https://ria.ru/20200914/krym-1577224525.html

В Госдуме оценили заявление Евросоюза по выборам в Крыму

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал "пустопорожним" заявление Евросоюза, отказавшегося признавать итоги выборов в крымском регионе. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T17:02

2020-09-14T17:02

2020-09-14T17:02

единый день голосования — 2020

дмитрий белик

госдума рф

евросоюз

европа

севастополь

сша

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577091293_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_30d0b532bdcffe63d6724a999363e813.jpg

<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> от <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Belik/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Белик</a> назвал "пустопорожним" заявление <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, отказавшегося признавать итоги выборов в крымском регионе.В воскресенье прошли выборы губернатора в Севастополе и дополнительные выборы в крымский парламент. При этом Европейский союз заявил, что не признает результаты региональных выборов на Крымском полуострове."Мы не нуждаемся в подтверждении от кого-то в легитимности своих избирательных процессов. Нравятся им наши выборы или нет, признают или наоборот отвернут, - это никак не повлияет не взгляды севастопольцев. Так что пустопорожние заявления от Евросоюза – это некая дань, которая платит вся <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европа</a> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, показывая лояльность себя как военных, так и политических союзников", - сказал РИА Новости Белик.По его словам, еврочиновники своими оценками "суют нос" во внутренние дела России, что должно быть достойно порицания со стороны мирового сообщества.

https://ria.ru/20200914/krym-1577209694.html

3

европа

севастополь

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий белик, госдума рф, евросоюз, европа, севастополь, сша, политика