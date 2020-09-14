Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200914/krym-1577190412.html
Поклонская передала в ООН данные о блокировке Киевом подачи воды в Крым
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила РИА Новости, что направила Верховному комиссару по правам человека ООН Мишель... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T06:42
2020-09-14T10:40
наталья поклонская
республика крым
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564540872_0:283:1531:1144_1400x0_80_0_0_839ef3433129212fdad5cafcd307dec4.jpg
<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости.</strong> Зампред комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Poklonskaja/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Поклонская</a> сообщила РИА Новости, что направила Верховному комиссару по правам человека <a href="http://ria.ru/organization_OON/">ООН</a> <a href="http://ria.ru/person_Mishel_Bachelet/">Мишель Бачелет</a> информацию о водоснабжении <a href="https://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank">Крыма</a>, которую та ранее запросила.Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, в частности, интересовали данные о перекрытии <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a> поставок воды по Северо-Крымскому каналу.По словам Поклонской, в отправленных материалах содержатся сведения о последствиях незаконного перекрытия государством — членом ООН Северо-Крымского канала, питающегося от международной реки Днепр, который являлся основным источником пресной воды для населения Крыма и <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> и обеспечивал 85 процентов потребностей людей в чистой и безопасной питьевой воде.Депутат подчеркнула, что перекрытие канала привело к опустошению водохранилищ, перебоям в водоснабжении городов и районов, засолению почв и создало реальную угрозу жизни и здоровью населения полуострова, а также экологии части Юго-Восточной Европы.К материалам также приложены обращения крымчан, в том числе крымских татар, по данной проблеме, которые готовы дать конфиденциальные интервью УВКПЧ.Поклонская призвала Бачелет осудить преступные действия Украины и принять все возможные меры, чтобы добиться восстановления функционирования Северо-Крымского канала.Она отметила, что те аргументы, которыми украинская сторона оправдывает свое преступление, выглядят нелепо, так как ссылаться на свою непричастность к отсутствию питьевой воды и призывать Россию самостоятельно решать вопросы доступа к ней после подобных действий является "шантажом и сильно напоминает поведение обычного вора на скамье подсудимых с неудачным адвокатом".До воссоединения Крыма с Россией Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от <a href="http://ria.ru/location_Dnepr_gorod/" target="_blank">Днепра</a> Северо-Крымский канал. Потом подачу воды в республику полностью прекратили в одностороннем порядке.Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.
https://ria.ru/20200914/krym-1577189201.html
https://ria.ru/20200913/krym-1577171663.html
https://ria.ru/20200911/ukraina-1577106798.html
Канализацию пустите в Крым чтобы не ныли
93
Себе в дом пусти.
48
23
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564540872_0:140:1531:1288_1400x0_80_0_0_55314492d02e91b5c829f13b5e286a5a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наталья поклонская, республика крым, оон, в мире

Поклонская передала в ООН данные о блокировке Киевом подачи воды в Крым

06:42 14.09.2020 (обновлено: 10:40 14.09.2020)
13912
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила РИА Новости, что направила Верховному комиссару по правам человека ООН Мишель Бачелет информацию о водоснабжении Крыма, которую та ранее запросила.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, в частности, интересовали данные о перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу.
Крым - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 03:18
Лоза рассказал о последствиях разграбления Крыма Украиной
По словам Поклонской, в отправленных материалах содержатся сведения о последствиях незаконного перекрытия государством — членом ООН Северо-Крымского канала, питающегося от международной реки Днепр, который являлся основным источником пресной воды для населения Крыма и Севастополя и обеспечивал 85 процентов потребностей людей в чистой и безопасной питьевой воде.
Депутат подчеркнула, что перекрытие канала привело к опустошению водохранилищ, перебоям в водоснабжении городов и районов, засолению почв и создало реальную угрозу жизни и здоровью населения полуострова, а также экологии части Юго-Восточной Европы.
