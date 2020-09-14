https://ria.ru/20200914/lukashenko-1577192572.html
Встреча Путина и Лукашенко в Сочи пройдет один на один
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел на переговоры с Владимиром Путиным. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T08:45
2020-09-14T08:45
2020-09-14T11:44
александр лукашенко
владимир путин
сочи
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577195448_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_adae2814556b00917f2270cc926757e7.jpg
<strong>МИНСК, 14 сен — РИА Новости</strong>. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел на переговоры с Владимиром Путиным.Как уточнило агентство <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Spunik Беларусь</a>, президенты встретятся в Сочи. Переговоры пройдут в формате "один на один".Путин и Лукашенко обсудят перспективы сотрудничества в рамках Союзного государства, а также ситуацию в Белоруссии, отметили в пресс-службе белорусского президента.Этот визит станет первой зарубежной поездкой Лукашенко после победы на выборах.Голосование завершилось 9 августа. По подсчетам ЦИК, Лукашенко набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция не согласилась с этими результатами.После выборов в разных городах республики проходят массовые протестные акции. Поначалу силовики подавляли их, применяя в отношении протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем от силовых методов отказались.По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200911/lukashenko-1577097824.html
Ружа Ружовая
Может уже и не вернется. Россияне да заберите вы его себе с самолетом в придачу.
313
viki miks
очень своевременный визит. Во-первых, ещё раз явно поддержать легитимность власти, во-вторых, разработать стратегию противостояния вмешательств США, Польши, прибалтики. Собственно, достаточно было упомянуть США.. Горячие головы рвутся потусить, искалечат себе жизнь, а ведь исправлять всё равно придётся РФ...
297
260
сочи
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577195448_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_dc603aaddce0522b8b03b09d9b648aa0.jpg
Самолет Лукашенко отправляется в Россию
Самолет Лукашенко отправляется в Россию
2020-09-14T08:45
true
PT0M07S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, владимир путин, сочи, белоруссия, в мире
МИНСК, 14 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел на переговоры с Владимиром Путиным.
Как уточнило агентство Spunik Беларусь
, президенты встретятся в Сочи. Переговоры пройдут в формате "один на один".
Путин и Лукашенко обсудят перспективы сотрудничества в рамках Союзного государства, а также ситуацию в Белоруссии, отметили в пресс-службе белорусского президента.
Этот визит станет первой зарубежной поездкой Лукашенко после победы на выборах.
Голосование завершилось 9 августа. По подсчетам ЦИК, Лукашенко набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция не согласилась с этими результатами.
После выборов в разных городах республики проходят массовые протестные акции. Поначалу силовики подавляли их, применяя в отношении протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем от силовых методов отказались.
По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.