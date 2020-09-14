https://ria.ru/20200914/krym-1577189201.html

Лоза рассказал о последствиях разграбления Крыма Украиной

Певец и композитор Юрий Лоза после отдыха в Крыму поделился в фейсбуке впечатлениями о том, во что полуостров превратился из-за Украины. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T03:18

2020-09-14T03:18

2020-09-14T11:14

юрий лоза

республика крым

украина

общество

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<strong>МОСКВА, 14 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Певец и композитор <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Loza/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Лоза</a> после отдыха в Крыму поделился в <a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3362528640492458&id=100002060649390" target="_blank">фейсбуке</a> впечатлениями о том, во что полуостров превратился из-за <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>.По его словам, Киев никогда не вкладывал средства в Крым, а лишь в течение 23 лет занимался "варварским грабежом" и "планомерным уничтожением" региона.России, уверен музыкант, нужно было присоединить к себе Крым сразу после развала Советского Союза. Это могло бы защитить полуостров от Украины и сделать из него курорт мирового уровня, полагает он."В развитие Крыма еще нужно вкладывать и вкладывать", — подвел итог Лоза.Тем не менее артист своим отдыхом доволен и выражает уверенность, что при правильном подходе в Крыму будет "очень даже нарядно".

https://ria.ru/20190912/1558619905.html

ИВЗ ГОР Редкий случай - правду сказал. В 2014 году страшно было смотреть. я Крым еще советским помню, а тут... А про отношение - круче всего высказался ЮЩ в 2008 году - всвязи с пророссийскими настроениями надо ввести в Крым бригаду, набраную из настоящих украинцев - с Западной Украины. Конец цитаты. Вот так взял и публично назвал их унтерменшами. Интересно, и чего это Крым бегом убежал при первой возможности? 152

Serge Khon плюс ко всему-все доходы полуострова забирал Киев,ничего не дав взамен.Большое количество дач и дачек у самого среза воды,в том числе президентов Украины,включая Януковича.Землю,кстати предоставляли нынешние власти,которые сменили риторику после референдума(сменили погоны). 104

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республика крым

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий лоза, республика крым, украина, общество