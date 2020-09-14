https://ria.ru/20200914/lukashenko-1577199843.html

Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным

Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Самолет президента Белоруссии совершил посадку в Сочи, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T11:11

2020-09-14T11:11

2020-09-14T12:46

россия

александр лукашенко

владимир путин

сочи

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 14 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> прибыл в <u><a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/">Россию</a></u> с рабочим визитом. Самолет президента <u><a href="http://ria.ru/location_Belarus/">Белоруссии</a></u> совершил посадку в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>, передает <a href="https://t.me/s/sputnikby" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>.Сегодня пройдет встреча Лукашенко с его российским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>. Переговоры состоятся в формате "один на один".Президенты обсудят состояние и перспективы развития сотрудничества двух стран в различных сферах, тематику союзных отношений.Также Путин и Лукашенко рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы.Визит в Россию - первая с прошедших 9 августа президентских выборов зарубежная поездка Лукашенко.По всей Белоруссии после голосования, по итогам которых победил Лукашенко, начались акции протеста. В первые дни они подавлялись силовиками. В отношении протестующих, не признавших результаты выборов, применялись спецсредства. Согласно официальным данным, в первые дни были задержаны более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД, во время беспорядков пострадали сотни человек, в том числе более 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель трех протестующих.

https://ria.ru/20200911/lukashenko-1577099910.html

maslopup С семьёй и баулами? или пока так на легке? 61

Pawel Zverev а где знаменитый автомат? 41

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россия

сочи

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Сказали быть в масках": Лукашенко прилетел в Сочи Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Самолет президента Белоруссии совершил посадку в Сочи. Сегодня пройдет встреча Лукашенко с его российским коллегой Владимиром Путиным. Переговоры состоятся в формате "один на один". 2020-09-14T11:11 true PT0M14S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, владимир путин, сочи, белоруссия, в мире