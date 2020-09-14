https://ria.ru/20200914/lukashenko-1577199843.html
Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным
Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Самолет президента Белоруссии совершил посадку в Сочи, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T11:11
2020-09-14T11:11
2020-09-14T12:46
россия
александр лукашенко
владимир путин
сочи
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 14 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> прибыл в <u><a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/">Россию</a></u> с рабочим визитом. Самолет президента <u><a href="http://ria.ru/location_Belarus/">Белоруссии</a></u> совершил посадку в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>, передает <a href="https://t.me/s/sputnikby" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>.Сегодня пройдет встреча Лукашенко с его российским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>. Переговоры состоятся в формате "один на один".Президенты обсудят состояние и перспективы развития сотрудничества двух стран в различных сферах, тематику союзных отношений.Также Путин и Лукашенко рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы.Визит в Россию - первая с прошедших 9 августа президентских выборов зарубежная поездка Лукашенко.По всей Белоруссии после голосования, по итогам которых победил Лукашенко, начались акции протеста. В первые дни они подавлялись силовиками. В отношении протестующих, не признавших результаты выборов, применялись спецсредства. Согласно официальным данным, в первые дни были задержаны более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД, во время беспорядков пострадали сотни человек, в том числе более 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель трех протестующих.
https://ria.ru/20200911/lukashenko-1577099910.html
maslopup
С семьёй и баулами? или пока так на легке?
61
Pawel Zverev
а где знаменитый автомат?
41
13
россия
сочи
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Сказали быть в масках": Лукашенко прилетел в Сочи
Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Самолет президента Белоруссии совершил посадку в Сочи. Сегодня пройдет встреча Лукашенко с его российским коллегой Владимиром Путиным. Переговоры состоятся в формате "один на один".
2020-09-14T11:11
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PT0M14S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр лукашенко, владимир путин, сочи, белоруссия, в мире
МИНСК, 14 сен - РИА Новости. Александр Лукашенко
прибыл в Россию
с рабочим визитом. Самолет президента Белоруссии
совершил посадку в Сочи
, передает Sputnik Беларусь
.
Сегодня пройдет встреча Лукашенко с его российским коллегой Владимиром Путиным
. Переговоры состоятся в формате "один на один".
Президенты обсудят состояние и перспективы развития сотрудничества двух стран в различных сферах, тематику союзных отношений.
Также Путин и Лукашенко рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы.
Визит в Россию - первая с прошедших 9 августа президентских выборов зарубежная поездка Лукашенко.
По всей Белоруссии после голосования, по итогам которых победил Лукашенко, начались акции протеста. В первые дни они подавлялись силовиками. В отношении протестующих, не признавших результаты выборов, применялись спецсредства. Согласно официальным данным, в первые дни были задержаны более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД, во время беспорядков пострадали сотни человек, в том числе более 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель трех протестующих.