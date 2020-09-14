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Новый глава правящей партии Японии высказался о Курилах
Избранный председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии Есихидэ Суга отметил важность вопроса принадлежности четырех южных островов... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T12:58
2020-09-14T21:30
ёсихидэ суга
курильские острова
япония
в мире
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<strong>ТОКИО, 14 сен </strong>—<strong> РИА Новости.</strong> Избранный председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии <a href="https://ria.ru/person_JOsikhideh_Suga" target="_blank">Есихидэ Суга</a> отметил важность вопроса принадлежности четырех южных островов Курильской гряды, которые японская сторона именует "северными территориями".На эту тему ранее высказывался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ответ о судьбе островов находится в обновленной версии российской Конституции. Вероятно, Песков имел в виду положение, запрещающее отчуждение федеральных территорий.Территориальный спор с ЯпониейЯпония претендует на четыре острова Южно-Курильской гряды — <a href="http://ria.ru/location_Iturup/" target="_blank">Итуруп</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kunashir/" target="_blank">Кунашир</a>, <a href="http://ria.ru/location_SHikotan/" target="_blank">Шикотан</a> и <a href="http://ria.ru/location_KHabomai/" target="_blank">Хабомаи</a>, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Согласно документу, Японии переходили указанные территории, а остальные острова Курильской гряды признавались российскими владениями. Позиция <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a> состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank">СССР</a> по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.В 2018 году в <a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/" target="_blank">Сингапуре</a> после встречи с <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимиром Путиным</a> премьер Японии <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/">Синдзо Абэ</a> завил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это расценивается как серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.Выборы в ЯпонииОжидается, что Есихидэ Суга сменит уходящего в отставку по состоянию здоровья <a href="https://ria.ru/person_Sindzo_Abeh">Синдзо Абэ</a>.По итогам состоявшегося в понедельник голосования по кандидатурам на пост нового главы правящей партии Суга набрал 377 голосов, обойдя экс-министра обороны Сигэру Исиба и бывшего министра иностранных дел <a href="https://ria.ru/location_Japan" target="_blank">Японии</a> Фумио Кисида, которые получили 68 и 89 голосов.
https://ria.ru/20200914/yaponiya-1577199141.html
Забудьте на всегда про Курилы, самураи.....
363
На голосовании по поправкам в Конституцию российский народ вопрос Курил закрыл окончательно!
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курильские острова
япония
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ёсихидэ суга, курильские острова, япония, в мире

Новый глава правящей партии Японии высказался о Курилах

12:58 14.09.2020 (обновлено: 21:30 14.09.2020)
89539
© AP Photo / Shizuo KambayashiГенеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга
Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
ТОКИО, 14 сен РИА Новости. Избранный председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии Есихидэ Суга отметил важность вопроса принадлежности четырех южных островов Курильской гряды, которые японская сторона именует "северными территориями".

"Что касается вопроса "северных территорий", намерен продолжать диалог (с Россией. — Прим. ред.), чтобы прояснить вопрос принадлежности четырех островов", — приводит телеканал NHK слова японского премьера.

На эту тему ранее высказывался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ответ о судьбе островов находится в обновленной версии российской Конституции. Вероятно, Песков имел в виду положение, запрещающее отчуждение федеральных территорий.

Территориальный спор с Японией

Япония претендует на четыре острова Южно-Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Согласно документу, Японии переходили указанные территории, а остальные острова Курильской гряды признавались российскими владениями. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В 2018 году в Сингапуре после встречи с Владимиром Путиным премьер Японии Синдзо Абэ завил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это расценивается как серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.

Выборы в Японии

Ожидается, что Есихидэ Суга сменит уходящего в отставку по состоянию здоровья Синдзо Абэ.
По итогам состоявшегося в понедельник голосования по кандидатурам на пост нового главы правящей партии Суга набрал 377 голосов, обойдя экс-министра обороны Сигэру Исиба и бывшего министра иностранных дел Японии Фумио Кисида, которые получили 68 и 89 голосов.
Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, избранный лидером правящей в Японии партии - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 10:56
Япония может ужесточить позицию по мирному договору, считает эксперт
4144215841295
Обсудить 75
Ёсихидэ СугаКурильские островаЯпонияВ мире
Популярные комментарии
Забудьте на всегда про Курилы, самураи.....
14 сентября, 13:04
Арсений НовиковАрсений Новиков
341500017
На голосовании по поправкам в Конституцию российский народ вопрос Курил закрыл окончательно!
14 сентября, 13:27
ВИВасилий Иванов
282820016
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