимира Путина за поддержку в поствыборное время
Лукашенко поблагодарил Путина за порядочность
Сотрудники правоохранительных органов в Белоруссии
Под Могилевом задержали отряд "партизан"
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске
В Белоруссии задержали еще одного члена Координационного совета оппозиции
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным
Путин рассказал об идеях для предоления экономических проблем Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам
Путин прокомментировал военные учения России и Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Путин уверен, что Россия и Белоруссия преодолеют проблемы
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Лукашенко рассказал, к чему Россия и Белоруссия должны готовить армии
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным
Путин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией в оборонной сфере
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
МИД сообщил об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября
Путин: Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент кредит в $1,5 млрд
Россия предоставит Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:12Исследование: треть россиян считают нормальным лгать ради карьеры
03:10NYT: Навальный планирует вернуться в Россию
03:06Ученые предъявят доказательства возникновения жизни до формирования Земли
03:00На Украине произошло ЧП на газопроводе, по которому качают газ в Европу
02:19Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника
02:05Часть съедобных грибов признали опасными
01:27В Удмуртии шесть человек погибли в ДТП
01:25В посольстве ответили на заявление Пентагона об угрозе со стороны России
01:09Украинские пограничники не пустили около 1,5 тысячи хасидов из Белоруссии
00:50Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина на Венере
00:27Цепкало готовит документы по Лукашенко и его окружению для Гааги
00:27Стюардесса рассказала, как изменились правила безопасности полетов
00:15Историки усомнились в решающем значении битвы за Британию
23:06"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным
23:03Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило пять тысяч
22:57Лаврова возмутила версия о спасшей Навального счастливой случайности
22:55Трамп считает, что глобальное потепление отступит само
22:52Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"
22:48В Нижнекамске при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
22:41Вышла книга звезды "Уральских пельменей" про взаимоотношения с мужчинами
Лента новостейМолния