К материалам также приложены обращения крымчан, в том числе крымских татар, по данной проблеме, которые готовы дать конфиденциальные интервью УВКПЧ.
Екатерина Алтабаева - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
13 сентября, 16:21Единый день голосования — 2020
В Совфеде прокомментировали протест Киева из-за выборов в Крыму
Поклонская призвала Бачелет осудить преступные действия Украины и принять все возможные меры, чтобы добиться восстановления функционирования Северо-Крымского канала.
Она отметила, что те аргументы, которыми украинская сторона оправдывает свое преступление, выглядят нелепо, так как ссылаться на свою непричастность к отсутствию питьевой воды и призывать Россию самостоятельно решать вопросы доступа к ней после подобных действий является "шантажом и сильно напоминает поведение обычного вора на скамье подсудимых с неудачным адвокатом".
До воссоединения Крыма с Россией Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Потом подачу воды в республику полностью прекратили в одностороннем порядке.
Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 17:21
Украина подготовила концепцию переходного правосудия по Донбассу и Крыму
2432244814
Обсудить 23
Наталья ПоклонскаяРеспублика КрымООНВ мире
Популярные комментарии
Канализацию пустите в Крым чтобы не ныли
14 сентября, 07:08
Коля МосяевКоля Мосяев
11200773
Себе в дом пусти.
14 сентября, 07:37
RkRail kuvatov
3120002
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Судимый актер Долинский дал совет Ефремову
Крым
Лоза рассказал о последствиях разграбления Крыма Украиной
Самолет ДРЛО ВВС США Boeing E-3 Sentry
Россия и Индия создадут ракету для уничтожения самолетов AWACS
Участники Марша защитников Украины
Продавщица из Кривого Рога резко отчитала украинского блогера-активиста
Президент Дональд Трамп обращается к толпе сторонников в международном аэропорту в городе Юма, штат Аризона
Тяжелый случай: США хотят запретить покупать нефть из России
Водопад
Невеста погибла во время свидания на глазах возлюбленного
Шахтер после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке
"Золотая жила" Украины может стать для нее смертным приговором
Мигранты у здания УФМС в Калининграде
МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
МИД сообщил об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября
Военный конвой США
Экс-боевик из Дераа рассказал о финансировании террористов американцами
Работник службы экстренной помощи немецкой армии закрывает дверь машины скорой помощи, которая использовалась для перевозки Алексея Навального в берлинский госпиталь Шарите
В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального
Кети Топурия
Жена Преснякова выдала секрет солистки "А'Студио"
Дети в салоне автомобиля
"Ъ": Минтранс подготовил проект поправок в ПДД
Роман Вильфанд
Вильфанд пообещал потепление до 24 градусов
Американский танкер с сжиженным природным газом
Fitch: реверс российского газа мешает Украине закупать СПГ у США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10NYT: Навальный планирует вернуться в Россию
03:06Ученые предъявят доказательства возникновения жизни до формирования Земли
03:00На Украине произошло ЧП на газопроводе, по которому качают газ в Европу
02:19Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника
02:05Часть съедобных грибов признали опасными
01:27В Удмуртии шесть человек погибли в ДТП
01:25В посольстве ответили на заявление Пентагона об угрозе со стороны России
01:09Украинские пограничники не пустили около 1,5 тысячи хасидов из Белоруссии
00:50Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина на Венере
00:27Цепкало готовит документы по Лукашенко и его окружению для Гааги
00:27Стюардесса рассказала, как изменились правила безопасности полетов
00:15Историки усомнились в решающем значении битвы за Британию
23:06"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным
23:03Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило пять тысяч
22:57Лаврова возмутила версия о спасшей Навального счастливой случайности
22:55Трамп считает, что глобальное потепление отступит само
22:52Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"
22:48В Нижнекамске при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
22:41Вышла книга звезды "Уральских пельменей" про взаимоотношения с мужчинами
22:28Суд в Саратове оправдал женщину, убившую мужа при самообороне
Лента новостейМолния