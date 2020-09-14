Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200914/lukashenko-1577207538.html
В Кремле рассказали о регламенте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не ограничены по продолжительности, рассказал РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T13:08
2020-09-14T14:05
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
сочи
белоруссия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577197380_0:75:2840:1673_1400x0_80_0_0_ff85c73bad7b47bd2a039853327057f5.jpg
<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Переговоры президентов России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> не ограничены по продолжительности, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.В понедельник утром борт Лукашенко сел в Сочи. Это первая зарубежная поездка главы республики после победы на выборах.Ранее сообщалось, что общение пройдет в формате "один на один". Президенты, как ожидается, обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений, стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание планируется уделить перспективам интеграции в рамках Союзного государства и крупным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях. При этом подписание совместных документов по итогам встречи и пресс-конференции не планируется. Сам Лукашенко заявил, что намерен во время встречи с Путиным расставить точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя странами.
https://ria.ru/20200911/lukashenko-1577099910.html
https://ria.ru/20200914/lukashenko-1577199843.html
переговоры с политическим трупом
110
Послать лесом этого русуфоба. Я не разделяю мнения тех, что Белорусь нам нужна геополитически... Не нужна. Мы поофукали и Беларусь и Украину и остальные бывшие республики СССР. По своей глупости. Там уже выросло несколько поколений, для которых в лучшем случае Россия просто сосед.
98
81
россия
сочи
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577197380_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_729b2ac68a51b7de154e8f4e2b69b102.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, сочи, белоруссия, политика

В Кремле рассказали о регламенте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

13:08 14.09.2020 (обновлено: 14:05 14.09.2020)
13867
© РИА Новости / Валерий МельниковПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не ограничены по продолжительности, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В понедельник утром борт Лукашенко сел в Сочи. Это первая зарубежная поездка главы республики после победы на выборах.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 15:45
Эксперты предположили, какие темы обсудят Путин и Лукашенко
Ранее сообщалось, что общение пройдет в формате "один на один". Президенты, как ожидается, обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений, стратегического партнерства и союзничества.
Особое внимание планируется уделить перспективам интеграции в рамках Союзного государства и крупным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях.
При этом подписание совместных документов по итогам встречи и пресс-конференции не планируется. Сам Лукашенко заявил, что намерен во время встречи с Путиным расставить точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя странами.
Сказали быть в масках: Лукашенко прилетел в Сочи - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 11:11
Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным
2081123958
Обсудить 81
РоссияАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинСочиБелоруссияПолитика
Популярные комментарии
переговоры с политическим трупом
14 сентября, 13:12
СaСергей acid
56212247
Послать лесом этого русуфоба. Я не разделяю мнения тех, что Белорусь нам нужна геополитически... Не нужна. Мы поофукали и Беларусь и Украину и остальные бывшие республики СССР. По своей глупости. Там уже выросло несколько поколений, для которых в лучшем случае Россия просто сосед.
14 сентября, 13:15
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
58006232
Рекомендуем
Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга
Новый глава правящей партии Японии высказался о Курилах
Работник службы экстренной помощи немецкой армии закрывает дверь машины скорой помощи, которая использовалась для перевозки Алексея Навального в берлинский госпиталь Шарите
В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального
Планета Венера
Ученые нашли признаки жизни на Венере
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
МИД сообщил об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября
Президент Дональд Трамп обращается к толпе сторонников в международном аэропорту в городе Юма, штат Аризона
Тяжелый случай: США хотят запретить покупать нефть из России
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
Лукашенко познал друга в беде. Подробности беседы с Путиным
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи (стоп-кадр видео)
Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко
Самолет Лукашенко отправляется в Россию
Встреча Путина и Лукашенко в Сочи пройдет один на один
Путин: Белорусы должны разобраться в ситуации без подсказок извне
В Сочи проходят переговоры Путина и Лукашенко
Шахтер после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке
"Золотая жила" Украины может стать для нее смертным приговором
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Сестра Ефремова рассказала о "передачках" актеру в СИЗО
Старт ракеты-носителя Чанчжэн-2F c космодрома Цзюцюань, КНР
Космонавт оценил сообщения о "перехвате" радиолюбителем сигнала с орбиты
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Тихановская обратилась к Путину
Строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хакберри, США
Поставки американского газа в Европу рухнули
Кадры протестов в Ланкастере
В Пенсильвании вспыхнули протесты после убийства мужчины полицейским
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:12Исследование: треть россиян считают нормальным лгать ради карьеры
03:10NYT: Навальный планирует вернуться в Россию
03:06Ученые предъявят доказательства возникновения жизни до формирования Земли
03:00На Украине произошло ЧП на газопроводе, по которому качают газ в Европу
02:19Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника
02:05Часть съедобных грибов признали опасными
01:27В Удмуртии шесть человек погибли в ДТП
01:25В посольстве ответили на заявление Пентагона об угрозе со стороны России
01:09Украинские пограничники не пустили около 1,5 тысячи хасидов из Белоруссии
00:50Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина на Венере
00:27Цепкало готовит документы по Лукашенко и его окружению для Гааги
00:27Стюардесса рассказала, как изменились правила безопасности полетов
00:15Историки усомнились в решающем значении битвы за Британию
23:06"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным
23:03Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило пять тысяч
22:57Лаврова возмутила версия о спасшей Навального счастливой случайности
22:55Трамп считает, что глобальное потепление отступит само
22:52Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"
22:48В Нижнекамске при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
22:41Вышла книга звезды "Уральских пельменей" про взаимоотношения с мужчинами
Лента новостейМолния