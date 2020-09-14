https://ria.ru/20200914/lukashenko-1577192572.html

Встреча Путина и Лукашенко в Сочи пройдет один на один

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел на переговоры с Владимиром Путиным. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T08:45

2020-09-14T08:45

2020-09-14T11:44

александр лукашенко

владимир путин

сочи

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 14 сен — РИА Новости</strong>. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел на переговоры с Владимиром Путиным.Как уточнило агентство <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Spunik Беларусь</a>, президенты встретятся в Сочи. Переговоры пройдут в формате "один на один".Путин и Лукашенко обсудят перспективы сотрудничества в рамках Союзного государства, а также ситуацию в Белоруссии, отметили в пресс-службе белорусского президента.Этот визит станет первой зарубежной поездкой Лукашенко после победы на выборах.Голосование завершилось 9 августа. По подсчетам ЦИК, Лукашенко набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция не согласилась с этими результатами.После выборов в разных городах республики проходят массовые протестные акции. Поначалу силовики подавляли их, применяя в отношении протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем от силовых методов отказались.По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200911/lukashenko-1577097824.html

Ружа Ружовая Может уже и не вернется. Россияне да заберите вы его себе с самолетом в придачу. 313

viki miks очень своевременный визит. Во-первых, ещё раз явно поддержать легитимность власти, во-вторых, разработать стратегию противостояния вмешательств США, Польши, прибалтики. Собственно, достаточно было упомянуть США.. Горячие головы рвутся потусить, искалечат себе жизнь, а ведь исправлять всё равно придётся РФ... 297

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сочи

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Самолет Лукашенко отправляется в Россию Самолет Лукашенко отправляется в Россию 2020-09-14T08:45 true PT0M07S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, владимир путин, сочи, белоруссия, в мире