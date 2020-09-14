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https://ria.ru/20200914/lekarstva-dron-1577202302.html
В США лекарства начнут доставлять "африканские" дроны
Город в США Бентонвилл станет пилотной площадкой для доставки лекарств и товаров для здоровья с помощью беспилотных летательных средств. Это совместный проект... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T11:49
2020-09-14T11:49
риа наука
walmart
сша
технологии
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. </strong>Город в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Бентонвилл станет пилотной площадкой для доставки лекарств и товаров для здоровья с помощью беспилотных летательных средств. Это совместный проект <a href="http://ria.ru/organization_Walmart/" target="_blank" data-auto="true">Walmart</a> и Zipline. Об этом сообщает <u><a href="https://www.theverge.com/2020/9/14/21435019/zipline-walmart-drone-deliveries-healthcare-amazon">The Verge</a></u> со ссылкой на заявление компаний.Бентонвилль неслучайно выбран для проекта. Там расположена штаб-квартира торговой сети Walmart. Американская компания Zipline хорошо известна в <a href="http://ria.ru/location_Africa/" target="_blank" data-auto="true">Африке</a> — там ее дроны доставляют замороженную плазму в госпитали и больницы. Однако на территории США ее деятельность была ограничена законами. В 2020 году из-за пандемии коронавируса Федеральное управление гражданской авиации (FAA) смягчило ограничения.Специальные дроны смогут доставить лекарственные средства менее чем за час после оформления заказа. Сама система будет работать в радиусе 80 километров вокруг магазина.В Zipline считают, что этот проект станет важным шагом к коммерческому использованию дронов и беспилотников в США.
https://ria.ru/20200910/dron-dalnoboyschik-1577016643.html
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walmart, сша, технологии

В США лекарства начнут доставлять "африканские" дроны

11:49 14.09.2020
1181
© Фото : ZiplineДрон Zipline
Дрон Zipline - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Фото : Zipline
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Город в США Бентонвилл станет пилотной площадкой для доставки лекарств и товаров для здоровья с помощью беспилотных летательных средств. Это совместный проект Walmart и Zipline. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на заявление компаний.
Бентонвилль неслучайно выбран для проекта. Там расположена штаб-квартира торговой сети Walmart. Американская компания Zipline хорошо известна в Африке — там ее дроны доставляют замороженную плазму в госпитали и больницы. Однако на территории США ее деятельность была ограничена законами. В 2020 году из-за пандемии коронавируса Федеральное управление гражданской авиации (FAA) смягчило ограничения.
Специальные дроны смогут доставить лекарственные средства менее чем за час после оформления заказа. Сама система будет работать в радиусе 80 километров вокруг магазина.
В Zipline считают, что этот проект станет важным шагом к коммерческому использованию дронов и беспилотников в США.
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693000
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РИА НаукаWalmartСШАТехнологии
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