https://ria.ru/20200914/krym-1577196909.html

Туристы рассказали о мошенничествах с системой "все включено" в Крыму

По меньшей мере 11 семей пострадали в сентябре из-за действий мошенников, предлагавших отдых на турбазе на Южном берегу Крыма через фейковый сайт, сообщает... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T10:33

2020-09-14T10:33

2020-09-14T10:33

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> По меньшей мере 11 семей пострадали в сентябре из-за действий мошенников, предлагавших отдых на турбазе на Южном берегу Крыма через фейковый сайт, <a href="https://www.tourdom.ru/news/moshenniki-reshili-zarabotat-prodavaya-vse-vklyucheno-na-staroy-turbaze-v-krymu.html" target="_blank">сообщает</a> TourDom.ru.Как рассказал один из пострадавших, на сайте, через который он забронировал и оплатил отдых, указано, что пансионат работает в формате "все включено", в стоимость входит трехразовое питание по системе "шведский стол", вино и пиво, сладкая вата и мороженое для детей, а также ежедневная анимация, неограниченное пользование пляжем и бассейном.Но уже по приезде выяснилось, что база не имеет к этому сайту никакого отношения, описание не соответствует действительности, разместиться невозможно даже за деньги, так как объект фактически не работает. С 2014 по 2018 год там жили строители, после чего ремонт корпусов и домиков не производился. И сейчас для размещения доступны только несколько номеров, без питания, и только в летнее время. Поэтому там отдыхают в основном местные жители.Мошенники же рекламируют размещение осенью и зимой на все даты, включая Новый год. Тем, кто внесет деньги до 15 сентября, обещана скидка в 20 процентов. "Люди из других регионов верят и делают полную предоплату. Приезжают на отдых за тридевять земель, а разместиться не могут. Условия проживания даже близко не соответствуют тому, что обещали аферисты", – рассказал турист. По его словам, в такой же ситуации оказались еще 11 семей. Но не исключено, что их больше, так как фейковый сайт по-прежнему доступен. Пострадавшие были вынуждены обратиться в полицию и размещаться в других пансионатах за свой счет. Ущерб составил разные суммы, в пределах 20–30 тысяч рублей.На платежных документах, копиями которых располагает издание, указано ООО "Камассия", зарегистрированное в Москве. Представители турбазы сообщают, что не имеют никаких отношений с этой организацией.По данным министерства туризма и курортов Крыма, созданы десятки фейковых сайтов, в связи с чем оно было вынуждено выпустить предупреждение. Удостовериться в том, работает ли санаторий или турбаза, можно, позвонив на горячую линию ведомства по телефону: 8 (800) 511-80-18 (с 9 до 21:00).

https://ria.ru/20200911/covid-1577059171.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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