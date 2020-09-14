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https://ria.ru/20200914/lavrov-1577223997.html
МИД сообщил об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября
Москва отменила визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в Германию, который был назначен на 15 сентября, сообщил МИД. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T16:53
2020-09-14T19:46
россия
сергей лавров
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> отменила визит министра иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Лаврова</a> в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>, который был назначен на 15 сентября, сообщил МИД.Лавров со своим немецким коллегой Хайко Маасом должен был принять участие в церемонии закрытия перекрестного Года научно-образовательных партнерств. Ее дату согласовали еще год назад и подтвердили 11 августа.Однако 3 сентября немецкая сторона сообщила об изменениях в рабочем графике Мааса и отмене его участия в церемонии. На двустороннюю встречу министров <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> отвел полтора часа.В МИД добавили, что "с учетом важности и успешного завершения перекрестного Года С. В. Лавров направит приветствие участникам церемонии его закрытия".В последнее время ряд политиков в Германии высказались за введение санкций против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что эти вопросы нужно рассматривать отдельно.
https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577224995.html
https://ria.ru/20200811/1575637779.html
Пока А.Меркель движется к нулевой рукопожатности в связи с участием в квази-отравлении А.Навального российскому министру иностранных дел в Берлине делать нечего.
555
Это вам в бункере до весны сидеть, скоро комендантский час введут, как в Израиле. Готовься.
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россия
берлин (город)
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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60
россия, сергей лавров, берлин (город), в мире

МИД сообщил об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября

16:53 14.09.2020 (обновлено: 19:46 14.09.2020)
106134
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Москва отменила визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в Германию, который был назначен на 15 сентября, сообщил МИД.
Лавров со своим немецким коллегой Хайко Маасом должен был принять участие в церемонии закрытия перекрестного Года научно-образовательных партнерств. Ее дату согласовали еще год назад и подтвердили 11 августа.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
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Лавров заявил, что Запад в ситуации с Навальным перешел рамки разумного
Однако 3 сентября немецкая сторона сообщила об изменениях в рабочем графике Мааса и отмене его участия в церемонии. На двустороннюю встречу министров Берлин отвел полтора часа.

"Таким образом, первоначальная и основная цель поездки С. В. Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров — сильно урезанным", — пояснили в ведомстве.

В МИД добавили, что "с учетом важности и успешного завершения перекрестного Года С. В. Лавров направит приветствие участникам церемонии его закрытия".
В последнее время ряд политиков в Германии высказались за введение санкций против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что эти вопросы нужно рассматривать отдельно.
Исполняющий обязанности МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Германии Хайко Маас во время встречи в Доме приемов МИД России. 10 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 11.08.2020
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18049521112469
Обсудить 151
РоссияСергей ЛавровБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Пока А.Меркель движется к нулевой рукопожатности в связи с участием в квази-отравлении А.Навального российскому министру иностранных дел в Берлине делать нечего.
14 сентября, 16:58
vv.p.neznamov
492931331
Это вам в бункере до весны сидеть, скоро комендантский час введут, как в Израиле. Готовься.
14 сентября, 17:06
InfernoInferno
76800023
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