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https://ria.ru/20200914/lukashenko-1577219824.html
Лукашенко призвал обсудить ситуацию в Белоруссии в рамках ЕврАзЭС И СНГ
Происходящее в Белоруссии надо обсудить в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T16:00
2020-09-14T16:08
евразийский экономический союз
снг
одкб
владимир путин
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Происходящее в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> надо обсудить в рамках ЕАЭС, <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>, заявил президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.Встреча глав государств проходит в Сочи."Это нам урок, не только Белоруссии и России, но и нашим постсоветским республикам. Об этом мы будем еще говорить на встрече <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕврАзЭС</a>, прежде всего, ОДКБ, да и в рамках СНГ есть о чем поговорить", - сказал он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны.Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200914/lukashenko-1577220151.html
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евразийский экономический союз, снг, одкб, владимир путин, белоруссия, в мире

Лукашенко призвал обсудить ситуацию в Белоруссии в рамках ЕврАзЭС И СНГ

16:00 14.09.2020 (обновлено: 16:08 14.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Происходящее в Белоруссии надо обсудить в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
Встреча глав государств проходит в Сочи.
"Это нам урок, не только Белоруссии и России, но и нашим постсоветским республикам. Об этом мы будем еще говорить на встрече ЕврАзЭС, прежде всего, ОДКБ, да и в рамках СНГ есть о чем поговорить", - сказал он.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны.
Лукашенко: Если кому-то за границей хочется почесать руки, то Минск может почесать - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 16:06Протесты в Белоруссии
Лукашенко пригрозил "почесать руки" вмешивающимся в ситуацию в Белоруссии
Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Евразийский экономический союзСНГОДКБВладимир ПутинБелоруссияВ мире
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