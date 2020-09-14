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https://ria.ru/20200914/krym-1577215615.html
Умер избитый в Крыму диджей
Российский диджей Сергей Бабин, известный под псевдонимом mr. Basic, умер от полученных травм после драки под Евпаторией, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:13
2020-09-14T16:05
культура
республика крым
евпатория
происшествия
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости.</strong> Российский диджей Сергей Бабин, известный под псевдонимом mr. Basic, умер от полученных травм после драки под <a href="http://ria.ru/location_Eupatoria/" target="_blank" data-auto="true">Евпаторией</a>, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.Инцидент произошел 8 сентября, пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.Возбуждено уголовное дело о причинении телесных повреждений по неосторожности. Подозреваемых задержали.
https://ria.ru/20200905/maryana-1576821198.html
Интересно, какой хмырь придумал статью -убийство по неосторожности.
63
Как раз для раздела "Культура" новость. Россия же.
26
6
республика крым
евпатория
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
республика крым, евпатория, происшествия

Умер избитый в Крыму диджей

15:13 14.09.2020 (обновлено: 16:05 14.09.2020)
40344
© Фото : mr.basic.music/InstagramРоссийский диджей mr. Basic
Российский диджей mr. Basic - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Фото : mr.basic.music/Instagram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости. Российский диджей Сергей Бабин, известный под псевдонимом mr. Basic, умер от полученных травм после драки под Евпаторией, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Инцидент произошел 8 сентября, пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.
Возбуждено уголовное дело о причинении телесных повреждений по неосторожности. Подозреваемых задержали.
Марьяна Ро - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 15:43
В Москве избили популярную блогершу
2114142749767
Обсудить 6
КультураРеспублика КрымЕвпаторияПроисшествия
Популярные комментарии
Интересно, какой хмырь придумал статью -убийство по неосторожности.
14 сентября, 15:36
LPLeonid Prokl
5301216
Как раз для раздела "Культура" новость. Россия же.
14 сентября, 16:21
КМКалинка Малинкова
2401217
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