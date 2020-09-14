https://ria.ru/20200914/krym-1577209694.html

Константинов прокомментировал отказ ЕС признавать выборы в Крыму

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Европейский союз, отказываясь признавать результаты выборов в Крыму, продолжает демонстрировать... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T13:47

2020-09-14T13:47

2020-09-14T13:47

единый день голосования — 2020

владимир константинов

севастополь

оон

украина

политика

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости.</strong> Глава крымского парламента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Konstantinov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Константинов</a> заявил, что Европейский союз, отказываясь признавать результаты выборов в Крыму, продолжает демонстрировать "неадекватную" позицию.В воскресенье прошли выборы губернатора в <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a> и дополнительные выборы в крымский парламент. При этом Европейский союз заявил, что не признает результаты региональных выборов на Крымском полуострове."Мы равнодушно относимся к их реакции на ситуацию в Крыму, потому что их позиция с первого дня крымского референдума была неадекватной. Ее неадекватность заключается в отказе реально воспринимать ситуацию и попытаться понять, что произошло с Крымом", - сказал журналистам Константинов.По его словам, крымчанам безразлична позиция ЕС по вопросу их волеизъявления.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20200914/sevastopol-1577205680.html

https://ria.ru/20200914/razvozhaev-1577193760.html

Арсений Новиков Пошёл этот ЕС лесом..... 33

5

севастополь

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, севастополь, оон, украина, политика