https://ria.ru/20200914/lavrov-1577223997.html

МИД сообщил об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября

Москва отменила визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в Германию, который был назначен на 15 сентября, сообщил МИД. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T16:53

2020-09-14T16:53

2020-09-14T19:46

россия

сергей лавров

берлин (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> отменила визит министра иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Лаврова</a> в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>, который был назначен на 15 сентября, сообщил МИД.Лавров со своим немецким коллегой Хайко Маасом должен был принять участие в церемонии закрытия перекрестного Года научно-образовательных партнерств. Ее дату согласовали еще год назад и подтвердили 11 августа.Однако 3 сентября немецкая сторона сообщила об изменениях в рабочем графике Мааса и отмене его участия в церемонии. На двустороннюю встречу министров <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> отвел полтора часа.В МИД добавили, что "с учетом важности и успешного завершения перекрестного Года С. В. Лавров направит приветствие участникам церемонии его закрытия".В последнее время ряд политиков в Германии высказались за введение санкций против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что эти вопросы нужно рассматривать отдельно.

https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577224995.html

https://ria.ru/20200811/1575637779.html

v.p.neznamov Пока А.Меркель движется к нулевой рукопожатности в связи с участием в квази-отравлении А.Навального российскому министру иностранных дел в Берлине делать нечего. 555

Inferno Это вам в бункере до весны сидеть, скоро комендантский час введут, как в Израиле. Готовься. 126

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россия

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, берлин (город), в мире