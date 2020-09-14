https://ria.ru/20200914/lukashenko-1577207538.html

В Кремле рассказали о регламенте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не ограничены по продолжительности, рассказал РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T13:08

2020-09-14T13:08

2020-09-14T14:05

россия

александр лукашенко

дмитрий песков

владимир путин

сочи

белоруссия

политика

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Переговоры президентов России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> не ограничены по продолжительности, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.В понедельник утром борт Лукашенко сел в Сочи. Это первая зарубежная поездка главы республики после победы на выборах.Ранее сообщалось, что общение пройдет в формате "один на один". Президенты, как ожидается, обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений, стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание планируется уделить перспективам интеграции в рамках Союзного государства и крупным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях. При этом подписание совместных документов по итогам встречи и пресс-конференции не планируется. Сам Лукашенко заявил, что намерен во время встречи с Путиным расставить точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя странами.

https://ria.ru/20200911/lukashenko-1577099910.html

https://ria.ru/20200914/lukashenko-1577199843.html

Сергей acid переговоры с политическим трупом 110

Егор Панкратов Послать лесом этого русуфоба. Я не разделяю мнения тех, что Белорусь нам нужна геополитически... Не нужна. Мы поофукали и Беларусь и Украину и остальные бывшие республики СССР. По своей глупости. Там уже выросло несколько поколений, для которых в лучшем случае Россия просто сосед. 98

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россия

сочи

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, сочи, белоруссия, политика