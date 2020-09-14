https://ria.ru/20200914/krym-1577190412.html
Поклонская передала в ООН данные о блокировке Киевом подачи воды в Крым
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила РИА Новости, что направила Верховному комиссару по правам человека ООН Мишель... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T06:42
2020-09-14T06:42
2020-09-14T10:40
наталья поклонская
республика крым
оон
в мире
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости.</strong> Зампред комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Poklonskaja/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Поклонская</a> сообщила РИА Новости, что направила Верховному комиссару по правам человека <a href="http://ria.ru/organization_OON/">ООН</a> <a href="http://ria.ru/person_Mishel_Bachelet/">Мишель Бачелет</a> информацию о водоснабжении <a href="https://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank">Крыма</a>, которую та ранее запросила.Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, в частности, интересовали данные о перекрытии <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a> поставок воды по Северо-Крымскому каналу.По словам Поклонской, в отправленных материалах содержатся сведения о последствиях незаконного перекрытия государством — членом ООН Северо-Крымского канала, питающегося от международной реки Днепр, который являлся основным источником пресной воды для населения Крыма и <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> и обеспечивал 85 процентов потребностей людей в чистой и безопасной питьевой воде.Депутат подчеркнула, что перекрытие канала привело к опустошению водохранилищ, перебоям в водоснабжении городов и районов, засолению почв и создало реальную угрозу жизни и здоровью населения полуострова, а также экологии части Юго-Восточной Европы.К материалам также приложены обращения крымчан, в том числе крымских татар, по данной проблеме, которые готовы дать конфиденциальные интервью УВКПЧ.Поклонская призвала Бачелет осудить преступные действия Украины и принять все возможные меры, чтобы добиться восстановления функционирования Северо-Крымского канала.Она отметила, что те аргументы, которыми украинская сторона оправдывает свое преступление, выглядят нелепо, так как ссылаться на свою непричастность к отсутствию питьевой воды и призывать Россию самостоятельно решать вопросы доступа к ней после подобных действий является "шантажом и сильно напоминает поведение обычного вора на скамье подсудимых с неудачным адвокатом".До воссоединения Крыма с Россией Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от <a href="http://ria.ru/location_Dnepr_gorod/" target="_blank">Днепра</a> Северо-Крымский канал. Потом подачу воды в республику полностью прекратили в одностороннем порядке.Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.
https://ria.ru/20200914/krym-1577189201.html
https://ria.ru/20200913/krym-1577171663.html
https://ria.ru/20200911/ukraina-1577106798.html
Коля Мосяев
Канализацию пустите в Крым чтобы не ныли
93
Rail kuvatov
Себе в дом пусти.
48
23
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья поклонская, республика крым, оон, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости.
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская
сообщила РИА Новости, что направила Верховному комиссару по правам человека ООН Мишель Бачелет
информацию о водоснабжении Крыма
, которую та ранее запросила.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, в частности, интересовали данные о перекрытии Украиной
поставок воды по Северо-Крымскому каналу.
По словам Поклонской, в отправленных материалах содержатся сведения о последствиях незаконного перекрытия государством — членом ООН Северо-Крымского канала, питающегося от международной реки Днепр, который являлся основным источником пресной воды для населения Крыма и Севастополя
и обеспечивал 85 процентов потребностей людей в чистой и безопасной питьевой воде.
Депутат подчеркнула, что перекрытие канала привело к опустошению водохранилищ, перебоям в водоснабжении городов и районов, засолению почв и создало реальную угрозу жизни и здоровью населения полуострова, а также экологии части Юго-Восточной Европы.
К материалам также приложены обращения крымчан, в том числе крымских татар, по данной проблеме, которые готовы дать конфиденциальные интервью УВКПЧ.
Поклонская призвала Бачелет осудить преступные действия Украины и принять все возможные меры, чтобы добиться восстановления функционирования Северо-Крымского канала.
Она отметила, что те аргументы, которыми украинская сторона оправдывает свое преступление, выглядят нелепо, так как ссылаться на свою непричастность к отсутствию питьевой воды и призывать Россию самостоятельно решать вопросы доступа к ней после подобных действий является "шантажом и сильно напоминает поведение обычного вора на скамье подсудимых с неудачным адвокатом".
До воссоединения Крыма с Россией Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра
Северо-Крымский канал. Потом подачу воды в республику полностью прекратили в одностороннем порядке.
Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.