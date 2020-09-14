https://ria.ru/20200914/kurily-1577206984.html

Новый глава правящей партии Японии высказался о Курилах

Избранный председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии Есихидэ Суга отметил важность вопроса принадлежности четырех южных островов... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T12:58

2020-09-14T12:58

2020-09-14T21:30

ёсихидэ суга

курильские острова

япония

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576425988_0:0:3133:1762_1400x0_80_0_0_a6ef8ef8a6bacb72358d975f4f975559.jpg

<strong>ТОКИО, 14 сен </strong>—<strong> РИА Новости.</strong> Избранный председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии <a href="https://ria.ru/person_JOsikhideh_Suga" target="_blank">Есихидэ Суга</a> отметил важность вопроса принадлежности четырех южных островов Курильской гряды, которые японская сторона именует "северными территориями".На эту тему ранее высказывался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ответ о судьбе островов находится в обновленной версии российской Конституции. Вероятно, Песков имел в виду положение, запрещающее отчуждение федеральных территорий.Территориальный спор с ЯпониейЯпония претендует на четыре острова Южно-Курильской гряды — <a href="http://ria.ru/location_Iturup/" target="_blank">Итуруп</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kunashir/" target="_blank">Кунашир</a>, <a href="http://ria.ru/location_SHikotan/" target="_blank">Шикотан</a> и <a href="http://ria.ru/location_KHabomai/" target="_blank">Хабомаи</a>, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Согласно документу, Японии переходили указанные территории, а остальные острова Курильской гряды признавались российскими владениями. Позиция <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a> состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank">СССР</a> по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.В 2018 году в <a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/" target="_blank">Сингапуре</a> после встречи с <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимиром Путиным</a> премьер Японии <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/">Синдзо Абэ</a> завил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это расценивается как серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.Выборы в ЯпонииОжидается, что Есихидэ Суга сменит уходящего в отставку по состоянию здоровья <a href="https://ria.ru/person_Sindzo_Abeh">Синдзо Абэ</a>.По итогам состоявшегося в понедельник голосования по кандидатурам на пост нового главы правящей партии Суга набрал 377 голосов, обойдя экс-министра обороны Сигэру Исиба и бывшего министра иностранных дел <a href="https://ria.ru/location_Japan" target="_blank">Японии</a> Фумио Кисида, которые получили 68 и 89 голосов.

https://ria.ru/20200914/yaponiya-1577199141.html

Арсений Новиков Забудьте на всегда про Курилы, самураи..... 363

Василий Иванов На голосовании по поправкам в Конституцию российский народ вопрос Курил закрыл окончательно! 308

75

курильские острова

япония

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ёсихидэ суга, курильские острова, япония, в мире