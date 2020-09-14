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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/krym-1577224525.html
В Госдуме оценили заявление Евросоюза по выборам в Крыму
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал "пустопорожним" заявление Евросоюза, отказавшегося признавать итоги выборов в крымском регионе. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T17:02
2020-09-14T17:02
единый день голосования — 2020
дмитрий белик
госдума рф
евросоюз
европа
севастополь
сша
политика
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> от <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Belik/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Белик</a> назвал "пустопорожним" заявление <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, отказавшегося признавать итоги выборов в крымском регионе.В воскресенье прошли выборы губернатора в Севастополе и дополнительные выборы в крымский парламент. При этом Европейский союз заявил, что не признает результаты региональных выборов на Крымском полуострове."Мы не нуждаемся в подтверждении от кого-то в легитимности своих избирательных процессов. Нравятся им наши выборы или нет, признают или наоборот отвернут, - это никак не повлияет не взгляды севастопольцев. Так что пустопорожние заявления от Евросоюза – это некая дань, которая платит вся <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европа</a> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, показывая лояльность себя как военных, так и политических союзников", - сказал РИА Новости Белик.По его словам, еврочиновники своими оценками "суют нос" во внутренние дела России, что должно быть достойно порицания со стороны мирового сообщества.
https://ria.ru/20200914/krym-1577209694.html
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европа
севастополь
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дмитрий белик, госдума рф, евросоюз, европа, севастополь, сша, политика

В Госдуме оценили заявление Евросоюза по выборам в Крыму

17:02 14.09.2020
1961
© РИА Новости / Виталий ТимкивГолосование на избирательном участке
Голосование на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал "пустопорожним" заявление Евросоюза, отказавшегося признавать итоги выборов в крымском регионе.
В воскресенье прошли выборы губернатора в Севастополе и дополнительные выборы в крымский парламент. При этом Европейский союз заявил, что не признает результаты региональных выборов на Крымском полуострове.
"Мы не нуждаемся в подтверждении от кого-то в легитимности своих избирательных процессов. Нравятся им наши выборы или нет, признают или наоборот отвернут, - это никак не повлияет не взгляды севастопольцев. Так что пустопорожние заявления от Евросоюза – это некая дань, которая платит вся Европа США, показывая лояльность себя как военных, так и политических союзников", - сказал РИА Новости Белик.
По его словам, еврочиновники своими оценками "суют нос" во внутренние дела России, что должно быть достойно порицания со стороны мирового сообщества.
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 13:47Единый день голосования — 2020
Константинов прокомментировал отказ ЕС признавать выборы в Крыму
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Обсудить 3
Единый день голосования — 2020Дмитрий БеликГосдума РФЕвросоюзЕвропаСевастопольСШАПолитика
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