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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/krym-1577209694.html
Константинов прокомментировал отказ ЕС признавать выборы в Крыму
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Европейский союз, отказываясь признавать результаты выборов в Крыму, продолжает демонстрировать... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T13:47
2020-09-14T13:47
единый день голосования — 2020
владимир константинов
севастополь
оон
украина
политика
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости.</strong> Глава крымского парламента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Konstantinov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Константинов</a> заявил, что Европейский союз, отказываясь признавать результаты выборов в Крыму, продолжает демонстрировать "неадекватную" позицию.В воскресенье прошли выборы губернатора в <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a> и дополнительные выборы в крымский парламент. При этом Европейский союз заявил, что не признает результаты региональных выборов на Крымском полуострове."Мы равнодушно относимся к их реакции на ситуацию в Крыму, потому что их позиция с первого дня крымского референдума была неадекватной. Ее неадекватность заключается в отказе реально воспринимать ситуацию и попытаться понять, что произошло с Крымом", - сказал журналистам Константинов.По его словам, крымчанам безразлична позиция ЕС по вопросу их волеизъявления.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20200914/sevastopol-1577205680.html
https://ria.ru/20200914/razvozhaev-1577193760.html
Пошёл этот ЕС лесом.....
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севастополь
украина
РИА Новости
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60
владимир константинов, севастополь, оон, украина, политика

Константинов прокомментировал отказ ЕС признавать выборы в Крыму

13:47 14.09.2020
4897
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Владимир Константинов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Европейский союз, отказываясь признавать результаты выборов в Крыму, продолжает демонстрировать "неадекватную" позицию.
В воскресенье прошли выборы губернатора в Севастополе и дополнительные выборы в крымский парламент. При этом Европейский союз заявил, что не признает результаты региональных выборов на Крымском полуострове.
Мужчина и члены избирательной комиссии на избирательном участке, где проходят выборы губернатора Севастополя - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 12:38Единый день голосования — 2020
В Севастополе прокомментировали позицию ЕС по прошедшим выборам
"Мы равнодушно относимся к их реакции на ситуацию в Крыму, потому что их позиция с первого дня крымского референдума была неадекватной. Ее неадекватность заключается в отказе реально воспринимать ситуацию и попытаться понять, что произошло с Крымом", - сказал журналистам Константинов.
По его словам, крымчанам безразлична позиция ЕС по вопросу их волеизъявления.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 09:15Единый день голосования — 2020
Михаил Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя
12750005
Обсудить 5
Единый день голосования — 2020Владимир КонстантиновСевастопольООНУкраинаПолитика
Популярные комментарии
Пошёл этот ЕС лесом.....
14 сентября, 13:49
Арсений НовиковАрсений Новиков
3000003
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