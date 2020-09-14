https://ria.ru/20200914/krym-1577215615.html
Умер избитый в Крыму диджей
Российский диджей Сергей Бабин, известный под псевдонимом mr. Basic, умер от полученных травм после драки под Евпаторией, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:13
2020-09-14T15:13
2020-09-14T16:05
культура
республика крым
евпатория
происшествия
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости.</strong> Российский диджей Сергей Бабин, известный под псевдонимом mr. Basic, умер от полученных травм после драки под <a href="http://ria.ru/location_Eupatoria/" target="_blank" data-auto="true">Евпаторией</a>, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.Инцидент произошел 8 сентября, пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.Возбуждено уголовное дело о причинении телесных повреждений по неосторожности. Подозреваемых задержали.
https://ria.ru/20200905/maryana-1576821198.html
Leonid Prokl
Интересно, какой хмырь придумал статью -убийство по неосторожности.
63
Калинка Малинкова
Как раз для раздела "Культура" новость. Россия же.
26
6
республика крым
евпатория
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, евпатория, происшествия