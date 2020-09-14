https://ria.ru/20200914/krym-1577215615.html

Умер избитый в Крыму диджей

Российский диджей Сергей Бабин, известный под псевдонимом mr. Basic, умер от полученных травм после драки под Евпаторией, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T15:13

2020-09-14T15:13

2020-09-14T16:05

культура

республика крым

евпатория

происшествия

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости.</strong> Российский диджей Сергей Бабин, известный под псевдонимом mr. Basic, умер от полученных травм после драки под <a href="http://ria.ru/location_Eupatoria/" target="_blank" data-auto="true">Евпаторией</a>, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.Инцидент произошел 8 сентября, пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.Возбуждено уголовное дело о причинении телесных повреждений по неосторожности. Подозреваемых задержали.

https://ria.ru/20200905/maryana-1576821198.html

Leonid Prokl Интересно, какой хмырь придумал статью -убийство по неосторожности. 63

Калинка Малинкова Как раз для раздела "Культура" новость. Россия же. 26

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республика крым

евпатория

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, евпатория, происшествия