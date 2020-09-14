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https://ria.ru/20200914/lukashenko-1577192572.html
Встреча Путина и Лукашенко в Сочи пройдет один на один
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел на переговоры с Владимиром Путиным. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T08:45
2020-09-14T11:44
александр лукашенко
владимир путин
сочи
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 14 сен — РИА Новости</strong>. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел на переговоры с Владимиром Путиным.Как уточнило агентство <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Spunik Беларусь</a>, президенты встретятся в Сочи. Переговоры пройдут в формате "один на один".Путин и Лукашенко обсудят перспективы сотрудничества в рамках Союзного государства, а также ситуацию в Белоруссии, отметили в пресс-службе белорусского президента.Этот визит станет первой зарубежной поездкой Лукашенко после победы на выборах.Голосование завершилось 9 августа. По подсчетам ЦИК, Лукашенко набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция не согласилась с этими результатами.После выборов в разных городах республики проходят массовые протестные акции. Поначалу силовики подавляли их, применяя в отношении протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем от силовых методов отказались.По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200911/lukashenko-1577097824.html
Может уже и не вернется. Россияне да заберите вы его себе с самолетом в придачу.
313
очень своевременный визит. Во-первых, ещё раз явно поддержать легитимность власти, во-вторых, разработать стратегию противостояния вмешательств США, Польши, прибалтики. Собственно, достаточно было упомянуть США.. Горячие головы рвутся потусить, искалечат себе жизнь, а ведь исправлять всё равно придётся РФ...
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сочи
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Самолет Лукашенко отправляется в Россию
Самолет Лукашенко отправляется в Россию
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александр лукашенко, владимир путин, сочи, белоруссия, в мире

Встреча Путина и Лукашенко в Сочи пройдет один на один

08:45 14.09.2020 (обновлено: 11:44 14.09.2020)
33734
МИНСК, 14 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел на переговоры с Владимиром Путиным.
Как уточнило агентство Spunik Беларусь, президенты встретятся в Сочи. Переговоры пройдут в формате "один на один".
Путин и Лукашенко обсудят перспективы сотрудничества в рамках Союзного государства, а также ситуацию в Белоруссии, отметили в пресс-службе белорусского президента.
Этот визит станет первой зарубежной поездкой Лукашенко после победы на выборах.
Голосование завершилось 9 августа. По подсчетам ЦИК, Лукашенко набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция не согласилась с этими результатами.
После выборов в разных городах республики проходят массовые протестные акции. Поначалу силовики подавляли их, применяя в отношении протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем от силовых методов отказались.
По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 15:12
Лукашенко рассказал о будущем белорусской экономики
42025869103
Обсудить 260
Александр ЛукашенкоВладимир ПутинСочиБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Может уже и не вернется. Россияне да заберите вы его себе с самолетом в придачу.
14 сентября, 08:58
РРРужа Ружовая
99222010180
очень своевременный визит. Во-первых, ещё раз явно поддержать легитимность власти, во-вторых, разработать стратегию противостояния вмешательств США, Польши, прибалтики. Собственно, достаточно было упомянуть США.. Горячие головы рвутся потусить, искалечат себе жизнь, а ведь исправлять всё равно придётся РФ...
14 сентября, 09:02
viki miksviki miks
177500192
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